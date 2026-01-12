「私が悪かった」。シメオネがスーペルコパでのヴィニシウスとペレスへの言動を謝罪

先週サウジアラビアで開催されたスーペルコパ準決勝において、シメオネ監督がブラジル代表のヴィニシウスと激しく言い争う姿がカメラに捉えられた。熱血漢として知られるアルゼンチン人指揮官は、25歳のウィンガーに対して挑発を繰り返し、さらには「レアルの会長はこの夏、お前を放出する予定だ」と嘲笑したと報じられている。

月曜日、コパ・デル・レイのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦を控えた記者会見の場で、シメオネ監督はこの醜聞に終止符を打とうと試みた。54歳の指揮官は、プロの監督として守るべき一線を越えたことを認めた。

「フロレンティーノとヴィニシウスに対し、あのような場面を見せたことを謝罪したい。あのような振る舞いをしたのは私の過ちであり、間違っていたと認める。勝利したチーム（レアル）は勝ち進むに値した」

しかし、謝罪は「シメオネ流」の条件付きであった。選手に許しを求めるほど後悔しているのかと問われると、彼は毅然と答えた。「謝罪はするが、許しは求めない。それ以上付け加えることはない」