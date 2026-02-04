「スキン」というものを知っているだろうか？ 文字どおりには「皮膚」という意味だが、現代のゲームやSNSのスラングでは、重要なキャラクターの視覚的なアイデンティティの一つを形作る服装、コスチューム、あるいはアクセサリーのことを指す。偉大な英雄には複数のスキンがあり、それぞれが物語の別々の章を表している。ロナウド、“イル・フェノメノ”にとって、最も伝説的なスキンとは、醜悪で、ほとんど滑稽ですらある”大五郎カット”――それでも、地球上の何百万人ものブラジル人に幸せを届けた。
サッカー界の不朽の名選手たちの中でも「最初にその名を刻んだ」ロナウドは、この競技の最も象徴的な瞬間のいくつもを生き、行く先々で得点王になった。キャリア初期のクルゼイロとPSVでは、少年らしく無垢な笑顔に似合う、ごく普通の髪型だった。バルセロナでは、誰にも真似できないほど坊主頭スタイルを流行させ、爆発的なラン、眩いドリブル、そして正確無比なフィニッシュで世界を震撼させ、時代をはるかに先取りした選手であることを示した。
彼の「インテルのスキン」は、壊滅的な膝の負傷によって打ち砕かれるまで、肉体的能力の頂点を表していた。対照的に、大五郎カットのロナウドは、贖いのイメージとなり、サッカー史上最高の英雄譚の象徴に。彼のイメージを永遠に決定づけただけでなく、ひとつのワールドカップ全体をも規定したルックだった。