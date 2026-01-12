バックパス禁止、マラドーナの薬物使用、そしてMLS誕生…アメリカに“フットボール文化”を生んだ1994年ワールドカップ【ICONS】

1994年以前、ワールドカップは常に「フットボール大国」で開催されてきた。フットボールを真に理解し、受け入れ、生き、愛する場所だ。このスポーツは慣れ親しんだ境界を越えることに消極的で、伝統的に自国のものではない領域に足を踏み入れることは稀だった。
だが、アメリカをホスト国に選んだことで全てが変わった。当初は世界中でこの決定に疑問を抱く人もおり、ヨーロッパの一部では激しい反発もあった。アメリカでのワールドカップには「問題点」が山ほどあったらしい。しかし、数十年を経て振り返ると、次のアメリカ開催まであと数カ月となった今、1994年の大会は実に多くの点で正しかったのだ。
30年以上の時を経て振り返れば、1994年大会は真に現代的なワールドカップの先駆けだった。この大会は「フットボール」が「サッカー」を受け入れ、二つの文化が完全に融合した転換点となった。今なお大会史上最多の観客動員数を記録しており、当時としては最も経済的に成功した大会でもある。
この大会はアメリカにプロリーグを生み出し、数百万人のフットボールファンを育んだ。彼らの中には、その後この競技を愛するようになった者も少なくない。1994年の大会がなければ、メジャーリーグサッカー（MLS）や全米女子サッカーリーグ（NWSL）、その他の国内リーグは存在しなかっただろう。
北米における確立されたフットボール文化も、今ほど発展していなかっただろう。2026年にカナダ・メキシコ・アメリカが共同開催し、試合の大半がアメリカ11都市で行われる北米ワールドカップも、この大会がなければ実現しなかった。この大会は娯楽性だけでなく、社会への影響力においても大きな意義を持つものだった。そして、往々にしてそうであるように、ブラジルが優勝したのだった。