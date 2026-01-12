Icons Copa do Mundo 1994GOAL
バックパス禁止、マラドーナの薬物使用、そしてMLS誕生…アメリカに“フットボール文化”を生んだ1994年ワールドカップ【ICONS】

スタジアムの応援歌から満員のアリーナでの蒸し暑い午後まで、1994年の夏はサッカーが真にアメリカの祭典に乱入した瞬間を刻んだ。すべてを変えたのはワールドカップだった。世界的な熱狂がアメリカのショータイムと出会い、二つのスポーツ文化が融合し始めたのだ。

1994年以前、ワールドカップは常に「フットボール大国」で開催されてきた。フットボールを真に理解し、受け入れ、生き、愛する場所だ。このスポーツは慣れ親しんだ境界を越えることに消極的で、伝統的に自国のものではない領域に足を踏み入れることは稀だった。

だが、アメリカをホスト国に選んだことで全てが変わった。当初は世界中でこの決定に疑問を抱く人もおり、ヨーロッパの一部では激しい反発もあった。アメリカでのワールドカップには「問題点」が山ほどあったらしい。しかし、数十年を経て振り返ると、次のアメリカ開催まであと数カ月となった今、1994年の大会は実に多くの点で正しかったのだ。

30年以上の時を経て振り返れば、1994年大会は真に現代的なワールドカップの先駆けだった。この大会は「フットボール」が「サッカー」を受け入れ、二つの文化が完全に融合した転換点となった。今なお大会史上最多の観客動員数を記録しており、当時としては最も経済的に成功した大会でもある。

この大会はアメリカにプロリーグを生み出し、数百万人のフットボールファンを育んだ。彼らの中には、その後この競技を愛するようになった者も少なくない。1994年の大会がなければ、メジャーリーグサッカー（MLS）や全米女子サッカーリーグ（NWSL）、その他の国内リーグは存在しなかっただろう。

北米における確立されたフットボール文化も、今ほど発展していなかっただろう。2026年にカナダ・メキシコ・アメリカが共同開催し、試合の大半がアメリカ11都市で行われる北米ワールドカップも、この大会がなければ実現しなかった。この大会は娯楽性だけでなく、社会への影響力においても大きな意義を持つものだった。そして、往々にしてそうであるように、ブラジルが優勝したのだった。

    招致までの道のり

    アメリカ開催の可能性は、必ずしも新しいものではなかった。 アメリカはもともと1986年ワールドカップの開催を立候補しており、その実現を確実にするための精巧な提案を行っている。1968年～84年まで複数の州で開催したアメリカ初のプロサッカーリーグNASLの影響力を活用し、アメリカサッカー連盟はワールドカップを招致するためレジェンドたちによる委員会を結成した。

    1982年にはペレとフランツ・ベッケンバウアーがステージに立ち、大会開催を訴えた。コロンビアが辞退した後、駆け込みで立候補している。しかし彼らの提案は、おそらく少々過激すぎたのだろう。 例えば、試合を4つのクォーターに分けるといった提案がそうだ。これは広告収入に飢えた経営陣を満足させるためだったが、行き過ぎた提案として却下され、1986年大会はメキシコで開催されることとなった。

    しかしそれから6年後、アメリカは再び立候補し、はるかに万全の態勢を整えた。決定は1988年7月4日、FIFA執行委員会の投票1回で決着した。ただし、いくつかの条件が課されている。1994年アメリカ大会は、フットボールの普及発展への確約を伴わねばならないとされたのだ。

    つまり、消滅したNASLに代わる完全に支援され組織化されたプロフットボールリーグの創設が求められた。大会前や期間中だけでなく、終了後もフットボールがアメリカで大きな存在となる必要があった。これは何かが始まる出発点となるはずだった。アメリカは忠実に同意し、大会終了後に開始予定のMLS創設を約束した。

    当時のアメリカサッカー連盟会長だったアラン・ローゼンバーグは、2014年に「代表チームの発展とメジャーリーグサッカーの創設は、ワールドカップなしでは実現しなかった。このスポーツ全体が、実質的に日銭稼ぎの草の根活動から、資金力と運営力のあるプロ組織へと格上げされたのだ」と振り返っている。

