「私が悪かった」。シメオネがスーペルコパでのヴィニシウスとペレスへの言動を謝罪
先週サウジアラビアで開催されたスーペルコパ準決勝において、シメオネ監督がブラジル代表のヴィニシウスと激しく言い争う姿がカメラに捉えられた。熱血漢として知られるアルゼンチン人指揮官は、25歳のウィンガーに対して挑発を繰り返し、さらには「レアルの会長はこの夏、お前を放出する予定だ」と嘲笑したと報じられている。
月曜日、コパ・デル・レイのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦を控えた記者会見の場で、シメオネ監督はこの醜聞に終止符を打とうと試みた。54歳の指揮官は、プロの監督として守るべき一線を越えたことを認めた。
「フロレンティーノとヴィニシウスに対し、あのような場面を見せたことを謝罪したい。あのような振る舞いをしたのは私の過ちであり、間違っていたと認める。勝利したチーム（レアル）は勝ち進むに値した」
しかし、謝罪は「シメオネ流」の条件付きであった。選手に許しを求めるほど後悔しているのかと問われると、彼は毅然と答えた。「謝罪はするが、許しは求めない。それ以上付け加えることはない」
論争が起きたのは、レアル・マドリーが2-1で勝利した試合の後半だった。スペインの放送局『モビスター』の読唇術専門家によると、シメオネ監督はヴィニシウスに向かってこう叫んでいたという。「フロレンティーノはお前を追い出すぞ、覚えておけ。お前を放出するんだ」
81分にヴィニシウスがアルダ・ギュレルと交代した際、両者の感情は爆発し、サイドラインで激しい口論に発展した。この挑発にレアル・マドリーのベンチ陣も激昂。シャビ・アロンソ監督が介入し、自軍の選手を制止しなければならないほどの混乱となった。
アロンソ監督もまた、相手指揮官の振る舞いに明らかな不快感を示し、後に「一線を越えていた」と表現した。この一件でシメオネ監督はイエローカードを受けたが、騒動は試合後も収まらず、週末のスペインメディアの見出しを独占する事態となった。
シメオネ監督がペレス会長を引き合いに出して嘲笑した背景には、ヴィニシウスの去就をめぐる憶測がある。同選手の契約は2027年まで残っているが、延長交渉の難航が報じられており、大会前まで16試合無得点と不調に陥っていたことも噂に拍車をかけていた。
しかし、この不安を突こうとしたシメオネ監督の試みは裏目に出た。ヴィニシウスはアトレティコ戦こそ無得点だったものの（試合はフェデリコ・バルベルデとロドリゴのゴールでレアルが勝利）、続くバルセロナとの決勝戦でついに沈黙を破った。
ブラジル人アタッカーは最高の形で批判を黙らせたが、チームを2-3の敗戦から救うには至らなかった。
結局のところ、サウジアラビアでの遠征はマドリードの両クラブにとって課題の残る結果となった。リーグ戦4位に沈み、逆転優勝の望みが薄いアトレティコにとって、シメオネ監督の謝罪はチームの集中力を国内戦に引き戻そうとする苦肉の策とも言える。
一方のレアル・マドリーも、宿敵アトレティコを下した満足感は決勝の敗北で霧散した。ヴィニシウスがゴール感覚を取り戻したという収穫はあったものの、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナにタイトルを献上する形となった。
