ナポリのチームメイトがマクトミネイをセリエA最高の選手として称賛
マクトミネイは2024年夏にマンチェスター・ユナイテッドからイタリアに移った。彼はオールド・トラッフォードの名高いアカデミーシステムの出身であり、コンフォートゾーンから踏み出す前にレッドデビルズで255試合に出場した。
ナポリでは即座にインパクトを与え、デビューシーズンで自己最高となる13ゴールを記録。彼はシーズンを国内タイトルとMVP栄誉で締めくくった。マクトミネイはその後、スコットランドを2026年ワールドカップ出場に導くのに貢献した。これは1998年以来初めてのFIFAの主要大会への出場となった。
彼はセリエA年間最優秀選手に選ばれた際、クリスティアーノ・ロナウドやズラタン・イブラヒモビッチのような選手たちに続き、スコットランド人として初めてこの賞を獲得した。29歳の彼は、自身のキャリアの絶頂期でプレーしているように見える。フィールド外ではガールフレンドの「イタリアの女王」カム・リーディングが重要なサポートを提供している。
マクトミネイは、フィールド上でもナポリのロッカールームでも人気のある人物となっている。ブーケマは彼の増え続けるファンクラブの一員であり、イタリアトップリーグで最も強い選手を選ぶよう求められた際、オランダ人ディフェンダーはセリエAの公式YouTubeチャンネルでこう語った。
「友人のスコットを挙げなければならない。彼は信じられないほど強く、素晴らしい人間でもある」
ナポリのアントニオ・コンテ監督は、プレミアリーグの強豪からマクトミネイを引き抜いたことについてこう語っている。
「彼がユナイテッドでプレーしていた頃から知っていた。私はイングランドで2回監督を務めたから。この選手に大きな可能性を見出し、心の中で『なぜ彼はイングランドで支配的な存在になれなかったのか？』と思った。彼は大きな可能性を持っており、ナポリに彼を獲得する可能性が出てきたとき、正直最初はそれが実現するとは信じられなかった。それが実現し、今彼はそれを楽しんでいる。彼のような選手にとって、マンチェスター・ユナイテッドのサッカー選手として生まれたが、キャリアと人生にはチェンジして別の経験を試す必要がある時点がある。それが僕たちとの間で起こり、彼のために本当に嬉しく思っている。僕たちは素晴らしい選手だけでなく、良い人間について話しているんだ」
マクトミネイは現在、2028年まで契約に縛られているにもかかわらず、より多くの移籍の噂を生み出している。イングランドへの復帰が推測されており、バルセロナが彼の多くの求愛者の一つと言われている。
プレミアリーグとの過去の繋がりを持つ他の才能あるプレイヤーも、イタリアで称賛の眼差しを集めている。元チェルシーのクリスチャン・プリシッチがミランで輝いており、元エヴァートン、レスター、フラムのスターであるアデモラ・ルックマンはアタランタで象徴的な存在となっている。
ブーケマは、ルックマンが対戦した中で最もタフな相手だと語った。
「彼は速く、対戦するのが厄介で、予測不可能で、非常に強い」
また、ブーケマは、アレッサンドロ・バストーニとグレイソン・ブレメルをセリエAのトップディフェンダーに挙げた。ナポリで築かれた勝利のメンタリティについて語る中で、ブーケマはこの都市を「ユニークな」と表現し、コンテ監督を「カリスマ的な」と評した。彼はさらに、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナの雰囲気を「驚異的」と称賛し、フランク・アンギッサをスターが集まるスカッドの中での「静かなリーダー」と名指しした。
ナポリは今シーズン、セリエAのタイトル防衛を争っている。15ラウンドを終えて3位につけており、首位ユヴェントスとはわずか2点差だ。
彼らは月曜日にボローニャとスーペルコッパ・イタリアーナ決勝で対戦し、この試合はマクトミネイたちにそれぞれのメダルコレクションに加える別の機会を提供することになる。
