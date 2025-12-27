グリーリッシュのクリスマスパーティー。エヴァートンのスターとウォーカーがロンドンでお祭り騒ぎ

グリーリッシュはロンドンへの旅をし、ウィンター・ワンダーランドを訪れ、そこで元イングランド代表とマンチェスター・シティのチームメイトだったカイル・ウォーカーと合流した。その後、2人はメイフェアのフレンチ地中海料理レストラン、バガテルで食事をし、他の客に無料のドリンクを配っていた。

「この人たちはパーティーの仕方を知っている。視界に入るすべての人に善意を示していた。とても寛大な男たちだ」とあるゲストは語った。夕食後、グリーリッシュとウォーカーは別れた。ディフェンダーは近くのナイトクラブ、テープに行きたがったからだ。ただし、今日の午後、バーンリーがエヴァートンをターフ・ムーアでホストする際に2人は対戦する状況だ。

それでも、グリーリッシュと仲間たちはレスター・スクエアのプラチナム・レース・ストリップクラブに向かい、夜を締めくくった。「他に類を見ない季節の大騒ぎ」と表現されたこのセッションは、現在シティからローンで来ているトフィーズのスターが3500ポンド（約74万円）の請求書を残して、午前4時に終了した。

2人はそれぞれのクラブから休暇を与えられていたため、クラブの規則に違反していない。