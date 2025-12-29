Getty Images
テリーが驚きの私物をオークション出品へ…その品物と予想落札価格は？
ジョン・テリーが、自身のサッカー記念品コレクションのオークション開催を正式に発表した。目玉はチェルシー時代のチャンピオンズリーグ決勝で着用した2枚の象徴的なユニフォームだ。その一つは、2008年モスクワでのマンチェスター・ユナイテッド戦決勝（PK戦でテリーが滑って失敗したPKで敗れた試合）で着用したユニフォームも含まれる。
元イングランド代表DFはまた、2012年にバイエルン・ミュンヘンを破り優勝した際のチェルシーのフルキットも売却する。決勝戦で出場停止処分中だったテリーは、チームメイトと共にトロフィーを掲げるためフルキットに着替えたことで有名だ。
この出品は、ニュージャージー州のゴールドイン・オークションズが主催する26点のチャリティーオークションの一部である。収益は英国の様々な慈善団体を支援するジョン・テリー財団に寄付される。オークションは12月31日に終了予定だ。
売却の動機についてテリーは、この決断が感傷ではなく慈善活動によるものだと強調した。
「私の財団は、資金が切実に必要としている二つの大切な慈善団体に利益をもたらす。つまり、素晴らしい目的のために使われるのだ」
元チェルシー主将は、特にキャリアにおける悲劇と栄光の決定的瞬間に関連する品々には感情的な重みがあると認めた。2008年のユニフォームは「涙で濡れた」と表現されるように現役時代の最も痛ましい記憶の一つであり、2012年のユニフォームは欧州最大の舞台での究極の贖罪を象徴している。
テリーは以前より、自身の記念品が個人的なノスタルジーを超えた目的を果たすことを望んでいると語ってきた。これらを公の所有物とすることで、多額の資金を調達すると同時に、ファンやコレクターがチェルシーの黄金期に結びついたサッカー史の具体的な一部を所有できるようにしたいと考えている。
オークションで最も価値のある品はユニフォームではなく、テリーが2004-05シーズンに獲得したプレミアリーグ優勝メダルである。このシーズン、チェルシーは50年ぶりのリーグ優勝を果たし、テリーは主将としてトロフィーを掲げた。メダル単体で最大7万5000ポンド（約1600万円）の落札が見込まれており、その歴史的意義を物語っている。
その他の注目品には、サッカー界の偉大な選手たちと交換された試合着用シャツが含まれる。クリスティアーノ・ロナウドとリオネル・メッシのジャージに加え、アーセナルの2003-04「インヴィンシブルズ」時代に遡るティエリ・アンリのシャツも出品される。各アイテムはテリーのキャリアの長さと、彼が対戦してきた相手の高水準を物語っている。
特にチャンピオンズリーグ関連の記念品は深い感慨を呼ぶ。2008年モスクワ決勝戦のユニフォームは欧州サッカー史に残る劇的な一夜を象徴ている。また2012年のミニチュア版チャンピオンズリーグトロフィーと優勝記念フルキットは、最高峰でテリーが経験した感情の極限を物語っている。
オークションは12月31日に終了予定であり、寄付額にも注目が集まる。歴史的価値を持つ品々と、チェルシー史上最高の選手の一人としてのテリーの地位を考慮すると、世界中のコレクターから大きな関心が寄せられると予想される。
オークション以外でも、テリーは慈善活動に注力し続け、自身の知名度と功績を活かしてイングランドとウェールズ全域の社会貢献活動を支援している。これほど個人的な品々を手放す決断は、キャリアを象徴する瞬間をピッチ外での永続的な好影響へと転換しようとする意識的な取り組みを示唆している。
