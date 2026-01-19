クロップがレアル監督就任の噂を否定。レッドブルでの新職務に専念すると断言「考えを変えるつもりはない！」

先週、レアル・マドリーがシャビ・アロンソ監督を解任したことを受け、現在はアルバロ・アルベロア氏が暫定的に指揮を執っている。そんな中、クロップ氏の名が再び最有力候補として報じられた。レアル・マドリーはアロンソ氏の退任を「双方合意」による決定とし、わずか半年強の在任期間だった元レジェンドに対し、感謝の意を表明した。

クラブは声明で「シャビ・アロンソはレアル・マドリーのレジェンドであり、常にクラブの価値観を体現してきた。彼はマドリディスタすべての愛情と称賛を受け続けるだろう。マドリードは常に彼の家だ。これまでのアロンソとコーチ陣の献身に感謝し、新たなステージでの成功を祈る」と述べた。

これに対し、アロンソ氏も自身のSNSを通じて「このプロフェッショナルとしての挑戦は幕を閉じた。望んでいた結末ではなかったが、レアル・マドリーを指揮できたことは大きな名誉であり、重責だった。クラブ、選手、そして何よりファンの信頼とサポートに感謝する。敬意と感謝、そして最善を尽くしたという誇りを持って去るよ」と洗練されたメッセージを投稿した。