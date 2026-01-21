Jobe's Dortmund struggles.jpgGetty/GOAL
James Westwood

ロッカールーム侵入事件、致命的なクラシカーのミス…ジョーブ・ベリンガムがドルトムントで苦しんでいる理由

「我々はジョーブ（ベリンガム）を数年前から知っており、もちろん彼の成長を非常に注意深く見守ってきた。彼はこの1年でさらなる飛躍を遂げ、19歳という若さながら真のリーダーへと成長した」と、ボルシア・ドルトムントのセバスティアン・ケールスポーツディレクターは、6月にサンダーランドから2800万ポンドでベリンガムを獲得した際に語った。 「中盤での彼の存在感は圧倒的で、様々な戦術体系において我々のチームを強化してくれるだろう」

ケール氏は付け加えた。「彼はボルシア・ドルトムントで自らの道を切り開き、我々のプレースタイルに確固たる足跡を残す決意だ。我々は彼がまさにそれを成し遂げると確信している」。

この最後の文は、ジョーブが兄ジュードの足跡を辿っていることを明確に示唆していた。ジュードは2020年から2023年までの3年間、シグナル・イドゥナ・パークで英雄となり、132試合で59ゴールに関与し、DFBポカール優勝メダルを獲得した後、レアル・マドリーへ9桁の大型移籍を果たした。

ジョーブはジュードより2歳早くドイツに移籍したため、トップレベルでの経験が豊富だった。サンダーランドでは2シーズンにわたり主力選手として活躍し、2024-25シーズンのプレミアリーグ昇格成功において最も目立った存在だったと言える。

しかしドルトムントでは、ジョーブはこれまでジュードの影から抜け出せていない。ケール氏が言及したリーダーシップはいまだ発揮されておらず、チームの戦術にも大きな影響を与えていない。実際、ほとんどの週はベンチに座り、ニコ・コヴァチ監督がチャンスを与えるのを待っている状態だ。

20歳の彼はドルトムントでこれまでわずか11試合に先発出場。25試合の出場で3アシストという成績は、クラブの初期投資に対する見返りとしては貧弱だ。ジュードのキャリアがドイツで飛躍した一方で、ジョーブの成長は停滞してしまった。問題は、一体何がこれほどまでにひどく間違っていたのか、ということだ。

  • Jobe Bellingham Jude BellinghamGetty

    ベリンガム家の戦い中止

    ジョーブはクラブ・ワールドカップ拡大開催のためアメリカで合流したドルトムントで期待の持てるスタートを切り、グループステージのマメロディ・サンダウンズ戦でクラブ初先発を果たすと、見事なローボレーで先制点を挙げた。第3節の蔚山戦ではアシストを記録した。

    ドルトムントはグループF首位で決勝トーナメント進出を決め、リーガMXのモンテレイと対戦することとなった。セルー・ギラシの2得点でBVBは2-1の勝利を収めたが、ベリンガムにとっては忘れたい午後となった。前半にイエローカードを受け、55分に交代させられたのだ。

    これが大会2枚目の警告となり、ジョーブはドルトムントの準々決勝（ジュード・ベリンガムが所属するレアル・マドリーとのビッグマッチ）出場停止処分を受けた。

    「彼が非常に落胆していたのは皆が目にしていたと思う」と試合後コヴァチ監督は語った。「ハーフタイム時点で2枚目のイエローカードが出場停止になることを正確に把握していなかったようだ。少し驚いていた」。

    ジョーブにとって残酷な運命の悪戯だったが、ドルトムント監督は慰めの言葉も添えた。「彼は若い。兄もまた若い。だから確信している、彼らは対戦するだろう。おそらく来季のチャンピオンズリーグで、そして未来に。未来は彼らのものだ」。

    ジョーブ不在のBVBはレアルに2-3で敗れた。スペインの強豪が中盤の主導権を握る中、ジュードが活躍した選手の一人だった。

  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025-26Getty

    役に立たない干渉

    ベリンガムはその失望から素早く立ち直り、リール、ユヴェントスとのプレシーズンマッチで印象的なプレーを見せた。これにより彼は2025-26シーズンのブンデスリーガ開幕戦、ドルトムントのアウェーでのザンクト・パウリ戦においてコヴァチ監督の先発メンバーに名を連ねたが、両チームが混沌とした3-3の引き分けを演じたことで、彼は現実に引き戻されることとなった。

    前半を1-0で折り返したにもかかわらず、コヴァチ監督はベリンガムを交代させた。若き選手は前半戦、わずか28回のボールタッチに留まる精彩を欠いたプレーだった。その後、アウェーチームは3-1とリードを広げたが、85分にフィリッポ・マネが退場処分を受けたことで崩れ、結局引き分けに甘んじることとなった。

