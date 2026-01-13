チャンピオンズリーグ決勝前夜に3時半まで酒を飲み、タバコを吸い、そしてゴールを決める…バイエルン史上屈指の“規格外な男”【Rebel United：反逆者たち】

バスラーは開始6分に直接FKを叩き込み、バイエルンにリードをもたらした。1-0とリードしている状況で、89分にピッチを去っている。その後起きた歴史に残るドラマについて、彼はピッチ上では経験していない。チャンピオンズリーグの王者としてベンチへ下がっているのだ。だからこそ、この祝祭を無駄にする気はなかった。

バスラーのチームメイトであるアレクサンダー・ツィックラーは、『SPOX』でこの歴史的な敗戦後の出来事を「バイエルン在籍中に経験した中で最高のパーティーだった」と後に語っている。2001年の優勝後よりも素晴らしいものだったと。もちろん、空気を変えたのは自分を王者と信じるあの男である。バスラーは後年、こう振り返った。

「あのパーティーはセンセーショナルで、本当に盛り上がったね。酒を飲み、笑い、踊って、ダンスフロアが熱くなった。というか、テーブルクロスが熱くなったよ。みんながテーブルの上で踊っていたんだから。朝になってようやくベッドに入ったんだ」

だがバスラーにとって、このパーティは決勝前夜とよく似たようなものだった。「みんながもう寝ている中、私は午前3時半までバーに座っていた」という。当然、オットマー・ヒッツフェルト監督やウリ・ヘーネスGMは何度も彼に寝るように勧めていた。「いや、ベッドには行かない。まだビールを飲まなければ」と答え、10杯目のビールを飲み干すと、ついに「それでは明日の試合には出られないぞ」と言われたようだ。するとバスラーは、「じゃあ、明日は勝てないね」と返している。結局彼はスタメンで出場し、個人的にチャンピオンズリーグを勝ち取った。

大量のアルコール、乱痴気パーティー、辛辣な発言、権威者との対立……そして圧倒的なフットボーラーとしての能力と、個人的に勝ち取ったビッグイヤー。1999年のチャンピオンズリーグ決勝戦は、反逆者マリオ・バスラーを象徴するあらゆる要素を網羅していた。