    十分な信頼性のあるインフラが整っていたことも有利に働いた。ブラジルとモロッコも魅力的な候補だったが、会場に関しては明らかに不利な点があった。FIFAはブラジルがいくつかの競技場を改修する必要があると判断し、モロッコは9つの新スタジアムを建設しなければならなかった。一方、全米に既存のNFLスタジアムが点在するアメリカは、5億ドルで全てを整えるだけで済んだのだった。

    さらに1984年ロサンゼルス夏季オリンピックが140万人の観客を集めた事実も加味すれば、アメリカが大規模イベントを成功させられる十分な証拠があったのだ。

    会場と気候

    もちろん、いくつかの問題点もあった。過去の開催国には、選択可能なスタジアムが数多く存在していた。実際、ワールドカップのために他の会場をフットボール観戦用に改造することは極めて稀だった。文字通り、必要がなかったのである。

    しかし、アメリカでは逆の問題が生じた。9つの開催都市すべてがファンの流入に対応できる能力を示したが、フットボール専用スタジアムを備えた都市は一つもなかった。実際、どの都市もNFLかカレッジフットボールチームの本拠地となっていた。一方で、これには利点もあった。例えば、会場が巨大であることが保証されたことである。 全スタジアムの収容人数は5万人以上で、歴史的背景も豊富だった。

    ローズボウルが中核拠点となる予定だった。カリフォルニア州パサデナにあるこの象徴的なスタジアムは、決勝を含む8試合を開催。ニュージャージー州のジャイアンツ・スタジアム（現メットライフ・スタジアムと同じ敷地内にあり、2026年の決勝開催予定地でもある）では7試合が行われた。

    だが、特に気象条件、酷暑への懸念も存在していた。灼熱の夏と人工芝が、観客と選手双方に深刻な不快感をもたらすという現実的な懸念があったのだ。しかし欧州放送局を満足させるため、大半の試合はアメリカ時間正午頃に開始された。結果として、グループステージの一部試合は華氏100度（摂氏約38度）を超える気温の中で行われている。

    「この天候で100％の力を出すには、ロボットでなければ無理だよ」。ブラジル代表のカルロス・アルベルト・パレイラ監督は当時こう語っている。

    新ルール

    ワールドカップには毎回変化が伴う。例えば、2018年はVARが導入された初の大会だった。それと同じく、1994年アメリカ大会では新たなルールが導入。状況を一変させた。

    バックパスルール自体は1994年時点で存在したが、この大会では初めてGKがチームメイトからバックパスを受けた際に手で触ることを禁止する規定が導入された。その意図は言うまでもなく、試合の流れを促進し、攻撃を強いることだった。予想通り、試合あたりの得点数は増加している。

    FIFAは他にも変更を加えた。1994年ワールドカップでは、勝利に3ポイント（従来は2ポイント）が与えられるようになった。これによりチームは勝利を追求し、決勝トーナメント進出を確実にするよう促された。結果として、一部が期待したような自由奔放なフットボールとはならなかった（優勝したブラジルでさえ、7試合でわずか11得点に留まった）。しかし、グループステージに緊迫感が生まれている。

    一方で最も巧妙な変更は、イエローカードの累積制度だった。従来は大会通算2枚の警告で1試合の出場停止となっていたが、このルールは1990年に論争を呼んだ。イングランドのポール・ガスコインが2枚の警告を受け、決勝戦で出場停止となるはずだったのだ（イングランドが準決勝で敗れたため、この恥辱は免れた）。だがこの大会から、グループステージ終了後に警告はリセットされることになっている。

    他にも初導入された要素はいくつかある。選手がピッチに入る際にFIFAアンセムが演奏された初めての大会であり、審判が黒のシャツを着用した初めての大会でもある。また、ワールドカップで初めて選手の名前がユニフォームの背面に印刷された。

    象徴的なユニフォーム

    フットボールへのノスタルジアは危険なものだ。現代スポーツの世界では、古いものを美化する傾向がある。ユニフォーム、ショーツ、ヘアスタイル、靴に至るまで。今や全てがレトロな響きを持ち、何か別のものを参照する基準点となっている。

