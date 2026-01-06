Getty Images Sport
マン・Cに壊滅的な打撃。グヴァルディオルが骨折で長期離脱、ディアスも最大6週間の欠場
エティハド・キャンパス（マンチェスター・シティの練習拠点）の医療室は突如として溢れかえり、グアルディオラ監督にとって就任以来、最も深刻な選手不足に直面している。火曜日の試合前記者会見に応じた指揮官は、週末のチェルシー戦（1-1の引き分け）で受けたダメージの大きさを詳述する際、諦めにも似た表情を浮かべていた。
すでにファンを震撼させていたグヴァルディオルの脛骨骨折というニュースに加え、グアルディオラ監督は守備リーダーであるディアスの懸念を正式に認めた。チェルシー戦の終盤に途中交代を余儀なくされたポルトガル代表DFは、シーズンの行方を占う重要な期間を欠場することが決まった。
会見の冒頭、グアルディオラ監督は「全員が知っていると思うが、出場可能な選手もいれば、そうでない選手もいる」と切り出し、厳しい診断結果を伝えた。 「ディアスはハムストリングで4週間から6週間。ストーンズについては、全く分からない。次の試合の準備はできていない。アケは問題ないが、グヴァルディオルは長期離脱だ」
- AFP
ディアスとグヴァルディオルを同時に失うことは、複数のタイトルを狙うクラブにとって致命的な打撃だ。ディアスは直近10試合中9試合で先発し、守備の中心として君臨してきた。一方、抜群の安定感を見せていたグヴァルディオルについても、月曜夜にクラブが脚の骨折を確認。クロアチア人DFは今季絶望と予想されており、左サイドのバックラインに広大な穴が残された。
しかし、サポーターに最も不安を与えているのはストーンズに関する曖昧な最新情報だろう。このイングランド代表DFは過去18ヶ月間、コンディション維持に苦しみ続けてきた。グアルディオラ監督が復帰時期を「全く分からない」と認めたことは、問題が複雑化し、長期化する可能性を示唆している。
「私に尋ねる前に、すでに全選手の状態を知っていたのだろう？全員が知っているはずだ」とグアルディオラ監督は記者団に対して鋭く冗談を飛ばしたが、その言葉の裏にはコーチングスタッフに浸透している深刻な懸念が隠しきれずにいた。
主力守備陣が壊滅的な状態となったため、クラブは緊急措置を講じた。ワトフォードへシーズンローン中だった20歳のマックス・アレインを急遽戻したのだ。この若きセンターバックはチャンピオンシップ（2部）で17試合に出場し、印象的な成長を遂げていたが、エティハドのトップチームを救うために引き戻された。
グアルディオラ監督は、復帰したネイサン・アケとともに、アブドゥコディル・クサノフがその穴を埋める準備ができていることも認めた。「クサ（クサノフ）とネイサンがセンターバックとして戻ってきた。そしてマックスもローンから戻った。ワトフォードが若い選手の成長に貢献してくれたことに感謝している」
- AFP
負傷者のリストだけでも悲惨な状況だが、国際大会もまた、グアルディオラ監督から選択肢を奪っている。指揮官は現在、アフリカ・ネーションズカップ（AFCON）に出場中のオマール・マルムシュとライアン・アイト＝ヌーリの不在を指摘した。
「残りの状況としては、オマールとライアンがAFCONにおり、ジョン、さらにオスカー・ボブが負傷中だ……。ただ、長期離脱からジェレミー（ドク）とロドリが戻ってくる。それは良いニュースだ」
暗雲が立ち込める中でも、グアルディオラ監督は毅然とした態度を崩さなかった。マンチェスター・シティは過去にも負傷の危機を乗り越えてきており、窮地に立たされた時こそ最高の力を発揮してきた歴史がある。エクセターとのFAカップ、ニューカッスルとのカラバオカップ準決勝、2試合のチャンピオンズリーグ、そしてマンチェスター・ダービーを含む1月の過密日程において、悲観に暮れている時間はない。
「もちろんだ。我々が持っている精神で、常に対処できる。疲労を考慮し、明日の選手の顔を見て最終決定を下すつもりだ。明日、すべてを確認する」と、指揮官は最後に力強く語った。
