ベリンガムが役割変更と得点減少について言及。苦戦中のヴィニシウスを「驚異的で創造的」と全面擁護

しかし、2024年夏のキリアン・エンバペ加入により、レアル・マドリーの攻撃の勢力図は劇的に変化した。フランスのスーパースターの加入は、シーズン40ゴールを保証するストライカーをチームにもたらしたが、同時にチームメカニズムの抜本的な再構築を強いることとなった。

エンバペが期待通りの「ガラクティコ（銀河系戦士）」としての数字を叩き出し、攻撃の核となる一方で、ベリンガムの統計的な得点数は当然ながら減少した。クロスに合わせる役割や最終ラインを突破する任務から解放され、22歳の彼は中盤の「エンジンルーム」へと再配置されたのだ。得点データの下落（昨季は最終的に15ゴール、今季は現在まで5ゴール）を受け、スペインメディアは「フランス人の影に隠れて影響力が衰えたのではないか」と厳しい視線を向けている。

だが、ベリンガムはこの見方を完全に拒絶した。メディアの取材に対し、自身の役割調整はエンバペの才能を最大化するための論理的かつ必要なプロセスであると強調した。「変更は簡単なことだった。ここでの最初のシーズンは相手のボックスに非常に近い位置にいて多くの得点を挙げたが、エンバペが来た今は、シーズン40ゴールを決める天性のストライカーがいる。僕がこれまでのように前線に張り付く必要はもうないんだ」

さらにベリンガムは、得点王争いからは退いたものの、アタッキングサードで決して無力になったわけではないと指摘する。「毎シーズン、ゴールで貢献するつもりだし、そのための飛び出しの能力も持っている。ポジションを下げてプレーした昨季も15ゴールを決めたが、これは決して悪い数字ではない。今年はさらに低い位置でプレーし、よりゲームメイクに関与している。役割は変わったが、僕にとってゴールが最も重要なことだったことは一度もない」