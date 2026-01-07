アトレティック・クルブとのスペイン・スーパー杯準決勝に臨むバルセロナ、ヤマルが「体調不良」で練習を欠席

バルセロナを予期せぬハプニングが襲った。

ジッダのキング・アブドゥラ・スタジアムでピッチに立った際、最も危険な攻撃の起点となる選手が不在だったのだ。水曜日のアトレティック・クルブとの重要な一戦を前に最終調整を行う中、ラミン・ヤマルが練習を欠席した。

キャンプからの報道によれば、このヤマルは「体調不良のため」チームメイトと共にピッチに立つことはなかった。 クラブは正式な医療報告を控えており、この点が関係者の間で「深刻な負傷や長期的な問題ではない」との見方を強めている。

むしろ、ヤマルをメイングループから離す判断は、キックオフまでに回復する可能性を最大限に高めるための計算されたリスク管理戦略とみられる。

チームがサウジアラビアの環境に適応する中、ヤマルは施設内に残り、ジムで「個別トレーニング」を実施。この特例的なプログラムは、軽度の体調不良と闘う彼に対し、フィジカルスタッフが負荷管理を試みていることを示唆している。

スペイン代表選手が試合前最終練習を欠席して懸念を招くのは、ここ数週間で初めてではない。

先週末のエスパニョール戦（リーガ・エスパニョーラ）前にも同様の事態が発生している。ダービー戦2日前の練習を「全身の不快感」を理由に欠席したものの、ピッチでの準備時間が不足していたにもかかわらず、彼は先発メンバーに名を連ね試合を完走した。