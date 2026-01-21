ケール氏は付け加えた。「彼はボルシア・ドルトムントで自らの道を切り開き、我々のプレースタイルに確固たる足跡を残す決意だ。我々は彼がまさにそれを成し遂げると確信している」。

この最後の文は、ジョーブが兄ジュードの足跡を辿っていることを明確に示唆していた。ジュードは2020年から2023年までの3年間、シグナル・イドゥナ・パークで英雄となり、132試合で59ゴールに関与し、DFBポカール優勝メダルを獲得した後、レアル・マドリーへ9桁の大型移籍を果たした。

ジョーブはジュードより2歳早くドイツに移籍したため、トップレベルでの経験が豊富だった。サンダーランドでは2シーズンにわたり主力選手として活躍し、2024-25シーズンのプレミアリーグ昇格成功において最も目立った存在だったと言える。

しかしドルトムントでは、ジョーブはこれまでジュードの影から抜け出せていない。ケール氏が言及したリーダーシップはいまだ発揮されておらず、チームの戦術にも大きな影響を与えていない。実際、ほとんどの週はベンチに座り、ニコ・コヴァチ監督がチャンスを与えるのを待っている状態だ。

20歳の彼はドルトムントでこれまでわずか11試合に先発出場。25試合の出場で3アシストという成績は、クラブの初期投資に対する見返りとしては貧弱だ。ジュードのキャリアがドイツで飛躍した一方で、ジョーブの成長は停滞してしまった。問題は、一体何がこれほどまでにひどく間違っていたのか、ということだ。