ブラジル代表を苦しめる“24年の空白”：ワールドカップ史上最も成功した国が陥るアイデンティティ喪失の危機【LEGACY】

2026年までのワールドカップの歴史を振り返る、GOALの特集記事およびポッドキャスト・シリーズ【LEGACY】。毎週、サッカー界を代表する強豪国が形作られてきた物語とレガシーに迫る。今回はブラジル編。2002年の優勝から24年間、過去最長期間タイトルから遠ざかる彼らが直面するアイデンティティの危機を分析する。

ワールドカップは常に不確実性に彩られてきた。その予測不可能性こそが最大の魅力である。しかし、2026年大会には確実なものがある。全大会に出場してきたブラジル代表にとっては、歴史の分岐点なのだ。彼らが史上最多6度目のトロフィーを掲げるのか、それとも史上最長の空白期間を更新するか、である。

ブラジルが最後に優勝したのは2002年。空白期間は24年に及ぶ。ペレを擁したオールスターによる1970年の優勝から1994年の優勝までに24年がかかっているが、この期間と全く同じだ。現在セレソンは5大会連続優勝から遠ざかっており、もし再びタイトルを逃してしまえば、待ち時間は最低でも28年間まで伸びることになる。

これほど長くブラジルが世界王座から遠ざかったことはない。初開催は1930年。初優勝は28年後の1958年だったが、ブラジルが現実的に優勝を夢見始めたのは1950年に初めて大会を主催した時だった。ラジオで「マラカナン」を聞き涙する父を慰めるペレの姿から、1958年のスウェーデン戦勝利後にニルトン・サントスに抱かれた彼が歓喜の涙を流すまで、わずか8年の隔たりだった。

この初優勝以降、ブラジルは美しいフットボール、パス、ドリブル、ゴール、芸術性の代名詞となった。黄色いユニフォームは地球上で最も認知され崇められるスポーツの象徴となった。「フットボールの王国」、「ジョゴ・ボニート（美しいフットボール）」。2度目の優勝は1962年と早々に訪れ、1966年の失望もわずか4年で消えた。1970年、世界初のテレビ中継で観られたチームが、ブラジルをフットボールの王座に、ペレを史上最高の選手としての地位に確固たるものとしたのである。

  Uruguay v Brazil - CONMEBOL Copa America USA 2024

    2つの24年間

    この2つの24年間にわたる空白期間の違いはどこにあるのか？同じ回数の太陽の周回、つまり同じ5回の大会開催期間にもかかわらず、両期間の差異はこれ以上にないほど鮮明だ。現在の不振は、疑いなくはるかに深刻である。五冠達成後の時代は、それ以前のいかなる時期よりも、ブラジルフットボールのイメージと自尊心に甚大なダメージを与えている。

    1974年、ペレ後の道を模索中するブラジルは、リヌス・ミケルスとヨハン・クライフ率いる革命的なオランダに敗れた。1978年、優勝はアルゼンチンに奪われたものの、ブラジルは「道義的優勝者」として無敗で帰国した。あの悪名高いアルゼンチン対ペルー戦の得失点差により敗退したものの、その誇りは揺るがなかった。

    そして1982年の代表チームは、歴史に特別な位置を占める。1954年のハンガリーの「マジック・マジャール」やクライフ率いるオランダ同様、優勝こそ逃したものの、世界を魅了した。1986年にフランスにPK戦で敗れたのは残念だったが、決して不名誉な敗北ではなかった。あの年のディエゴ・マラドーナを誰が止められただろうか？一方、1990年のアルゼンチン戦での敗北は真の悲劇だったが、その直後の1994年に優勝という形で報われている。

    この空白期間も、ブラジルの自負は誇り高く、決して傲慢ではなかった。 ワールドカップ優勝は簡単ではないし、フットボールは栄光よりも悲劇をもたらすことが多い。それでもブラジルは、自国で最高の選手たちが戦う姿を鏡に映し出せた。しかし1995年のボスマン判決後、南米のスター選手たちがヨーロッパへ移籍する流れが加速し、この状況は劇的に変わり始めた。

