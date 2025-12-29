テリーが驚きの私物をオークション出品へ…その品物と予想落札価格は？

ジョン・テリーが、自身のサッカー記念品コレクションのオークション開催を正式に発表した。目玉はチェルシー時代のチャンピオンズリーグ決勝で着用した2枚の象徴的なユニフォームだ。その一つは、2008年モスクワでのマンチェスター・ユナイテッド戦決勝（PK戦でテリーが滑って失敗したPKで敗れた試合）で着用したユニフォームも含まれる。

元イングランド代表DFはまた、2012年にバイエルン・ミュンヘンを破り優勝した際のチェルシーのフルキットも売却する。決勝戦で出場停止処分中だったテリーは、チームメイトと共にトロフィーを掲げるためフルキットに着替えたことで有名だ。

この出品は、ニュージャージー州のゴールドイン・オークションズが主催する26点のチャリティーオークションの一部である。収益は英国の様々な慈善団体を支援するジョン・テリー財団に寄付される。オークションは12月31日に終了予定だ。