サッカー日本代表 2026年間スケジュール一覧｜各カテゴリの試合予定は？
SAMURAI BLUE（日本代表）
日程 大会・対戦カード 3月23日(月)～3/31(火) FIFAインターナショナルウィンドウ 3月31日(火) 国際親善試合
vs.イングランド
(イングランド／ウェンブリー)
5月31日(日) キリンチャレンジカップ2026
vs.未定
(日本／国立)
6月1日(月)～6月9日(火) FIFAインターナショナルウィンドウ 6月11日(木)～7月19日(日) FIFAワールドカップ2026
(カナダ、メキシコ、アメリカ)
9月21日(月)～10月6日(火) FIFAインターナショナルウィンドウ 9月24日(木) キリンチャレンジカップ2026
vs.未定
(宮城／Qスタ)
9月28日(月) キリンチャレンジカップ2026
vs.未定
(広島／Eピース)
10月1日(木) キリンカップ2026
vs.未定
(神奈川／横浜国)
10月1日(木) キリンカップ2026
vs.未定
(東京／国立)
11月9日(月)～17日(火) FIFAインターナショナルウィンドウ 12月26日(土)～31日(木) トレーニングキャンプ
(日本／未定)
U-21日本代表
日程 大会・対戦カード 1月6日(火)～1/24(土) AFC U23アジアカップ2026
(サウジアラビア)
3月23日(月)～3月31日(火) 海外遠征
(未定)
6月 海外遠征
(未定)
9月～10月 第20回アジア競技大会
(愛知・岐阜・静岡・大阪)
11月9日(月)～11月17日(火) 海外遠征
(未定)
U-19日本代表
日程 大会・対戦カード 3月13日(金)～3月16日(月) 海外遠征
(未定)
5月／6月 海外遠征
(未定)
6月 海外遠征
(未定)
8月31日(月)～9月6日(日) AFC U20アジアカップ2027予選
(未定)
11月9日(月)～11月17日(火) 海外遠征
(未定)
12月 国内活動
(未定)
U-18日本代表
日程 大会・対戦カード 3月13日(金)～3月16日(月) 第8回J-VILLAGE CUP U-18
(福島／Jヴィレッジ)
10月 海外遠征
(未定)
12月 国内活動
(未定)
U-17日本代表
日程 大会・対戦カード 2月18日(水)～2月23日(月・祝) HiFA平和祈念2025
Balcom BMW CUP 広島国際ユースサッカー
(広島)
3月 海外遠征
(未定)
5月7日(木)～5月24日(日) AFC U17アジアカップ2026
(サウジアラビア)
7月 海外遠征
(未定)
9月 国内活動
(未定)
9月／10月 海外遠征
(未定)
未定 FIFA U-17ワールドカップ2026
(カタール)
U-16日本代表
日程 大会・対戦カード 2月10日(火)～2月18日(水) U16アルガルベカップ2026
(ポルトガル)
3月29日(日)～4月7日(火) モンテギュー国際大会
(フランス)
5月 トレーニングキャンプ
(国内)
6月3日(水)～7日(日) U-16インターナショナルドリームカップ2026 JAPAN
(福島／Jヴィレッジ)
8月 海外遠征
(未定)
10月 トレーニングキャンプ
(国内)
11月 海外遠征
(未定)
12月 トレーニングキャンプ
(国内)
U-15日本代表
日程 大会・対戦カード 5月19日(火)～5月24日(日) 海外遠征
(クロアチア)
7月 海外遠征
(未定)
11月 海外遠征
(未定)
なでしこジャパン（日本女子代表）
日程 大会・対戦カード 3月1日(日)～3月21日(土) AFC女子アジアカップ2026
(オーストラリア)
4月7日(火)～4月20日(月) 海外遠征
(未定)
6月6日(土) 国際親善試合
vs 未定
(大阪／ヨドコウ桜)
9月／10月 第20回アジア競技大会
(愛知、岐阜、静岡、大阪)
10月5日(月)～10月15日(木) 海外遠征
(未定)
11月24日(火)～5日(土) FIFAインターナショナルウィンドウ
U-20日本女子代表
日程 大会・対戦カード 2月23(月・祝)～26日(木) トレーニングキャンプ
(千葉／JFA夢フィールド)
4月2日(木)～4月18日(土) AFC U20女子アジアカップ2026
(タイ)
6月1日(月)～6月11日(木) 海外遠征
(開催地未定)
9月5日(土)～9月27日(日) FIFA U-20女子ワールドカップ2026
(ポーランド)
U-17日本女子代表
日程 大会・対戦カード 2月3(月)～6日(木) WU17 Preparation Tournament
(ポルトガル)
4月30日(木)～5月17日(日) AFC U17女子アジアカップ2026
(中国)
6月 トレーニングキャンプ
(国内)
未定 FIFA U-17女子ワールドカップ2025
(モロッコ)
U-16日本女子代表
日程 大会・対戦カード 2月16(月)～19日(木) トレーニングキャンプ
(岡山／美作サッカー場)
3月28(土)～4月5日(月) モンテギュー国際大会
(フランス)
9月 トレーニングキャンプ
(国内)
U-15日本女子代表
日程 大会・対戦カード 未定 海外遠征
(未定)
