Jリーグ百年構想リーグの開幕カードの1つがEASTの横浜F・マリノスと町田ゼルビアによる一戦だ。

昨季まさかの大不振を経験し、史上初のJ2降格の危機に陥った横浜F・マリノス。それでも、2度の監督交代を経て立て直し、大島監督の下で終盤にリーグ戦4連勝を記録して15位フィニッシュ。巻き返しを誓う今季、特別大会の初戦で対戦するのは町田ゼルビア。4試合で2勝1分け1敗と相性の良い相手から幸先の良いスタートを切りたいところだ。

2季前の昇格以降、安定した結果を残している町田ゼルビアは、強豪の一つになったと言っても過言ではない。2季前に3位フィニッシュを飾った同クラブは、昨季リーグ戦では6位だったものの、天皇杯を制してクラブ初タイトルを掲げた。勢いそのままに特別大会制覇を目指すチームは、横浜F・マリノス相手の本拠地で勝ち点3を手にできるか。