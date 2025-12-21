ナポリのチームメイトがマクトミネイをセリエA最高の選手として称賛

マクトミネイは、フィールド上でもナポリのロッカールームでも人気のある人物となっている。ブーケマは彼の増え続けるファンクラブの一員であり、イタリアトップリーグで最も強い選手を選ぶよう求められた際、オランダ人ディフェンダーはセリエAの公式YouTubeチャンネルでこう語った。

「友人のスコットを挙げなければならない。彼は信じられないほど強く、素晴らしい人間でもある」

ナポリのアントニオ・コンテ監督は、プレミアリーグの強豪からマクトミネイを引き抜いたことについてこう語っている。

「彼がユナイテッドでプレーしていた頃から知っていた。私はイングランドで2回監督を務めたから。この選手に大きな可能性を見出し、心の中で『なぜ彼はイングランドで支配的な存在になれなかったのか？』と思った。彼は大きな可能性を持っており、ナポリに彼を獲得する可能性が出てきたとき、正直最初はそれが実現するとは信じられなかった。それが実現し、今彼はそれを楽しんでいる。彼のような選手にとって、マンチェスター・ユナイテッドのサッカー選手として生まれたが、キャリアと人生にはチェンジして別の経験を試す必要がある時点がある。それが僕たちとの間で起こり、彼のために本当に嬉しく思っている。僕たちは素晴らしい選手だけでなく、良い人間について話しているんだ」