J1百年構想リーグの順位予想！優勝候補は？全チームランキング

「秋春制」へのシーズン移行を前に開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が2月6日(金)に開幕を迎える。東西2地区に分かれて行われる地域ラウンドを経て、その後に行われるプレーオフラウンドを経て優勝クラブが決定する。昨季リーグを制した鹿島アントラーズや2位柏レイソル、天皇杯覇者町田ゼルビアなどが参戦する中、どこが特別大会の王者に輝くのだろうか。
本記事では、J1百年構想リーグの最新オッズをもとに優勝候補を予想する。
※2026年2月1日更新｜スポーツくじ『WINNER』を参照
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグ百年構想リーグをライブ配信！
「DMM×DAZNホーダイ」ならDMM TVとDAZNがセットになってお得！
月額プラン最安値！ポイント還元でさらににお得
DMM×DAZNホーダイ
Jリーグが月額プラン最安値で見られる今すぐ視聴
「秋春制」へのシーズン移行を前に開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が2月6日(金)に開幕を迎える。東西2地区に分かれて行われる地域ラウンドを経て、その後に行われるプレーオフラウンドを経て優勝クラブが決定する。昨季リーグを制した鹿島アントラーズや2位柏レイソル、天皇杯覇者町田ゼルビアなどが参戦する中、どこが特別大会の王者に輝くのだろうか。
本記事では、J1百年構想リーグの最新オッズをもとに優勝候補を予想する。
※2026年2月1日更新｜スポーツくじ『WINNER』を参照
『DAZN』は、明治安田Jリーグ百年構想リーグの全試合をライブ配信予定。国内サッカーを広く視聴したいのであれば『DAZN』への加入をおすすめする。
『DAZN』はDMMプレミアムとDAZN Standardがセットになった『DMM×DAZNホーダイ』でも視聴可能。2つのプランを別々に登録すると通常4,750円(税込)だが、『DMM×DAZNホーダイ』なら月額3,480円で利用可能。DAZNの月額プランでは最安値となる。
さらにDMMポイントが最大1,650pt還元されるほか、いつでも解約が可能。DAZN会員からの切り替えも一部を除いて可能となっている。