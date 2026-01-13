「まったくクソみたいな話だ！」シャビ・アロンソ監督と確執報道のベリンガム…激怒してジャーナリストを「道化師」と非難

レアル・マドリーはシーズン途中でシャビ・アロンソ監督の解任を決定し、アルバロ・アルベロア氏が後任に就く。

アロンソ監督は夏にカルロ・アンチェロッティ現ブラジル代表監督の後任として指揮を執り、34試合中24勝を挙げたが、その退任はさほど驚きではなかった。

今シーズンを通じてロッカールーム内の問題が噂されており、アロンソ監督率いるチームはサポーターからシーズンを通してパフォーマンスに対してブーイングを浴びていた。

また『BBCスポーツ』によれば、アロンソ監督はサウジアラビアで開催されたスペイン・スーパーカップでバルセロナに敗れた日曜日の試合前に、FWキリアン・エンバペと戦術を巡って口論し、さらにフロレンティーノ・ペレス会長とも衝突していたという。