    もちろん、元祖となるべきものは尊重しなければならない。1994年ワールドカップはユニフォームでそれを体現した。この大会はデザインの自由と、それに続くピッチ上での表現の自由が特徴だった。そこから数々のクラシックなルックスが生まれている。その先駆けとなったのがゴールキーパー用ユニフォームだ。あらゆる奇抜な色と奇妙な組み合わせで構成され、年月を経ても色褪せない。

    また、他のデザインも現在まで語り継がれている。アメリカ代表の有名な「デニムキット」は、赤毛のアレクシー・ララスと結びつけられ、カルト的な人気を誇っている。彼は今もこのデザインを全面的に支持している。『ステート・オブ・ザ・ユニオン』でこう語った。

    「私がユニフォームに求める全てが1994年のホームユニフォームに詰まっている。どのスポーツのユニフォームと比べても、これほどインスピレーションに満ちたアメリカのユニフォームは存在しない。星条旗の赤・白・青が鮮やかで、ピッチ上の選手が誰か一目瞭然だった。当時は想像もできなかったほど、今や伝説的な存在となっているね」

    イタリアの濃紺は繰り返し流用されてきた一方、アルゼンチンのアウェイユニフォーム（右肩の3本ライン付き）は（特にディエゴ・マラドーナの象徴的な写真との関連性から）不滅の存在だ。ブラジルも象徴的なサンバカラーを発表した。ナイジェリアはグループDを制し、その過程で非常にスタイリッシュな姿を見せている。

    さらば、エル・ディエゴ

    アルゼンチンは1994年ワールドカップを前に奇妙な立場にあった。アルゼンチンである以上、優勝候補の一角と見なされるのは当然だ。しかしアルビセレステにとって、それは奇妙な時代だった。

    マラドーナは1986年にチームを栄光へ導き、1990年には再び決勝へ引き上げた。決勝でドイツに0-1で敗れた際、審判を激しく非難したことは有名だ。しかし94年大会直前、彼は代表からほぼ3年間離れていた。1992年までに「キャリアは終わっている」という見方も広がっていたのだ。マラドーナは1991年、薬物検査陽性で15カ月の出場停止処分を受けた。当時32歳で体重過多、すでに終わった選手と見なされていた。

    それでもニューウェルズ・オールド・ボーイズでのプレーが、彼がまだボールを蹴れることを示す十分な証拠となり、アルゼンチン国民は代表復帰を強く求めた。1993年までにその声は協会が無視できないほど大きくなった。アルゼンチンは予選突破のためプレーオフを勝ち抜く必要があり、マラドーナはオーストラリアとの2試合制の勝利に大きく貢献している。

    1994年、体調面での深刻な懸念はあったものの、マラドーナは準備を整えていた。しかし、さらなる問題が発生。グループステージ第2戦後、マラドーナは「無作為」に薬物検査の対象に選ばれ、陽性反応を示した。FIFAは彼を大会から追放し、彼はトップレベルでのプレーを二度と果たせなかった。そして偉大な男は、「FIFAは俺の両足を切り落とした」と有名な言葉を残している。アルゼンチンはその後、決勝トーナメント1回戦でルーマニアに敗れた。

    二人のエスコバルの悲劇

    コロンビアの1994年ワールドカップ出場は、控えめに言っても物議を醸す状況下でのものだった。アメリカ到着時には、麻薬カルテルが裏で糸を引いて試合に賭けを行い、さらには選手選考にまで口出ししているという噂が流れていた。そして最終段階で選手が代表から外された時、陰謀論者たちが一斉に現れたのである。

    こうした状況が彼らの戦績にどれほど影響したかは不明だが、その後起きた悲劇的な出来事がパズルのピースを埋める助けとなる。コロンビアは開幕戦でルーマニアに1-3で敗れ、予想外の敗北を喫した。これにより決勝トーナメント進出にはアメリカ戦で少なくとも引き分け（理想は勝利）が必要となったが、彼らはアメリカ代表の激しい抵抗に直面した。結局、開催国アメリカが2-1で勝利。アンドレス・エスコバルが痛恨のオウンゴールを献上した。コロンビアは第3戦を勝利したものの、他試合の結果により予選突破は阻まれた。

