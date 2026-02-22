Goal.com
ライブ
LAFC GFXGOAL

翻訳者：

LAFC対インター・マイアミ戦選手評価：シーズン開幕戦で孫興慜が基調を決め、デニス・ブアンガがリオネル・メッシを上回る活躍

リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミは2026シーズンに数多くの新戦力を迎え入れたが、開幕戦で圧倒したのはおなじみのLAFCだった。ロサンゼルス・メモリアル・コロシアムに集まったMLS開幕戦最多観客数75,673人の前で、ヘロンズを3-0で粉砕した。 デニス・ブアンガがブラック・アンド・ゴールド（LAFC）の圧巻のパフォーマンスを牽引。後半には見事なゴールとアシストを記録した。

前季王者マイアミは、ゲルマン・ベルテラメやデイン・セントクレアといった注目選手を攻守両面に補強し、前季の弱点を補ったかのようにシーズンに臨んだ。しかし攻撃陣をほぼ据え置いたLAFCは、ソン・フンミンとブアンガの確立された連携を武器に、アウェーチームを圧倒した。

マイアミは前半、ボール支配率58.7％と試合を支配したが、その優位性はむしろホームチームに有利に働いた。 ロサンゼルスは守備的姿勢を貫き、相手のミスを待つ戦略で、繰り返しカウンター攻撃でマイアミを痛めつけた。この戦術は功を奏し、前半45分間でLAが圧倒的なチャンスを生み出し、シュート数11本（枠内3本）を記録。一方のマイアミはわずか3本のシュートで、枠内は1本のみだった。

ソンは早い段階で試合の流れを決定づけ、6 分には巧みなカウンター攻撃から先制点を決めそうになった。しかし、この韓国人スターはワンタッチ多すぎたため、インター・マイアミのゴールキーパー、セントクレアが追いつき、ソンを慌てさせてシュートを失敗させた。ソンは 30 分後にその埋め合わせをする。

ソン・フンミンは、ロドリゴ・デ・ポールに完璧なタイミングでプレッシャーをかけ、ピッチの上方でターンオーバーを強制しました。前方に飛び出した彼は、ボックスに切り込んだデビッド・マルティネスに正確なスルーパスを通し、20歳のマルティネスはセントクレアを冷静に抜き去ってゴールを決めました。マルティネスは、ハーフタイム直前に LAFC のリードを 2 点に広げるチャンスがありましたが、1 対 1 のチャンスでシュートは左ポストの外に外れてしまいました。

後半、インター・マイアミは開始10分間で攻撃的な姿勢を見せたが、LAFCの中盤陣が応戦した。アメリカ代表ティミー・ティルマンがカウンターを仕掛け、突進するブアンガにパスを繋ぎ、LAFCのリードを2点に広げた。 後半終盤にソンが交代すると、ブアンガがホームチームにさらなる得点を追加。針の穴を通すようなパスで途中出場のネイサン・オルダスをアシストし、3-0とリードを広げた。昇格したばかりのマルク・ドス・サントス監督が指揮を執るLAFCのデビュー戦において、少なくとも序盤はチームが監督の戦術を完全に理解していることを示す、印象的な試合運びだった。

GOALがLAメモリアル・コロシアムでのLAFC選手を評価...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    ゴールキーパー＆ディフェンス

    ユーゴ・ロリス（7/10）：

    ロリスは頻繁に脅かされることはなかった（セーブは3回）が、ベテランは求められる場面で安定感と冷静さを発揮した。守備陣を組織的にまとめ、パスも正確だった。

    セルジ・パレンシア（5/10）：

    攻守両面で目立った活躍はなかったが、何よりミスを犯さないプレーを見せた。

    ンコシ・タファリ（6/10）：

    5回のクリアを記録し、マイアミの攻撃を幾度か阻止。28歳の堅実なプレーが光った。

    ライアン・ポーテウス（7/10）：

    守備面で8回の貢献で試合をリードし、タファリとのバックラインでの連携は安定していた。

    エディ・セグラ（6/10）：

    両サイドバックの中ではマシだったが、それほどの評価には値しない。

    • 広告
  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    中盤

    マーク・デルガド（6/10）：

    強力な中盤トリオの中で最も目立たなかったデルガドは、パス面（通常は得意とする分野）ではあまり貢献できなかったが、この試合ではいくつかの重要な守備的貢献を見せた。

    ティミー・ティルマン（8/10）：

    彼のトリガーとプレスが最終的にブアンガの決勝となる2点目につながった。ティルマンとエウスタキオはピッチ全体を駆け回り、勝利の重要な局面でマイアミの攻撃を封じ込めた。

    スティーブン・エウスタキオ（8/10）：

    カナダ代表選手は得点には関与しなかったが、中盤ではCONCACAFの他の選手たちと同等に効果的だった。ピッチの至る所に存在感を示し、ハビエル・マスチェラーノ率いる選手たちを明らかに苛立たせた。

  • David Martinez, LAFCGetty

    攻撃

    デニス・ブアンガ（9/10）：

    開始10分間は左右のディフェンダーを翻弄する鮮やかなプレーを見せたが、前半残り時間は目立った活躍がなかった。後半に挽回。ガボン代表は攻撃陣に自由自在に侵入し、ティルマンからのパスを確実に決めた。移籍の噂が絶えないブアンガの離脱はLAFCにとって痛手だ。オルダスへのアシストも見事だった。

    ソン・フンミン（8/10）：

    LAFCの攻撃の中心的存在だったが、試合開始6分に逃したチャンスを悔やんでいるだろう。しかし、マルティネスへのアシストは見事だった。ゴールは決められず、交代時に新監督マーク・ドス・サントスに明らかに不満を見せた。しかし、ゴールはきっと決まるだろう。

    デビッド・マルティネス（8/10）：

    マルティネスは、ロサンゼルスでの67分間のプレーで、彼を魅力的かつ苛立たせているすべての要素を見せた。最初の20分間はほとんど目立たなかったが、3人のディフェンダーを抜き、その数分後に得点を決めた。その後、交代するまで再びほとんど目立たなかった。ブラック＆ゴールドが大きな期待を寄せる選手にとって、今シーズンは重要なシーズンとなるだろう。

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    サブスクリプションとマネージャー

    ネイサン・オルダス (7/10):

    わずか4分の出場でゴールを決めた。これ以上の活躍はない。

    タイラー・ボイド（評価なし）：

    フレッシュな脚力として投入されたが、影響を与える時間はほとんどなかった。

    マシュー・ショワニエール（6/10）：

    マルティネスの代役として出場し、落ち着いたプレーを見せた。

    マーク・ドス・サントス（8/10）：

    LAFC は最高のパフォーマンスではなかったが、オフシーズンにあまり話題にならなかった監督としては、このデビュー戦に非常に満足しているだろう。彼のチームは一貫してエネルギーを発揮し、メッシを人間らしく見せ、「刷新された」マイアミのディフェンスを 3 ゴールで打ち破った。

CONCACAF ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ
ロサンゼルスFC crest
ロサンゼルスFC
LAF
RCDエスパーニャ crest
RCDエスパーニャ
RES
MLS
オーランドシティ crest
オーランドシティ
ORL
インテルマイアミCF crest
インテルマイアミCF
MIA
0