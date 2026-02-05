J1百年構想リーグの順位予想！優勝候補は？全チームランキング

「秋春制」へのシーズン移行を前に開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が2月6日(金)に開幕を迎える。東西2地区に分かれて行われる地域ラウンドを経て、その後に行われるプレーオフラウンドを経て優勝クラブが決定する。昨季リーグを制した鹿島アントラーズや2位柏レイソル、天皇杯覇者町田ゼルビアなどが参戦する中、どこが特別大会の王者に輝くのだろうか。

本記事では、J1百年構想リーグの最新オッズをもとに優勝候補を予想する。

※2026年2月1日更新｜スポーツくじ『WINNER』を参照