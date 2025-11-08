【2025シーズン】J2優勝＆J1昇格争いまとめ｜条件整理・プレーオフ出場権の行方は？

2025シーズンの明治安田J2リーグも最終盤に突入している。
本記事では、J2優勝・J1昇格プレーオフ出場権争いの状況および決定条件を整理する。
J2第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)で、水戸ホーリーホック(勝ち点67／得失点差22)が首位を走っている。6位・ベガルタ仙台(58／10)までが優勝の可能性を残している。J1自動昇格となる2位以上への浮上は、8位・サガン鳥栖(57／6)までが希望を繋いでいる状況だ。
第36節では、水戸の優勝または2位以上でのJ1昇格が確定する可能性がある。
※第35節終了時点。
※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
※磐田・鳥栖は2位まで浮上の可能性を残す。
J1昇格プレーオフへは、J1クラブライセンスを交付されているチームがレギュラーシーズンを3～6位に進出できた場合に進出できる。第35節終了時点(残3試合・最大勝ち点9)では、首位・水戸ホーリーホック(勝ち点67／得失点差22)から10位・FC今治(52／6)までが2～6位で終える可能性を残している。
また、7位・ジュビロ磐田と8位サガン鳥栖が勝ち点57で並んでおり、3位・ジェフユナイテッド千葉(62／16)以上のチームは少なくとも6位以上を確定させる可能性がある。ただし、2位以上であればJ1自動昇格となるため、J1昇格プレーオフ出場チームは確定しない。
※第35節終了時点。
※勝ち点が同じ場合は「得失点差＞総得点数＞当該チーム間成績＞抽選」で順位を決定。
