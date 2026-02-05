Goal.com
ライブ
J1 odds mainGetty Images
GOAL

J1百年構想リーグの順位予想！優勝候補は？全チームランキング

【Jリーグ百年構想リーグ】間もなく開幕する明治安田J1百年構想リーグの優勝予想、最新オッズを紹介する。

「秋春制」へのシーズン移行を前に開催される特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」が2月6日(金)に開幕を迎える。東西2地区に分かれて行われる地域ラウンドを経て、その後に行われるプレーオフラウンドを経て優勝クラブが決定する。昨季リーグを制した鹿島アントラーズや2位柏レイソル、天皇杯覇者町田ゼルビアなどが参戦する中、どこが特別大会の王者に輝くのだろうか。

本記事では、J1百年構想リーグの最新オッズをもとに優勝候補を予想する。

※2026年2月1日更新｜スポーツくじ『WINNER』を参照

  • verdyGetty Images

    20位：東京ヴェルディ

    • 優勝オッズ：53.0
    • 昨季順位：17位（11勝10分17敗、23得点、41失点、得失点差-18、勝ち点43）

  • mito Getty Images

    19位：水戸ホーリーホック

    • 優勝オッズ：52.4
    • 昨季順位：J2 1位（20勝10分8敗、55得点、34失点、得失点差+21、勝ち点70）
  • okayama Getty Images

    18位：ファジアーノ岡山

    • 優勝オッズ：47.9
    • 昨季順位：13位（12勝9分17敗、34得点、43失点、得失点差-9、勝ち点45）
  • fukuokaGetty Images

    17位：アビスパ福岡

    • 優勝オッズ：44.1
    • 昨季順位：12位（12勝12分14敗、34得点、38失点、得失点差-4、勝ち点48）
  • shimizuGetty Images

    16位：清水エスパルス

    • 優勝オッズ：31.0
    • 昨季順位：14位（11勝11分16敗、41得点、51失点、得失点差-10、勝ち点44）
  • chiba Getty Images

    15位：ジェフユナイテッド千葉

    • 優勝オッズ：26.8
    • 昨季順位：J2 3位（20勝9分9敗、56得点、64失点、得失点差+22、勝ち点69）
  • cerezoGetty Images

    14位：セレッソ大阪

    • 優勝オッズ：20.3
    • 昨季順位：10位（14勝10分14敗、60得点、57失点、得失点差+3、勝ち点52）
  • nagasakiGetty Images

    13位：V・ファーレン長崎

    • 優勝オッズ：16.9
    • 昨季順位：J2 2位（19勝13分6敗、63得点、44失点、得失点差+19、勝ち点70）
  • fc tokyoGetty Images

    12位：FC東京

    • 優勝オッズ：15.3
    • 昨季順位：11位（13勝11分14敗、41得点、48失点、得失点差-7、勝ち点50）
  • gambaGetty Images

    11位：ガンバ大阪

    • 優勝オッズ：13.9
    • 昨季順位：9位（17勝6分15敗、53得点、55失点、得失点差-2、勝ち点57）
  • nagoya Getty Images

    10位：名古屋グランパス

    • 優勝オッズ：13.7
    • 昨季順位：16位（11勝10分17敗、44得点、56失点、得失点差-12、勝ち点43）

  • kyoto Getty Images

    9位：京都サンガ F.C.

    • 優勝オッズ：11.1
    • 昨季順位：3位（19勝11分8敗、62得点、40失点、得失点差+22、勝ち点68）
  • marinos Getty Images

    8位：横浜F・マリノス

    • 優勝オッズ：9.3
    • 昨季順位：15位（12勝7分19敗、46得点、47失点、得失点差-1、勝ち点43）
  • machida Getty Images

    7位：町田ゼルビア

    • 優勝オッズ：8.4
    • 昨季順位：6位（17勝9分12敗、52得点、38失点、得失点差14、勝ち点60）
  • urawa Getty Images

    6位：浦和レッズ

    • 優勝オッズ：7.7
    • 昨季順位：7位（16勝11分11敗、45得点、39失点、得失点差+6、勝ち点59）
  • kobe Getty Images

    5位：ヴィッセル神戸

    • 優勝オッズ：6.9
    • 昨季順位：5位（18勝10分10敗、46得点、33失点、得失点差+13、勝ち点64）
  • kawasakiGetty Images

    4位：川崎フロンターレ

    • 優勝オッズ：6.1
    • 昨季順位：8位（15勝12分11敗、67得点、57失点、得失点差+10、勝ち点57）
  • kashiwaGetty Images

    3位：柏レイソル

    • 優勝オッズ：5.0
    • 昨季順位：2位（21勝12分5敗、60得点、34失点、得失点差+26、勝ち点75）
  • hiroshima Getty Images

    2位：サンフレッチェ広島

    • 優勝オッズ：4.0
    • 昨季順位：2位（20勝8分10敗、46得点、28失点、得失点差+18、勝ち点68）
  • kashima Getty Images

    1位：鹿島アントラーズ

    • 優勝オッズ：2.9
    • 昨季順位：5位（23勝7分8敗、58得点、31失点、得失点差27、勝ち点76）