    エスコバルは敗戦後、「勝利には気高くあれ、敗北にはなおさら気高くあれ……どうか、敬意だけは残してほしい。皆に大きな抱擁を贈りたい。これは生涯で感じたことのない、稀有で素晴らしい機会と経験だったと伝えたい。また会おう、人生はここで終わらないから」と有名な言葉を残している。

    だが、その後起きたことは悲劇だった。エスコバルは、パブロ・エスコバル率いるメデジン・カルテルの怒りを買うため帰国すべきでないと警告を受けた。彼はその助言を無視すると、帰国から5日後、メデジンにあるナイトクラブで殺害された。これはフットボール史上最も凄惨な事件である。

  • John HarkesGetty Images Sport

    開催国の義務

    ワールドカップで結果を出すことは、おそらく開催国としての義務と言えるだろう。そして1994年、アメリカはその義務を果たした。

    前回大会となる1990年は苦戦を強いられていた。同国史上4度目の出場を果たしたものの、グループステージで完全に圧倒され、室内フットボール選手と大学選手を混成したチームは3連敗を喫した。しかし4年後、ホームのサポーターを前に格段に強化されたチームは大きく成長していた。

    初戦はスイスと1-1の激闘の末に引き分け。エリック・ウィナルダが同点ゴールを決めた。続くコロンビア戦では2-1で勝利したが、グループ首位ルーマニアに0-1で敗れた。しかし24チームという複雑な形式下で、最上位の3位通過国として決勝トーナメント進出を果たしている。

    ララスは「対戦相手が誰であれ、我々が下馬評の低い立場にあることは承知していた」と語っている。そして決勝トーナメントでは、圧倒的な差を見せつけられた。スイス戦とコロンビア戦での戦績は過小評価できないが、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦するのは常に厳しい戦いとなる運命だった。

    この試合はその後、アメリカフットボール史において一種の「栄光の敗北」として語り継がれることとなった。独立記念日に開催されたことも確かに追い風となったが、現実にはセレソンがほぼ余裕を持って冷静な勝利を収めた。

    とはいえ、ドラマがなかったわけではない。ブラジルのレオナルドがラモスの頭部を肘で殴打し退場処分となったことで、理論上はアメリカがセレソンを追い詰めるチャンスが生まれた。しかしブラジルは単純に体力と知性に優れ、1-0の勝利を確実にするため実利的な戦術を厭わなかった。ララスは後に「10人になっても彼らは我々より上だった。プロとしてハイレベルでプレーする経験があり、賢く、運動能力が高く、なおかつ技術も優れていた」と認めている。

    しかしあのアメリカ代表チームは、確かに立派なレガシーを残した。技術的に最も優れていたわけでも、ハイレベルでの経験が豊富だったわけでもないが、彼らには真の強靭さが備わっていた。ある意味で、その後続く偉大なアメリカ代表チームの青写真となった、粘り強さと攻撃性の模範だったのだ。

    成功したホスト国と言えるだろうか？必ずしもそうではないだろう。だが、彼らは見事にタフだったのだ。

    歴史的なノックアウトラウンド

    一方で他の決勝トーナメントの試合ははるかに見応えがあり、ラウンド16も準々決勝も名勝負を生み出した。

    まずはラウンド16のアルゼンチン対ルーマニア戦。通常ならアルゼンチンが圧倒的な勝利候補だった。しかしこのアルビセレステは、マラドーナ不在の戦術をその場で模索する状態だった。グループ最終戦で敗れ、決勝トーナメントに深刻な不振を抱えて臨んでいた。一方のルーマニアは絶好調だった。ワールドカップの決勝トーナメント初勝利を目指す中、ゲオルゲ・ハジの活躍でグループA首位通過を果たし、少なくとも可能性はあったのだった。