    ブラジルが誇るトップ選手たちが全盛期を海外で過ごすという現実は、今や覆せないものとなった。これは単なるスポーツの枠を超えた問題だ。国内リーグの質は近年、最大のスター選手不在にもかかわらず向上しているとはいえ、この干ばつ状態の重みをさらに深める象徴的な打撃である。

  Brazilian forward Adriano (L) reacts as

    2006年の失敗

    2006年ドイツ・ワールドカップは、ブラジル代表チームの80％以上がヨーロッパでプレーしていた初めての大会だった。大会開幕前はこの現実を誰も気にかけておらず、雰囲気は「優勝は決まっている」というものだった。それを疑うものもいなかった。

    チームには当時世界最高の選手であったロナウジーニョ、王者ロナウド、そして間もなくその座を継ぐカカがいた。さらにアドリアーノ、ディダ、カフー、ロベルト・カルロスらを擁し、1970年以降では最も豪華なセレソンだった。国歌斉唱時に整列したあのブラジル代表の姿は、今や象徴的なイメージとなっている。

    あのワールドカップを観ていない者にとっては、黄金時代に見えるかもしれない。しかし実際に観た者にとっての記憶は、深い失望だ。ジネディーヌ・ジダンのフランスに準々決勝で敗れたことだけでなく、チームが喜びも創造性も組織性も欠いたプレーを見せたからである。スイス・ヴェギスでの気楽な合宿に象徴されるような、チームを取り巻くお祭り騒ぎの雰囲気が、結局は崩壊の象徴となってしまった。

    その大会は、ロベルト・カルロスが靴下に気を取られている間にティエリ・アンリが決勝点を決め、ブラジルの敗退が決まったことで幕を閉じた。1994年にブラジルの空白期間を終わらせたカルロス・アルベルト・パレイラ監督は、今度は新たな空白期間の始まりを見届ける監督となったのである。

  FBL-WC2010-MATCH57-NED-BRA

    失われた魔法

    2006年の敗退後、ブラジルサッカー連盟（CBF）が取ったのは自己反省ではなかった。国民が「ヴェッギス・パーティー」に怒り狂う中、1994年の主将ドゥンガを監督として招聘し、規律を押し付けることだった。

    結果は賛否両論だった。チームはコパ・アメリカとコンフェデレーションズカップを制したが、輝きに欠けていた。ロナウドが代表引退し、ロナウジーニョとアドリアーノが不振と私生活の問題で外されたことでカリスマは消え去った。おそらくその時こそ、ブラジルが真に笑顔を失った瞬間だ。

    サントスで輝きを放っていた若きスター、ネイマールとガンソが2010年大会でメンバーを外れた時、ブラジルがこれまで持っていた華やかさを捨て、フィジカルを優先する姿勢が明らかとなっている。

    予想に反し、オランダとの準々決勝前半では見事なフットボールを披露したチームだったが、その後崩壊。GKジュリオ・セザールのミス、フェリペ・メロの退場、そして1-2の苦い敗北。喜びを規律に置き換えただけでは、ブラジルの魔法は戻らなかったのだ。

  FBL-WC-2022-MATCH58-CRO-BRA

    ネイマールの時代

    アドリアーノ、カカ、ロナウジーニョが全盛期を維持できていたら、あの世代はどこまで行けたのだろうか……2010年当時、アドリアーノとカカはともに28歳、ロナウジーニョは30歳だった。しかし、カカは2009年以降に股関節の負傷で輝きを失い、アドリアーノとロナウジーニョはそれぞれ異なる理由でプロフェッショナルであることを放棄した。ちょうどその頃、リオネル・メッシとクリスティアーノ・ロナウドがプロフェッショナリズムの概念を再定義し始めている。

    その結果はどうなったのだろうか？カカは2010年に不振に陥り、すぐに代表から外れた。ロナウジーニョとアドリアーノは戒めの物語となった。ブラジルの次なるスーパースターであるネイマールは、その重責を導くメンターもおらず、全ての負担を一人で背負わされることになった。