    この大乱戦の結末に、ベリンガムの父マークは激怒。試合終了後、選手用トンネルに乱入してケール氏に詰め寄ったとされる。早すぎる交代に憤慨した彼は、コヴァチ監督の戦術判断に懸念を表明。この爆発的な抗議は、かえってベリンガムへの監視を強める結果となった。

    クラブ側は表向き緊張を否定したが、『シュポルト・ビルト』によれば、ケール氏は後日ベリンガム父に電話で「再発は許さない」と警告したという。記者団の追及を受け「昨日の結果には全員が失望している。それでも当クラブの活動領域は選手・コーチ・役員専用であり、家族やアドバイザーは対象外だ。二度と起こらないよう、関係者全員に明確に伝達済みだ」と述べた。

  • Borussia Dortmund v 1. FC Union Berlin - BundesligaGetty Images Sport

    ベンチ入り

    ウニオン・ベルリン戦でも先発出場したジョーブは、試合序盤に深刻な負傷を負いながらも勇敢なプレーを見せた。球際でアンドレイ・イリッチと激突し、右眉の上に大きな絆創膏を貼った状態でプレーを続けた。

    ドルトムントは3-0で楽勝したが、ベリンガムの守備貢献が完封の大きな要因となった。彼は7回の1対1を制した。しかし、バーミンガム・シティのアカデミー出身者である彼のプレーの別の側面をコヴァチ監督が評価しなかったため、彼は最初に交代させられた。

    「彼は相手FWの後方に留まる必要がある。深く下がりすぎてビルドアップで4対2の局面を作っても意味がない」とBVB監督は説明。「ジョーブはイングランド2部リーグ出身で、ペースが異なる。まだ適応が必要だ」と続けた。

    コヴァチ監督は続くハイデンハイム戦（2-0）でもベリンガムをベンチに置いた。3日後のチャンピオンズリーグ開幕戦・ユヴェントス戦（4-4）でも途中出場に留まり、2800万ポンドの移籍金で獲得した選手の役割について質問を浴びせられた。

    「チームには多くの競争と質がある。彼の能力は理解している。19歳で我々にとって新戦力だ。だから全く重要でないことを書く必要はない。肝心なのはチームとして機能することだ。全員がそれに含まれる」

  • Jobe BellinghamGetty Images

    古典的な失態と不運な赤

    ベリンガムは2025年の残り期間、限られた出場機会を最大限に活かすのに苦戦した。先発出場はわずか6試合に留まり、そのうちブンデスリーガでの出場は3試合のみだった。チャンピオンズリーグはある種の救いとなり、10月21日のコペンハーゲン戦（4-2）では2アシストを記録し、BVB加入後で最も完成度の高いオールラウンドなプレーを見せたが、低調な時期が好調な時期を上回った。

    実際、その3日前に初体験した「デア・クラシカー」では屈辱的な結果に終わった。ドルトムントがアリアンツ・アレーナで独走中の首位バイエルン・ミュンヘンを1-1で粘っていた73分、ベリンガムが投入されたが、直後に試合の流れは逆転した。

    左サイドでハリー・ケインの素晴らしいロングパスを受けたルイス・ディアスがサイドラインまで突破し、ゴール前にクロスを上げた。ベリンガムが最初にボールに反応したが、ボールを止める際にバランスを崩し、再調整に時間がかかった隙にマイケル・オリーセが割り込み、ベリンガムのクリアをゴールに流し込んだ。

    コヴァチ監督は2-1での敗戦後、ベリンガムを擁護し「自陣ゴールを決めなかったこと自体が芸術的偉業だった」と述べた。ケインも「困難な状況に陥った、大きな可能性を秘めた良い選手」と温かい言葉を贈った。 しかし、自信を完全に失ったように見えたベリンガムにとって、それらはさほど慰めにはならなかった。

    流れを変える転機が必要だったが、12月初旬の短い瞬間、その兆しが見えた。チャンピオンズリーグのボデ/グリムト戦（2-2）で90分フル出場を果たし、フライブルク戦でも先発を維持した。 しかし、先発の座を確固たるものにしたいという彼の望みは、後半開始8分にフィリップ・トロイへのファウルで退場処分を受けたことで打ち砕かれた。

