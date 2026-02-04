ブラジル人は、苦境のさなかでさえユーモアを見いだす独特の術を持っている。尽きることのない社会的課題があるにもかかわらず、彼らは今でも「笑う人々」として知られている。だが、2002年W杯準々決勝でのイングランドに対する2-1の逆転勝利のあとに浮かんだ笑顔は、長くは続かなかった。

意外な形の決勝点を生み出した天才ロナウジーニョは、退場処分により準決勝を欠場することになった。しかし本当に悪い知らせは、もう一人のロナウド――あの時代における唯一無二のロナウドに関するものだった。

ブラジルの背番号9は、イングランド戦の前半に太ももに痛みを感じ始め、残り20分で交代。試合後の祝宴の最中でさえ、彼はすでに事態が深刻だと分かっていた。

「次の試合に向けて俺を準備できるところを見せてくれ。お前ができるのか見たいんだ」

彼は、後にロナウドのドキュメンタリー（Globoplay）で公開された映像の中で、チームドクターのジョゼ・ルイス・ルンコにそう告げている。軽い冗談めいた挑発ではなく、以前に地獄を味わった男の、むしろ懇願に近い言葉だった。

1998年W杯決勝の数時間前に起きた悪名高い発作から、2002年のその要求に至るまで、ロナウドの人生は他の誰よりも過酷な試練を与えられてきた。最もつらい試練は2000年4月、インテルがコッパ・イタリアでラツィオと対戦した試合で訪れた。彼は右膝に壊滅的な負傷を負い、5か月のリハビリを経て復帰したその最初の試合で腱を断裂してしまったのだ。ピッチに倒れ込み涙するロナウドの姿は、サッカー史でも屈指の胸を締めつける光景となった。

負傷の経緯は憂慮すべきものだった。1998年後半、両膝の炎症でロナウドは数か月離脱。1999年1月に復帰したものの痛みは続き、4月にはさらに8週間の離脱を余儀なくされた。5月には軽い太ももの肉離れが続き、そして同年11月、右膝腱の部分断裂が起こる。2000年4月にようやく復帰したが、それも束の間、直後に完全断裂を負ってしまった。

ルイス・フェリペ・スコラーリが2002年W杯のブラジル最終メンバーを発表した時点で、ロナウドはローマのあの夜以降、わずか19試合しか出場しておらず、90分フル出場はそのうち3試合だけだった。ほぼ2年間サッカーから遠ざかったのち、彼は地上で最も苛烈な大会へ、いきなり放り込まれることになった。W杯の期間中でも、コスタリカ戦とベルギー戦でようやく、再び連続でフル出場を果たせたにすぎなかった。