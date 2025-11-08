このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
【2025シーズン】J2優勝＆J1昇格争いまとめ｜条件整理・プレーオフ出場権の行方は？

【Jリーグ（J2・J1）優勝＆昇格争い】年間38試合のレギュラーシーズンで争われる2025シーズンの明治安田J2リーグ。終了時点で2位以上がJ1へ自動昇格、3位～6位がJ1昇格プレーオフへと進出する。

2025シーズンの明治安田J2リーグも最終盤に突入している。

本記事では、J2優勝・J1昇格プレーオフ出場権争いの状況および決定条件を整理する。

⇒J1最新順位表

  • 20251102 mito(C)Getty images

    J2優勝・J1自動昇格争い｜条件整理

    J2第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、水戸ホーリーホック(勝ち点67／得失点差22)が首位を走っている。6位・ベガルタ仙台(58／10)までが優勝の可能性を残している。J1自動昇格となる2位以上への浮上は、8位・サガン鳥栖(57／6)までが希望を繋いでいる状況だ。

    第36節では、水戸の優勝または2位以上でのJ1昇格が確定する可能性がある。

    ■J2優勝・J1自動昇格の可能性を残すチーム

    1. 水戸ホーリーホック(勝ち点67/得点52/失点30/得失点差22)
    2. V・ファーレン長崎(勝ち点63/得点56/失点42/得失点差14)
    3. ジェフユナイテッド千葉(勝ち点62/得点49/失点33/得失点差16)
    4. RB大宮アルディージャ(勝ち点60/得点55/失点34/得失点差21)
    5. 徳島ヴォルティス(勝ち点58/得点38/失点21/得失点差17)
    6. ベガルタ仙台(勝ち点58/得点45/失点35/得失点差10)
    7. ジュビロ磐田(勝ち点57/得点53/失点47/得失点差6) ※
    8. サガン鳥栖(勝ち点57/得点44/失点38/得失点差6) ※

    ※第35節終了時点。
    ※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
    ※磐田・鳥栖は2位まで浮上の可能性を残す。

    ■J2優勝・J1自動昇格争いに関係する試合(第36節)

    【11月8日(土)】

    • 14:30 愛媛FC vs V・ファーレン長崎

    【11月9日(日)】

    • 13:00 ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本
    • 13:00 カターレ富山 vs サガン鳥栖
    • 14:00 水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ
    • 14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC
    • 14:00 レノファ山口FC vs ジュビロ磐田
    • 14:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府

    ■第36節確定条件

    【水戸ホーリーホック】

    • 「水戸が大宮に勝利」かつ「長崎が愛媛に敗北」かつ「千葉が藤枝に引き分け以下」で水戸のJ2優勝が確定。
    • 「水戸が大宮に勝利」かつ「長崎が愛媛に敗北」で水戸のJ1自動昇格が確定。
    • 「水戸が大宮に勝利」かつ「千葉が藤枝に引き分け以下」で水戸のJ1自動昇格が確定。

  • 20251102 chiba(C)Getty images

    J1昇格プレーオフ争い｜条件整理

    J1昇格プレーオフへは、J1クラブライセンスを交付されているチームがレギュラーシーズンを3～6位に進出できた場合に進出できる。第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)では、首位・水戸ホーリーホック(勝ち点67／得失点差22)から10位・FC今治(52／6)までが2～6位で終える可能性を残している。

    また、7位・ジュビロ磐田と8位サガン鳥栖が勝ち点57で並んでおり、3位・ジェフユナイテッド千葉(62／16)以上のチームは少なくとも6位以上を確定させる可能性がある。ただし、2位以上であればJ1自動昇格となるため、J1昇格プレーオフ出場チームは確定しない。

    ■J1昇格PO進出の可能性を残すチーム

    1. 水戸ホーリーホック(勝ち点67/得点52/失点30/得失点差22)
    2. V・ファーレン長崎(勝ち点63/得点56/失点42/得失点差14)
    3. ジェフユナイテッド千葉(勝ち点62/得点49/失点33/得失点差16)
    4. RB大宮アルディージャ(勝ち点60/得点55/失点34/得失点差21)
    5. 徳島ヴォルティス(勝ち点58/得点38/失点21/得失点差17)
    6. ベガルタ仙台(勝ち点58/得点45/失点35/得失点差10)
    7. ジュビロ磐田(勝ち点57/得点53/失点47/得失点差6)
    8. サガン鳥栖(勝ち点57/得点44/失点38/得失点差6)
    9. いわきFC(勝ち点52/得点54/失点42/得失点差12)
    10. FC今治(勝ち点52/得点44/失点38/得失点差6)

    ※第35節終了時点。
    ※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。

    ■J1昇格PO争いに関係する試合(第36節)

    【11月8日(土)】

    • 14:30 愛媛FC vs V・ファーレン長崎

    【11月9日(日)】

    • 13:00 ベガルタ仙台 vs ロアッソ熊本
    • 13:00 カターレ富山 vs サガン鳥栖
    • 14:00 ブラウブリッツ秋田 vs いわきFC
    • 14:00 モンテディオ山形 vs FC今治
    • 14:00 水戸ホーリーホック vs RB大宮アルディージャ
    • 14:00 ジェフユナイテッド千葉 vs 藤枝MYFC
    • 14:00 レノファ山口FC vs ジュビロ磐田
    • 14:00 徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府

