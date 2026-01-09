ブラジル代表を苦しめる“24年の空白”：ワールドカップ史上最も成功した国が陥るアイデンティティ喪失の危機【LEGACY】

ワールドカップは常に不確実性に彩られてきた。その予測不可能性こそが最大の魅力である。しかし、2026年大会には確実なものがある。全大会に出場してきたブラジル代表にとっては、歴史の分岐点なのだ。彼らが史上最多6度目のトロフィーを掲げるのか、それとも史上最長の空白期間を更新するか、である。

ブラジルが最後に優勝したのは2002年。空白期間は24年に及ぶ。ペレを擁したオールスターによる1970年の優勝から1994年の優勝までに24年がかかっているが、この期間と全く同じだ。現在セレソンは5大会連続優勝から遠ざかっており、もし再びタイトルを逃してしまえば、待ち時間は最低でも28年間まで伸びることになる。

これほど長くブラジルが世界王座から遠ざかったことはない。初開催は1930年。初優勝は28年後の1958年だったが、ブラジルが現実的に優勝を夢見始めたのは1950年に初めて大会を主催した時だった。ラジオで「マラカナン」を聞き涙する父を慰めるペレの姿から、1958年のスウェーデン戦勝利後にニルトン・サントスに抱かれた彼が歓喜の涙を流すまで、わずか8年の隔たりだった。

この初優勝以降、ブラジルは美しいフットボール、パス、ドリブル、ゴール、芸術性の代名詞となった。黄色いユニフォームは地球上で最も認知され崇められるスポーツの象徴となった。「フットボールの王国」、「ジョゴ・ボニート（美しいフットボール）」。2度目の優勝は1962年と早々に訪れ、1966年の失望もわずか4年で消えた。1970年、世界初のテレビ中継で観られたチームが、ブラジルをフットボールの王座に、ペレを史上最高の選手としての地位に確固たるものとしたのである。

この初優勝以降、ブラジルは美しいサッカー、パス、ドリブル、ゴール、芸術性の代名詞となった。黄色いユニフォームは地球上で最も認知され崇められるスポーツの象徴となった。 「サッカーの国」、「ジョゴ・ボニート（美しいサッカー）」。2度目の優勝は1962年に早々に訪れ、1966年の失望もわずか4年で消えた。1970年、世界初のテレビ中継で観られたチームが、ブラジルをサッカーの王座に、ペレを史上最高の選手としての地位に確固たるものとしたのである。