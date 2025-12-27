Getty Images Sport
グリーリッシュのクリスマスパーティー。エヴァートンのスターとウォーカーがロンドンでお祭り騒ぎ
グリーリッシュはロンドンへの旅をし、ウィンター・ワンダーランドを訪れ、そこで元イングランド代表とマンチェスター・シティのチームメイトだったカイル・ウォーカーと合流した。その後、2人はメイフェアのフレンチ地中海料理レストラン、バガテルで食事をし、他の客に無料のドリンクを配っていた。
「この人たちはパーティーの仕方を知っている。視界に入るすべての人に善意を示していた。とても寛大な男たちだ」とあるゲストは語った。夕食後、グリーリッシュとウォーカーは別れた。ディフェンダーは近くのナイトクラブ、テープに行きたがったからだ。ただし、今日の午後、バーンリーがエヴァートンをターフ・ムーアでホストする際に2人は対戦する状況だ。
それでも、グリーリッシュと仲間たちはレスター・スクエアのプラチナム・レース・ストリップクラブに向かい、夜を締めくくった。「他に類を見ない季節の大騒ぎ」と表現されたこのセッションは、現在シティからローンで来ているトフィーズのスターが3500ポンド（約74万円）の請求書を残して、午前4時に終了した。
2人はそれぞれのクラブから休暇を与えられていたため、クラブの規則に違反していない。
グリーリッシュに近い情報筋は、選手がラップダンスに興味がなく、深夜のドリンクを望んでいただけだと主張している。「ジャックはラップダンスに全く興味がなかった。彼はもっと深夜のドリンクが欲しかっただけだ」と匿名の情報筋は述べた。
「ジャックはプラチナム・レースで楽しい時間を過ごした。彼は完璧な紳士だった。ラップダンサーやストリップティーズアーティストを見ることすらしなかった。彼は愛情深い関係にあり、これは単に深夜のドリンクのために開いていた場所だった。ジャックと仲間たちは奥の部屋にいて、1杯14ポンドのイェーガーボムを何百杯も注文し、女の子たちがテーブルやソファの上で踊っていた。他に類を見ない季節の大騒ぎだった。疲れたパーティーが丁寧に外に案内されるまで続き、サンダーソン・ホテルに戻った。何人かはその後、部屋にシャンパンを注文していた。記憶に残る大騒ぎだった」
グリーリッシュは2021年にアストン・ヴィラからマンチェスター・シティに、当時のイングランド人選手の記録的移籍金でマンチェスター・シティが攻撃的選手を獲得した。30歳の彼は移籍後、ヴィラでのパフォーマンスを再現するのに苦労したが、プレミアリーグ3回とチャンピオンズリーグ1回の優勝を果たした。
しかし、元ヴィラの男は昨シーズン出場時間を確保するのが難しく、ローンでクラブを離れることを許され、夏にエヴァートンに加入した。トフィーズは来夏に移籍を完全移籍に移行するオプションを持っている。
「エヴァートンと契約できて最高に嬉しい。正直、僕にとって大きなことだ。これは素晴らしいクラブで、素晴らしいファンがいる。監督と話した瞬間、行きたい場所は一つしかないとわかった。ソーシャルメディアでは、エヴァートンのサポーターからのメッセージが殺到しているので、その側面もあり、それもエヴァートンを選んだもう一つの理由だ。既にもらっているメッセージについて、ファンに感謝したい。すべての愛とサポートに感謝する。今あなたたちに恩返しができることを願っているし、きっとできると確信している」
グリーリッシュはマージーサイドで明るいスタートを切り、エヴァートンでの最初の2試合のリーグ戦先発で4アシストを記録したが、それ以降はその数を増やせていない。さらに、イングランド代表は直近の13試合でわずか2ゴールしか決めていないが、それらはクリスタル・パレスとボーンマスに対する僅差の勝利での決勝ゴールだった。
