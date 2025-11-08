【2025シーズン】J2優勝＆J1昇格争いまとめ｜条件整理・プレーオフ出場権の行方は？

J2第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、水戸ホーリーホック(勝ち点67／得失点差22)が首位を走っている。6位・ベガルタ仙台(58／10)までが優勝の可能性を残している。J1自動昇格となる2位以上への浮上は、8位・サガン鳥栖(57／6)までが希望を繋いでいる状況だ。

第36節では、水戸の優勝または2位以上でのJ1昇格が確定する可能性がある。

■J2優勝・J1自動昇格の可能性を残すチーム

水戸ホーリーホック(勝ち点67/得点52/失点30/得失点差22) V・ファーレン長崎(勝ち点63/得点56/失点42/得失点差14) ジェフユナイテッド千葉(勝ち点62/得点49/失点33/得失点差16) RB大宮アルディージャ(勝ち点60/得点55/失点34/得失点差21) 徳島ヴォルティス(勝ち点58/得点38/失点21/得失点差17) ベガルタ仙台(勝ち点58/得点45/失点35/得失点差10) ジュビロ磐田(勝ち点57/得点53/失点47/得失点差6) ※ サガン鳥栖(勝ち点57/得点44/失点38/得失点差6) ※

※第35節終了時点。

※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。

※磐田・鳥栖は2位まで浮上の可能性を残す。

■J2優勝・J1自動昇格争いに関係する試合(第36節)

【11月8日(土)】

14:30 愛媛FC vs V・ファーレン長崎

【11月9日(日)】

13:00 ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本

13:00 カターレ富山 vs サガン鳥栖

14:00 水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ

14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC

14:00 レノファ山口FC vs ジュビロ磐田

14:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府

■第36節確定条件

【水戸ホーリーホック】