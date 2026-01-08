キックオフ：日本時間2026年1月9日(金)午前4:00

放送・配信：U-NEXT

スーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）準決勝でアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードによるマドリード・ダービーが開催される。

今季なかなか波に乗り切れないアトレティコ・マドリードはここまでラ・リーガ4位。年末からやや失速気味で、年明け初戦となった一戦では下位に沈むレアル・ソシエダ相手に1-1で引き分けた。今週は舞台をサウジアラビアに移してスーペルコパに臨む。準決勝の相手は宿敵レアル・マドリード。9月には本拠地で5-2の大勝を演じて2季ぶりのダービー勝利を収めたチームは、再びアルバレスを中心とした攻撃陣が躍動し、宿敵を下してのて6季ぶりの決勝進出なるか。

対するレアル・マドリードは、一時チーム状態が下降して首位バルセロナに後れを取る展開になっているが、現在公式戦4連勝と立て直す。2026年初戦となったベティス戦では、攻撃陣が躍動して5-1の快勝を収めた。スーペルコパ準決勝ではアトレティコ・マドリードとのダービーに臨む。エースのエンバペが膝の負傷で不在の中、代役を務める新鋭G・ガルシアを中心にどこまで相手ゴールに迫れるか。9月に完敗を喫した宿敵相手にリベンジを果たせるか注目だ。