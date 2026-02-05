2026年Jリーグは大きく変わる。「秋春制」へのシーズン移行に伴い、上半期を利用した特別大会「Jリーグ百年構想リーグ」が開催。J1勢20クラブによる「J1百年構想リーグ」が2月6日(金)に開幕し、各クラブが地域リーグラウンドの初戦を迎える。
本記事では、J1百年構想リーグ開幕節全試合の見どころを紹介する。
Jリーグ百年構想リーグの開幕カードの1つがEASTの横浜F・マリノスと町田ゼルビアによる一戦だ。
昨季まさかの大不振を経験し、史上初のJ2降格の危機に陥った横浜F・マリノス。それでも、2度の監督交代を経て立て直し、大島監督の下で終盤にリーグ戦4連勝を記録して15位フィニッシュ。巻き返しを誓う今季、特別大会の初戦で対戦するのは町田ゼルビア。4試合で2勝1分け1敗と相性の良い相手から幸先の良いスタートを切りたいところだ。
2季前の昇格以降、安定した結果を残している町田ゼルビアは、強豪の一つになったと言っても過言ではない。2季前に3位フィニッシュを飾った同クラブは、昨季リーグ戦では6位だったものの、天皇杯を制してクラブ初タイトルを掲げた。勢いそのままに特別大会制覇を目指すチームは、横浜F・マリノス相手の本拠地で勝ち点3を手にできるか。
J1百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTの開幕カードの1つで京都サンガF.C.とヴィッセル神戸が激突する。
昨季大躍進を遂げた京都サンガF.C.。優勝争いを演じたりと、クラブ史上最高位となるJ1リーグ3位フィニッシュを飾った。得点ランキング2位のエリアスを擁した攻撃陣はリーグ2位の得点数を記録した。特別大会でもこの調子を維持することができるか。2季前のJ1王者ヴィッセル相手に再び攻撃陣が躍動して圧倒できれば、上位進出への期待が膨らむ。
対するヴィッセル神戸は、2連覇中の王者として臨んだ昨季のJ1リーグで5位に沈み、無冠でシーズンを終えた。巻き返しに向けて今冬にはサンフレッチェ広島で実績のあるスキッベ監督を招聘しており、復権への期待が高まる。昨季直接対決で勝利を挙げられなかった京都サンガF.C.に対して自慢のタレントが躍動して白星スタートを切りたいところだ。
J1百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTの開幕カードのもう1試合は、V・ファーレン長崎がサンフレッチェ広島をホームに迎える一戦だ。
昨季J2リーグで躍進して2位フィニッシュを飾ったV・ファーレン長崎は、8年ぶりのJ1昇格を決めた。現役時代に”アジアの大砲”の異名を取った高木監督の下で躍動する攻撃陣がJ1のチーム相手にどこまで通用するか。初戦の相手は昨季J1最少失点のサンフレッチェ広島。強豪からまずは得点を奪い、勝ち点奪取に成功すれば大きな自信になるはずだ。
一方のサンフレッチェ広島は、昨季J1リーグで4位と優勝には届かなかったものの、スーパーカップとルヴァンカップを制した。しかし、昨季終了後にスキッベ監督の退任が決まり、38歳のガウル監督が就任した。手腕が未知数の監督の下で昨季課題となった攻撃陣に改善が見られ、昇格組V・ファーレン長崎を圧倒できれば今後への期待が高まる。
昨季J1昇格プレーオフでRB大宮アルディージャに劇的な大逆転を演じて17年ぶりのJ1復帰を果たしたジェフユナイテッド千葉。長く続いたJ2生活に終止符を打ったオリジナル10は、わずか1年での降格は避けたいところ。持ち前の勝負強さとともに強豪浦和レッズ相手にどれだけ戦えるか。本シーズンを前にまずは特別大会でJ1勢相手に腕試しだ。
対する浦和レッズは、近年J1リーグで結果を残せない。昨季も7位に沈んで優勝争いにも絡めずにシーズンを終えた。これで3季連続で無冠となったクラブは、巻き返しを誓い、この特別大会に臨む。苦杯をなめたクラブワールドカップの舞台に再び返り咲くためにも国内で結果を残す必要がある。ジェフユナイテッド千葉との初戦で復調の兆しを見せたい。
