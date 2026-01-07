AFP
アトレティック・クルブとのスペイン・スーパー杯準決勝に臨むバルセロナ、ヤマルが「体調不良」で練習を欠席
バルセロナを予期せぬハプニングが襲った。
ジッダのキング・アブドゥラ・スタジアムでピッチに立った際、最も危険な攻撃の起点となる選手が不在だったのだ。水曜日のアトレティック・クルブとの重要な一戦を前に最終調整を行う中、ラミン・ヤマルが練習を欠席した。
キャンプからの報道によれば、このヤマルは「体調不良のため」チームメイトと共にピッチに立つことはなかった。 クラブは正式な医療報告を控えており、この点が関係者の間で「深刻な負傷や長期的な問題ではない」との見方を強めている。
むしろ、ヤマルをメイングループから離す判断は、キックオフまでに回復する可能性を最大限に高めるための計算されたリスク管理戦略とみられる。
チームがサウジアラビアの環境に適応する中、ヤマルは施設内に残り、ジムで「個別トレーニング」を実施。この特例的なプログラムは、軽度の体調不良と闘う彼に対し、フィジカルスタッフが負荷管理を試みていることを示唆している。
スペイン代表選手が試合前最終練習を欠席して懸念を招くのは、ここ数週間で初めてではない。
先週末のエスパニョール戦（リーガ・エスパニョーラ）前にも同様の事態が発生している。ダービー戦2日前の練習を「全身の不快感」を理由に欠席したものの、ピッチでの準備時間が不足していたにもかかわらず、彼は先発メンバーに名を連ね試合を完走した。
ヤマルの離脱は依然として「様子見」の状況だが、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンの離脱が確定したことは、チームにとってより差し迫った決定的な打撃となった。
2014年の加入以来チームの要として活躍してきたドイツ人GKは、火曜日の早朝に行われたトレーニング中に負傷したため、大会からの離脱を余儀なくされた。
クラブは33歳の選手が既にチーム拠点のジッダを離れ、損傷の程度を確定するための緊急検査を受けるためバルセロナへ帰還中であることを報告した。
テア・シュテーゲンの離脱を受け、ハンジ・フリック監督はユース部門からの補強を敢行。アメリカU-20代表GKディエゴ・コチェンが招集され、直ちにサウジアラビアへ飛んだ。
同選手は正GKジョアン・ガルシアと経験豊富な控えGKヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ第3の選択肢として、大会残りの試合に臨む。
この負傷のタイミングは、クラブでの将来が既に激しい憶測の対象となっていたテア・シュテーゲンにとって特に残酷なものだ。
バルサで400試合以上に出場したドイツ人GKは、フィットネス面での苦戦と新鋭選手の台頭が重なり、過去18カ月で急速に地位を低下させていた。
前シーズンは深刻なひざの負傷で大半を欠場し、今季開幕前には背中の手術で出場不能となった。その不在を埋めるためクラブは同ポジションに多額の投資を行い、エスパニョールからジョアン・ガルシアを獲得。この動きにドイツ人GKは激怒し、夏を通じてバルサとの確執が続いた。
フリック監督は起用方針を明確にし、ガルシアが現在第一選択肢であると繰り返し表明している。 その結果、テア・シュテーゲンは12月に復帰して以来、コパ・デル・レイのグアダラハラ戦での勝利に1試合出場したのみとなっている。
報道によれば、クラブは今月の移籍市場でこのベテラン選手の移籍を容認する姿勢を示していた。ドイツ人GKは今夏開催のワールドカップに向けた代表の座を確保するため、レギュラーとしての出場機会を切望している。しかし今回の新たな負傷は、移籍の可能性を頓挫させる恐れがある。
負傷の深刻度は現時点で不明であり、昨年受けたひざの手術との関連性も明らかではない。しかし、復帰までの期間が長引けば、今月の移籍はほぼ不可能となるだろう。新クラブでのメディカルチェックを通過することが不可能になるためだ。
ヤマルとテア・シュテーゲンの問題が渦巻く中、フリック監督にとって一つの明るい材料があった。
ロナルド・アラウホがチーム練習に合流し、長期にわたる回復過程の終盤に差し掛かる中、身体的な要求にも十分対応できている様子を見せたのだ。
ウルグアイ人DFは段階的に復帰を進めておりピッチに姿を見せたが、準決勝での出場はない。フリック監督はメディアに対し、アラウホがまだ公式戦出場の準備が整っていないことを明言。
クラブはスーパーカップでの急な復帰よりも、アラウホの長期的な健康状態を優先している。現時点では先発メンバーに焦点が当てられており、医療スタッフは若きエースが合流できるよう、時間外労働を厭わない姿勢だ。
