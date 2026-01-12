バックパス禁止、マラドーナの薬物使用、そしてMLS誕生…アメリカに“フットボール文化”を生んだ1994年ワールドカップ【ICONS】

アメリカ開催の可能性は、必ずしも新しいものではなかった。 アメリカはもともと1986年ワールドカップの開催を立候補しており、その実現を確実にするための精巧な提案を行っている。1968年～84年まで複数の州で開催したアメリカ初のプロサッカーリーグNASLの影響力を活用し、アメリカサッカー連盟はワールドカップを招致するためレジェンドたちによる委員会を結成した。

1982年にはペレとフランツ・ベッケンバウアーがステージに立ち、大会開催を訴えた。コロンビアが辞退した後、駆け込みで立候補している。しかし彼らの提案は、おそらく少々過激すぎたのだろう。 例えば、試合を4つのクォーターに分けるといった提案がそうだ。これは広告収入に飢えた経営陣を満足させるためだったが、行き過ぎた提案として却下され、1986年大会はメキシコで開催されることとなった。

しかしそれから6年後、アメリカは再び立候補し、はるかに万全の態勢を整えた。決定は1988年7月4日、FIFA執行委員会の投票1回で決着した。ただし、いくつかの条件が課されている。1994年アメリカ大会は、フットボールの普及発展への確約を伴わねばならないとされたのだ。

つまり、消滅したNASLに代わる完全に支援され組織化されたプロフットボールリーグの創設が求められた。大会前や期間中だけでなく、終了後もフットボールがアメリカで大きな存在となる必要があった。これは何かが始まる出発点となるはずだった。アメリカは忠実に同意し、大会終了後に開始予定のMLS創設を約束した。

当時のアメリカサッカー連盟会長だったアラン・ローゼンバーグは、2014年に「代表チームの発展とメジャーリーグサッカーの創設は、ワールドカップなしでは実現しなかった。このスポーツ全体が、実質的に日銭稼ぎの草の根活動から、資金力と運営力のあるプロ組織へと格上げされたのだ」と振り返っている。

十分な信頼性のあるインフラが整っていたことも有利に働いた。ブラジルとモロッコも魅力的な候補だったが、会場に関しては明らかに不利な点があった。FIFAはブラジルがいくつかの競技場を改修する必要があると判断し、モロッコは9つの新スタジアムを建設しなければならなかった。一方、全米に既存のNFLスタジアムが点在するアメリカは、5億ドルで全てを整えるだけで済んだのだった。

さらに1984年ロサンゼルス夏季オリンピックが140万人の観客を集めた事実も加味すれば、アメリカが大規模イベントを成功させられる十分な証拠があったのだ。