レアル・ソシエダvsバルセロナの予想スタメン・見どころ｜2025-26ラ・リーガ第20節
ラ・リーガを全試合配信
U-NEXT
U-NEXTでプレミアリーグ、ラ・リーガ、エールディビジを配信！
「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要
特設ページから31日間無料トライアルに登録すると初月がお得に！
U-NEXTサッカーパック
無料体験登録でパックがお得特設ページはコチラ
- Getty Images
レアル・ソシエダvsバルセロナ｜見どころ
キックオフ：日本時間2026年1月19日(月)5:00
放送・配信：U-NEXT、DAZN
久保建英所属のレアル・ソシエダが王者バルセロナを本拠地エスタディオ・アノエタに迎える。
今季も再び難しい時間の続くレアル・ソシエダ。ラ・リーガ下位に沈む中、12月にフランシスコを解任し、マタラッツォが就任した。すると、チームは息を吹き返して2026年初戦でアトレティコ・マドリーと引き分け、その後2連勝と新指揮官の下で公式戦3試合無敗中だ。3試合を通してポゼッションで相手を圧倒したりとパフォーマンスの確かな向上が見られるチームは、今節にバルセロナとホームで対戦。王者相手に難しい試合になることが予想される中、久保を中心とした攻撃陣が相手を苦しめ、昨季に続くホーム白星を飾れるか。
対するバルセロナは、昨季同様に安定した戦いを続ける。2位レアル・マドリーと勝ち点4差で首位に立つチームは、スーペルコパ決勝で再び宿敵を下して今季最初のトロフィーを掲げた。現在公式戦10連勝のチームは、ヤマルとハフィーニャを擁する攻撃陣が絶好調で、スーペルコパを制した勢いそのままにアノエタに乗り込む。レアル・ソシエダ相手に昨季は敵地で黒星を喫したものの、直接対決直近の5試合で4勝を挙げるなど相性は良い。調子を取り戻す相手を圧倒して着実に勝ち点を奪って首位固めなるか。
- Getty Images
レアル・ソシエダ｜予想スタメン
■GK
レミロ
■DF
アランブル、マルティン、チャレタ＝カー、ゴメス
■MF
久保、トゥリエンテス、ソレール、ゲデス
■FW
メンデス、オヤルサバル
■監督
マタラッツォ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：エレーラ
- Getty Images
バルセロナ｜予想スタメン
■GK
J.ガルシア
■DF
クンデ、クバルシ、E.ガルシア、バルデ
■MF
ロペス、デ・ヨング、ペドリ
■FW
ヤマル、レヴァンドフスキ、ハフィーニャ
■監督
フリック
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：クリステンセン、ガビ
- Getty Images
レアル・ソシエダvsバルセロナ｜注目選手
■レアル・ソシエダ | 久保建英
レアル・ソシエダの注目は久保。2022年の加入から4季目を迎えた同選手は今季、チームが低迷する中、ポジションを失いかけることもあった。それでも、フランシスコ解任後、同選手はほとんどの試合でフル出場しており、リーグ戦3試合連続で得点に関与している。
久保は調子を上げて古巣バルセロナ戦に臨めそうだ。幼少期を過ごしたクラブとはこれまで公式戦12試合で対戦したが、いずれも得点には絡めず、チームも10敗を喫するなど相性は良くない。相手左サイドバックのバルデとのマッチアップで違いを作り、昨季に続くホーム白星にチームを導けるか。
■バルセロナ | ラミン・ヤマル
バルセロナの注目は18歳のヤマル。昨季大活躍してチームを国内3冠に導いた同選手は、バロンドール2位に輝いたりと、チームの顔に成長。今季も公式戦23試合で9得点11アシストとリーグ一の破壊力のある攻撃陣を牽引している。
一時はコンディション面で不安のあったヤマルだが、その不安を払拭するパフォーマンスを披露。ソシエダ相手に出場した4試合で4勝と相性が良く、9月の一戦では1アシストを記録してチームの勝利に貢献した。右サイドを制圧して、再びチームに勝利をもたらすことができるか注目だ。
レアル・ソシエダvsバルセロナ｜放送・配信予定