近年、上位争いになかなか絡めないFC東京。昨季は2季ぶりのボトムハーフに沈んだチームは、今季こそ巻き返しを誓う。昨季から指揮する松橋監督の戦術が浸透したチームは、その成熟度の高さを特別大会で披露できるか。初戦の相手は王者鹿島アントラーズ。3連敗中と苦手な相手に対して今後につながるパフォーマンスを見せたい。
対する鹿島アントラーズは、昨季ついに覇権奪還に成功。柏レイソルとのデッドヒートを制して9年ぶりにJリーグの頂点に返り咲いた。昨季に指揮官とした帰還した鬼木監督の下で再び躍動が期待されるチームは、特別大会でも優勝候補の本命だ。直近5度の直接対決で4勝1敗と得意とするFC東京を圧倒して王者の貫禄を示したいところだ。
セレッソ大阪はこの3シーズンにわたって難しい戦いが続く。いずれもトップハーフを維持するものの、昨季も再び10位と上位に食い込めず。上位進出を目指すチームは昨季同様に「大阪ダービー」で初戦を迎える。攻撃陣の力を維持しつつ、課題だった守備陣が2年目を迎えたパパス監督の下でどれだけ修正されたか注目だ。
対するガンバ大阪は、ACL2では好調だが、J1では9位でシーズンを終えた。巻き返しを図るクラブはポヤトス監督が退任してウィッシング監督が就任。1部リーグで指揮した経験がなく未知数の新監督の下で特別大会初戦で宿敵セレッソ大阪とのダービーを迎える。昨季開幕戦のように大敗すれば、今季も厳しい戦いになることが予想される。
3季連続の8位と2021年を最後にリーグ優勝から遠ざかる川崎フロンターレ。長谷部監督の下でスタートした昨季は攻撃陣が好調だった一方で、高井が抜けた守備陣は残留チーム内でワーストの失点数に。今季は守備陣の課題を修正できるかがカギを握りそうだ。昨季ルヴァンカップで大逆転負けを喫した柏レイソル相手に互角以上の戦いを見せられるか。
対する柏レイソルは、昨季攻守にわたって安定した戦いを見せ、14年ぶりの優勝にこそあと一歩届かなかったものの、2位と大健闘。ロドリゲス監督の下で2年目を迎えるチームは今季さらなる躍進が期待される。特別大会の初戦は川崎フロンターレの本拠地に乗り込む一戦。昨季直接対決で互角だった相手に対して昨季の成功が本物であることを示せるか。
昨季は苦戦を強いられたものの、残留を決めた東京ヴェルディは、J1リーグ復帰後3季目を迎える。城福監督の下で5季目を迎えるチームの課題はやはり攻撃陣。昨季はJ1ワーストの23得点と決定力不足に悩まされた。ホームで昇格組水戸ホーリーホックを迎える一戦で改善の兆候を示すことができなければ、今季も再び厳しいシーズンになる可能性がある。
昨季のJ2リーグを制してクラブ史上初の昇格を決めた水戸ホーリーホック。大きな期待とともに初のJ1の舞台に見据えるチームにとって特別大会は腕試しの場だ。しかし今冬、優勝に導いた森監督が退任し、樹森監督が就任。この指揮官交代がどのような影響をチームにもたらすか。昨季ギリギリで残留を決めた東京ヴェルディ相手に力を示せるか。
アビスパ福岡は昨季、一時首位に浮上するも、中盤に低迷したりと、浮き沈みのあるシーズンを送って12位で終えた。そんな中、今冬には最低限の目標達成に導いた金監督がコンプライアンス違反で契約解除に。急遽就任となった塚原監督の下でチームはこの影響を感じさせない戦いができるか。特別大会で降格がないことは同クラブにとって幸いと言えるかもしれない。
2季前のJ1昇格プレーオフを制してクラブ史上初めてJ1の舞台に立ったファジアーノ岡山は、途中息切れがあったものの、13位で残留。J1定着のためにも重要な2年目となる中、佐藤の退団はクラブにとって大きな痛手だが、5季目を迎える木山監督の下で安定した戦いを見せたいところ。拮抗した試合になることが予想されるアビスパ福岡戦でチームの成長を見せられるか。
昨季低迷した名古屋グランパスは残留争いに巻き込まれたが、16位でシーズンを終えた。中でも序盤には正守護神不在となり不安定な戦いになったが、ピサノの台頭で安定感を取り戻した。巻き返しを図る今季、ペトロヴィッチ監督が就任。攻撃的なサッカーを展開する同監督の下で躍進するチャンスは大いにある。初戦の清水エスパルス戦でその片鱗を見せたいところだ。
J1復帰1年目となった昨季、清水エスパルスは14位でシーズンを終えて残留を決めた。J1定着を目標に掲げるチームは、秋葉監督が退任して吉田監督が就任。ヴィッセル神戸でJ1連覇を成し遂げた選手マネージメントを得意とする監督の下でどのような戦いを見せるか注目だ。初戦の名古屋グランパスとの一戦で勝利を掴み取ることができれば、特別大会を戦う上で自信になる。
