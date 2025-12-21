「この祝福は彼のためだ」エンバぺがPKでの得点後にレアル・マドリードのレジェンドC・ロナウドにメッセージ

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』の取材に対し、エンバぺは次のように語った。

「信じられないことだ。初めてフルシーズンを戦った年に、クリスティアーノが成し遂げたことを自分もできたなんて」

「彼は僕のアイドルであり、レアル・マドリー史上最高の選手だ。このゴールは彼への捧げものだ。いつも僕に親切にしてくれて、マドリードでの適応を手助けしてくれた彼に感謝を伝えたかった。そして今、マドリードの勝利に貢献できて本当にうれしい」

「今日はその気持ちを彼と共有したかった。今は親友のような関係だ。彼とマドリードのファン全員に、心からの祝福とメリークリスマス、そしてハッピーニューイヤーを贈りたい。今日は私の誕生日でもあるから、特別な日だ。子どもの頃から、誕生日にプロの試合に出場することは夢だと言ってきた。ましてや、私の夢のチームでプレーできるなんて。今年の締めくくりは勝利で飾りたいと思っていた」

レアルとセビージャの試合は2025年の最後の試合だったため、エンバぺはロナウドの記録を更新する機会はなかった。シャビ・アロンソ監督のチームは、1月4日にマヌエル・ペッレグリーニ監督率いるレアル・ベティスと対戦するまで、試合には戻らない。