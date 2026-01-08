アトレティコvsレアル・マドリードの日程・放送予定・見どころ｜スーペルコパ準決勝
- Getty Images
アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード｜見どころ
キックオフ：日本時間2026年1月9日(金)午前4:00
放送・配信：U-NEXT
スーペルコパ・デ・エスパーニャ（スペイン・スーパーカップ）準決勝でアトレティコ・マドリードとレアル・マドリードによるマドリード・ダービーが開催される。
今季なかなか波に乗り切れないアトレティコ・マドリードはここまでラ・リーガ4位。年末からやや失速気味で、年明け初戦となった一戦では下位に沈むレアル・ソシエダ相手に1-1で引き分けた。今週は舞台をサウジアラビアに移してスーペルコパに臨む。準決勝の相手は宿敵レアル・マドリード。9月には本拠地で5-2の大勝を演じて2季ぶりのダービー勝利を収めたチームは、再びアルバレスを中心とした攻撃陣が躍動し、宿敵を下してのて6季ぶりの決勝進出なるか。
対するレアル・マドリードは、一時チーム状態が下降して首位バルセロナに後れを取る展開になっているが、現在公式戦4連勝と立て直す。2026年初戦となったベティス戦では、攻撃陣が躍動して5-1の快勝を収めた。スーペルコパ準決勝ではアトレティコ・マドリードとのダービーに臨む。エースのエンバペが膝の負傷で不在の中、代役を務める新鋭G・ガルシアを中心にどこまで相手ゴールに迫れるか。9月に完敗を喫した宿敵相手にリベンジを果たせるか注目だ。
- Getty Images
アトレティコ・マドリード｜予想スタメン
■GK
オブラク
■DF
ジョレンテ、ル・ノルマン、プビル、ハンツコ
■MF
シメオネ、コケ、ギャラガー、バエナ
■FW
セルロート、アルバレス
■監督
シメオネ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：ヒメネス
負傷選手情報：ラングレ、ゴンサレス
- Getty Images
レアル・マドリード｜予想スタメン
■GK
クルトワ
■DF
バルベルデ、アセンシオ、リュディガー、カレーラス
■MF
カマヴィンガ、チュアメニ、ロドリゴ、ベリンガム、ヴィニシウス
■FW
ガルシア
■監督
アロンソ
出場停止選手：なし
出場が不透明な選手：アレクサンダー＝アーノルド、ハイセン、カルバハル
負傷選手情報：エンバペ、ミリトン、ディアス
- Getty Images
アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード｜注目選手
■アトレティコ・マドリード | フリアン・アルバレス
アトレティコ・マドリードの注目はアルバレス。昨季にマンチェスター・Cから加入した同選手は、1年目から29得点を挙げる大活躍。今季は直近の公式戦7試合で1得点のみと得点ペースを落としてはいるものの、公式戦11得点5アシストを記録してチームの攻撃陣を牽引している。
そんなアルバレスにとってレアル・マドリードは相性の良い相手。過去8試合で5得点を記録し、直近の2試合では計3得点を挙げるなど、相手の脅威となった。主力に負傷者を抱えるレアル・マドリード守備陣にとっての問題を作り出し、ダービー勝利に貢献できるか。
■レアル・マドリード | ロドリゴ
レアル・マドリードの注目はロドリゴだ。2019年から同クラブでプレーする同選手だが、近年出場機会を減らす中、退団の可能性も浮上している。それでも、指揮官アロンソの信頼を勝ち取り、プレー時間を増やすと、直近の3試合で1得点4アシストの大活躍を残す。
宿敵アトレティコ・マドリードとのダービーでは、エースのエンバペが不在。ヴィニシウスとともにロドリゴが両サイドでどれだけ相手守備陣の問題になれるかがこの試合のカギを握りそうだ。現在の調子をダービーというビッグマッチでも維持できるか注目だ。
- U-NEXT
アトレティコ・マドリードvsレアル・マドリード｜放送・配信予定
