キックオフ：日本時間2026年1月19日(月)5:00

放送・配信：U-NEXT、DAZN

久保建英所属のレアル・ソシエダが王者バルセロナを本拠地エスタディオ・アノエタに迎える。

今季も再び難しい時間の続くレアル・ソシエダ。ラ・リーガ下位に沈む中、12月にフランシスコを解任し、マタラッツォが就任した。すると、チームは息を吹き返して2026年初戦でアトレティコ・マドリーと引き分け、その後2連勝と新指揮官の下で公式戦3試合無敗中だ。3試合を通してポゼッションで相手を圧倒したりとパフォーマンスの確かな向上が見られるチームは、今節にバルセロナとホームで対戦。王者相手に難しい試合になることが予想される中、久保を中心とした攻撃陣が相手を苦しめ、昨季に続くホーム白星を飾れるか。

対するバルセロナは、昨季同様に安定した戦いを続ける。2位レアル・マドリーと勝ち点4差で首位に立つチームは、スーペルコパ決勝で再び宿敵を下して今季最初のトロフィーを掲げた。現在公式戦10連勝のチームは、ヤマルとハフィーニャを擁する攻撃陣が絶好調で、スーペルコパを制した勢いそのままにアノエタに乗り込む。レアル・ソシエダ相手に昨季は敵地で黒星を喫したものの、直接対決直近の5試合で4勝を挙げるなど相性は良い。調子を取り戻す相手を圧倒して着実に勝ち点を奪って首位固めなるか。