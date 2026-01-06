マン・Cに壊滅的な打撃。グヴァルディオルが骨折で長期離脱、ディアスも最大6週間の欠場

エティハド・キャンパス（マンチェスター・シティの練習拠点）の医療室は突如として溢れかえり、グアルディオラ監督にとって就任以来、最も深刻な選手不足に直面している。火曜日の試合前記者会見に応じた指揮官は、週末のチェルシー戦（1-1の引き分け）で受けたダメージの大きさを詳述する際、諦めにも似た表情を浮かべていた。

すでにファンを震撼させていたグヴァルディオルの脛骨骨折というニュースに加え、グアルディオラ監督は守備リーダーであるディアスの懸念を正式に認めた。チェルシー戦の終盤に途中交代を余儀なくされたポルトガル代表DFは、シーズンの行方を占う重要な期間を欠場することが決まった。

会見の冒頭、グアルディオラ監督は「全員が知っていると思うが、出場可能な選手もいれば、そうでない選手もいる」と切り出し、厳しい診断結果を伝えた。 「ディアスはハムストリングで4週間から6週間。ストーンズについては、全く分からない。次の試合の準備はできていない。アケは問題ないが、グヴァルディオルは長期離脱だ」