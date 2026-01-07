最新の市場価値評価は？ヤマルが世界1位に君臨、バロンドールのデンベレはトップ100に入らず

ヤマルの将来には、上昇の余地しか残されていない。今季もバルセロナを新たなタイトルへ導く軌道に乗っているが、彼の視線は既に欧州制覇や個人の栄誉へと向けられている。しばしばリオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドと比較される彼だが、本人は自分自身の道を切り開くことに固執している。

最近のインタビューでヤマルは次のように語っている。「メッシがサッカー界に残してきた、そして今も残しているレガシーを心から尊敬している。彼こそが史上最高だ。だが、僕はメッシになりたいわけではないし、メッシも僕が彼のコピーになることを望んでいないはずだ。僕のサッカーは楽しむためのものであり、人々がワクワクするようにプレーする。何百万もの記録やゴールのためにプレーしているわけではないんだ」

また、C・ロナウドについても同様の敬意を払いつつ、「誰とも自分を比較しないのが最善だ。C・ロナウドのような選手があれほど偉大な功績を残せたのは、他人の影を追わず自分自身であり続けようとしたからだ。僕も自分自身の道を築きたい」と付け加えた。

スポーツ史に名を残す偉大な先人たちと肩を並べるには、まだ長い道のりがある。しかし、現時点で世界一の価値を証明したこの若き才能にとって、その第一歩はこれ以上ないほど順調に踏み出されたと言えるだろう。