    監督交代やCBFの汚職スキャンダルの中で、代表チームは「ネイマールとその他10人」となり、2014年から2022年までその構図が続いた。ブラジルには依然として才能はあったが、ネイマールのレベルに達する者はいなかった。アイドルを基盤に築かれた国が、今や脇役ばかりのチームを送り出すことになったのだ――才能はあるが、リーダーシップとアイデンティティを欠いたチームを。

    このアイデンティティ危機を決定づけたのは、自国開催の2014年大会準決勝ドイツ戦だ。負傷したネイマール不在の中、母国で1-7と惨敗。ブラジル史上最大の屈辱だ。

    あの夜は、ネイマールという存在が不可欠であり、さらには不可侵であるという神話を生んでしまった。彼がメッシやクリスティアーノ・ロナウドに代わる世界最高の選手になっていれば、そうした考えも理にかなっていたかもしれない。しかし、ネイマールのキャリアはロナウジーニョに近い。華麗だが不安定で、度重なる負傷に阻まれ、2018年と2022年の両大会ではピーク時の状態から程遠い状態だった。

    2018年ロシア大会では、チッチ監督率いるチームが準々決勝でベルギーに敗れた際、ネイマールの過剰な“ダイブ”が世界的なミームとなった。4年後のカタール大会では、ヴィニシウス・ジュニオールとロドリゴのメンター役を務め、クロアチア戦で美しいゴールを決めたものの、ブラジルはまたもや準々決勝で終盤に失点し、PK戦で敗退している。

    1994年以降、準々決勝敗退が常態化している。ブラジルがそれを突破した唯一の2014年大会は、惨事をもって幕を閉じた。

  FBL-JPN-BRA

    アイデンティティ危機

    そして、2026年大会への道程は混乱を極めた。フェルナンド・ジニス暫定指揮官を経て、ドリバル・ジュニオールの短命で精彩を欠く指揮が続き、大会まで1年を残した時点でカルロ・アンチェロッティが救世主として就任。ブラジル代表を率いる初の外国人監督となったこの人事は、クラブレベルではすでに顕著だった「ブラジル人監督の威信低下」が母国でも象徴的に顕在化した瞬間だった。

    アンチェロッティがチームバランスを整える時間は限られている。ネイマールは2023年以降、度重なる負傷でほぼ離脱状態が続いており、リーダーシップはヴィニシウス、ラフィーニャ、カゼミーロらベテランに委ねられている。彼らの大半は2002年の優勝を記憶しておらず、中には当時生まれてさえいなかった者もいる。勝利した代表チームの集合的記憶はほとんど存在しない。

    ワールドカップの優勝が遠のくたびに、ブラジルのアイデンティティ危機は深まり、疑問が積み上がる。チームは2006年のように自由を、それとも2010年のように規律を重んじるべきか？ネイマール抜きでブラジルは勝てるのか？火炬を継ぐ世界クラスのスターはまだ存在するのか？栄光への唯一の道は外国人監督なのか？

    答えは人それぞれだが、現実には絶望感が広がっている。歴史的な不振に包まれたこの時代を映すような、神経質な不安が渦巻いている。

    3度目と4度目の優勝を隔てた24年間が、ブラジルフットボールが生み出すものへの誇りで定義されたなら、今この24年間はその正反対を映し出している。アイデンティティは時間をかけて築かれるものだが、この長い空白期間はブラジルのそれを少しずつ蝕んできた。

    5度目の優勝以来、かつて魅惑的で征服者として知られたブラジルは、そのどちらでもなくなった。では今、彼らを定義づけるものは何か？セレソンは依然としてワールドカップ史上最も成功した代表チームだが、真の優勝候補として名を連ねることはほとんどなくなっている。これは異常事態だ。

    新たなワールドカップ優勝への待ち時間が、これほどブラジルに重くのしかかったことはない。アイデンティティの危機にさらされるセレソンが2026年にどのような歴史を刻むのか、ただただ見守るばかりである。

