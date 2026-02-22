LAFC対インター・マイアミ戦選手評価：シーズン開幕戦で孫興慜が基調を決め、デニス・ブアンガがリオネル・メッシを上回る活躍

前季王者マイアミは、ゲルマン・ベルテラメやデイン・セントクレアといった注目選手を攻守両面に補強し、前季の弱点を補ったかのようにシーズンに臨んだ。しかし攻撃陣をほぼ据え置いたLAFCは、ソン・フンミンとブアンガの確立された連携を武器に、アウェーチームを圧倒した。

マイアミは前半、ボール支配率58.7％と試合を支配したが、その優位性はむしろホームチームに有利に働いた。 ロサンゼルスは守備的姿勢を貫き、相手のミスを待つ戦略で、繰り返しカウンター攻撃でマイアミを痛めつけた。この戦術は功を奏し、前半45分間でLAが圧倒的なチャンスを生み出し、シュート数11本（枠内3本）を記録。一方のマイアミはわずか3本のシュートで、枠内は1本のみだった。

ソンは早い段階で試合の流れを決定づけ、6 分には巧みなカウンター攻撃から先制点を決めそうになった。しかし、この韓国人スターはワンタッチ多すぎたため、インター・マイアミのゴールキーパー、セントクレアが追いつき、ソンを慌てさせてシュートを失敗させた。ソンは 30 分後にその埋め合わせをする。

ソン・フンミンは、ロドリゴ・デ・ポールに完璧なタイミングでプレッシャーをかけ、ピッチの上方でターンオーバーを強制しました。前方に飛び出した彼は、ボックスに切り込んだデビッド・マルティネスに正確なスルーパスを通し、20歳のマルティネスはセントクレアを冷静に抜き去ってゴールを決めました。マルティネスは、ハーフタイム直前に LAFC のリードを 2 点に広げるチャンスがありましたが、1 対 1 のチャンスでシュートは左ポストの外に外れてしまいました。

後半、インター・マイアミは開始10分間で攻撃的な姿勢を見せたが、LAFCの中盤陣が応戦した。アメリカ代表ティミー・ティルマンがカウンターを仕掛け、突進するブアンガにパスを繋ぎ、LAFCのリードを2点に広げた。 後半終盤にソンが交代すると、ブアンガがホームチームにさらなる得点を追加。針の穴を通すようなパスで途中出場のネイサン・オルダスをアシストし、3-0とリードを広げた。昇格したばかりのマルク・ドス・サントス監督が指揮を執るLAFCのデビュー戦において、少なくとも序盤はチームが監督の戦術を完全に理解していることを示す、印象的な試合運びだった。

GOALがLAメモリアル・コロシアムでのLAFC選手を評価...