    ドルトムントは10人で1-1の引き分けに終わり、ベリンガムは2試合の出場停止処分を受けた。これはゴールキーパーのグレゴール・コーベルが危険なボールをベリンガムに送ったことが真の原因だったことを考えれば厳しい罰だったが、このミッドフィルダーのドルトムントでのスタートを象徴する出来事だった。努力は惜しまないが、まったく運に見放されているのだ。

  • Jobe Bellingham Borussia Dortmund 2025Getty Images

    兄との比較も

    ベリンガムの父親の行動が彼の出場時間減少につながったとの指摘もあるが、真の理由を掘り起こすのに深く探る必要はない。ブンデスリーガデビュー戦では、ベリンガムはストライカーのカリム・アデイェミとギラシの後ろで唯一の10番としてプレーしたが、コヴァチ監督はその後3-4-3フォーメーションを好み、彼を特定のポジションに固定した。

    「彼の強みはむしろ6番ポジションにある。前方のスペースが必要だ」と昨年9月に語った。ベリンガムはピッチに立つたびに成熟した姿勢と献身性を示してきたが、中盤の序列では第三の選択肢であることを受け入れざるを得なかった。

    サンダーランド時代はボックス・トゥ・ボックス型MFだったが、コヴァチ監督はフェリックス・ヌメチャを主力8番として起用し、マルセル・ザビッツァーを守備的MFに据えている。 ベリンガムは6番（守備的MF）としてのプレーに問題はないが、最高のサッカーを発揮するには前線へ上がる自由が必要だ。ベンチから出場したほとんどの時間が守備的MFとしての役割だったため、大きなインパクトを残せていないのは当然と言える。

    また、ベリンガムが兄との比較に押しつぶされているという指摘も絶えない。確かに彼は緊張した様子を見せ、サンダーランド時代に示した落ち着きは慎重さに取って代わられた。元バイエルン＆ドイツ代表のディートマー・ハマン氏をはじめとする一部の批評家は容赦なく彼を貶めようとし、「ジョーブは問題児で、ジュードの半分も実力がない」と主張している。

    そのような断定的な発言は時期尚早であり、ジュードと同じ高みに達しなければジョーブは失敗だという見解は不公平だ。ジュードはドルトムントとイングランド現代史において最高の選手の一人である。ジョーブが彼に近づくことさえできれば、それは大きな達成であり、初期のつまずきが彼の成長を阻むものではない。

  • FBL-EUR-C1-DORTMUND-BODOE/GLIMTAFP

    人格の試練

    良い知らせは、コヴァチ監督がその点を認識しており、忍耐強く待つ覚悟があることだ。 「若い選手が新クラブに加入する際——これはケースバイケースだが——適応には3～6か月を要するのが私の経験だ」と彼は最近『アスレティック』のインタビューで語った。「時間がかかるものだが、人々は時に公平さを欠き、即座の大きな成長を期待する。彼は海外から来た上、言語も文化も異なり、兄もここにいる。つまり彼には追加のプレッシャーがかかっているのだ」。

    コヴァチ監督はベリンガムの姿勢とサッカーへの執着についてこう付け加えた。

    「人間として素晴らしい。教養があり謙虚で、映像研究や練習場で日々努力し成長したいと願っている。まさに監督が求める選手像だ。週2試合しかないと注意しなければならない時もある」

    「だが私はそれを本当に好んでいる。彼自身の成長に役立つだけでなく、他の選手たちにも良い刺激を与えるからだ。時には『サッカーばかり食べたり飲んだり寝たりするなよ。心を自由にするには人生に様々なものが必要だ』と彼に言うこともあるが、すべてが非常にポジティブに作用している。彼は常に前進を続けており、間違いなく素晴らしいキャリアを築くだろう。 彼には本当に満足している。素晴らしい人間性であり、非常に優れた選手だ」

    ここ数か月はベリンガムにとって過酷な試練だったが、彼はなおも立ち続け、今こそ報われる時かもしれない。パスカル・グロスは1月の移籍市場開始時にブライトンへ売却され、ザビッツァーはふくらはぎの負傷で離脱中だ。 その結果、ベリンガムは土曜日のザンクト・パウリ戦（3-2）でフル出場を果たし、トッテナム戦でもフル出場した。これから上昇気流に乗ることができれば、おそらく初のシニア代表招集の噂を再燃させるだろう。

    「兄とイングランド代表でプレーすること、それが僕の人生の最大の夢だ。それに匹敵するものなんて何もない」と2024年に『アウト・オブ・ザ・フラッドライツ』ポッドキャストで語っていた。今はまだ遠い夢のように思えるが、ジョーブには舞台が用意されている。彼がスポットライトを歓迎するか、それとも萎縮するかが問われているのだ。

