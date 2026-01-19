悲願のW杯優勝を目指すC・ロナウドは50歳まで現役続行か「こんな形でキャリアを終えられない！」

C・ロナウドがいかにワールドカップ（W杯）のタイトルを熱望しているかについて、2002年W杯優勝メンバーであるクレベルソン氏は『GOAL』の取材に対して次のように語った。

「彼の内面では、『ああ、ワールドカップを制覇しない限り、こんな形でキャリアを終えるわけにはいかない』という強い思いがあるはずだ。彼は誰よりも懸命に努力し続けなければならない。それは彼だけでなく、周りの選手も同じだ。ネイマールだっておそらく『メッシはW杯を持っているが、俺は持っていない』と考えているだろう。ハーランドも同様だ。もしかしたら彼は一生W杯を手にできないかもしれない。こうしたトップ選手たちの心の中には、常にその葛藤があるんだ」

「アドリアーノを見てくれ。ブラジルでは伝説的な選手だし、イタリアでも素晴らしいレベルでプレーしたが、W杯のタイトルは持っていない。ワールドカップというのは、時に公平で、時に不公平なものだ。彼らのようなスター選手は、僕を見てこう思っているに違いない。『なんてこった、クレベルソンがW杯を持っていて、この俺が持っていないなんて信じられない！』とね。僕はバロンドールを5つも持ってはいないが、ワールドカップの優勝メダルなら持っているんだ！」