    前半に先制したルーマニアに対し、アルゼンチンは5分後に追いついた。しかしその後ルーマニアが攻勢を強め、さらに2点を追加。60分にはハジが決勝点となる3点目を奪っている。終盤にアルゼンチンが反撃を見せたものの、ルーマニアは3-2の劇的な勝利を飾ったのだ。アンヘル・ヨルダネスク監督は、「これは革命以来、我が国民が祝った最大の出来事だ。フットボール史上の最高の瞬間でもある」と語ったが、それも納得できるほど劇的な勝利であった。

    他にも記憶に残る試合があった。決勝進出を果たすイタリアは、敗退寸前に陥っている。87分時点でナイジェリアに0-1でリードされていたのだ。だが、この大会最大のスターであるロベルト・バッジョが、終盤に同点弾を叩き込む。さらに延長戦で2点目を決め、歴史的大番狂わせを回避したのだ。またブラジルは、準々決勝で2点のリードをふいにした後、81分に決勝点を挙げてオランダを撃破。一方、クリスト・ストイチコフ率いるブルガリアの「黄金世代」は準々決勝でドイツを下した。

    こうして、すべてが記憶に残る決勝戦へと向かうかに思われたのだった。

    大会の結末は…

    だが、決勝戦はこれほどの興奮はなかったかもしれない。1994年のブラジルははるかに賢明なプレーを好んだ。技術的に優れた選手が並んでいたが、泥臭く戦い結果を出すことに何の躊躇もなかった。イタリアとの決勝戦は中盤での攻防がメインとなったが、ブラジルはそれで構わなかったのだ。ペレイラ監督は後にこう語っている。

    「我々には成熟した選手、経験豊富な選手たちがおり、彼らは大きなプレッシャーにさらされていた。3年間もの間、大きなプレッシャーが続いていた。我々は共に、ピッチ内外で勝つ方法を学んだ。報道陣への対応の仕方、サポーターの期待への対処法、そして距離を置く術を知ることが重要だった」

    イタリアは、アリゴ・サッキ監督が攻撃的なフットボールを主張したにもかかわらず、伝統的な守備重視のスタイルを貫いた。両チームとも中盤の戦いが秀逸で、ローズボウルでの華氏100度（摂氏約38度）の猛暑の中、互いに譲らない攻防が展開された。イタリアの守備の要、パオロ・マルディーニとフランコ・バレージが鉄壁を築いている。

    結局90分では決着がつかず、延長戦ではやや動きが見られた。ブラジルはロマーリオが脅威となってチャンスを創出。終了間際にはカフーがロマーリオに折り返し、ゴール前6ヤードでフリーの状態でシュートを放ったが、枠を外す場面もあった。

    試合はPK戦に突入。イタリアが最初のPKを外し、その後続く流れを決定づけた。チームの象徴であるバッジョの肩に世界の重圧がかかることに。大会最優秀選手は、チームを生き残らせるために失敗を挽回しなければならなかったが、代わりにボールを空中に飛ばしてしまう。最終的にブラジルが4度目のワールドカップ優勝。だが、この決勝戦はあまり人々の記憶には残らなかった。

    MLSの誕生

    批評家たちは、1994年ワールドカップ開催地としてアメリカが選ばれたことに難色を示した。その理由の一つは、国内にプロリーグが存在しなかったこと。彼らの指摘は的を射ている。フットボールの基盤が確立されていない国が、どうしてワールドカップを開催できるのだろうか？NASL（北米サッカーリーグ）は崩壊し、後継リーグ創設に向けた動きはほとんど見られなかった。

    FIFAはこの状況を利用し、ワールドカップ招致にはアメリカが国内男子リーグを創設することを保証するよう条件を付けた。1993年、アメリカサッカー連盟が「メジャーリーグ・プロフェッショナル・サッカー」を1部リーグとして承認（後のメジャーリーグサッカー）、計画が具体化した。

    リーグは創設初期は、ワールドカップで活躍したアメリカ人選手の残留を促すことで順調なスタートを切った。ラモスが最初の契約選手となり、メトロスターズに「配属」されている。その後、チームメイトのララス、トニー・メオラ、ウィナルダに加え、国際的なスター選手であるホルヘ・カンポスやカルロス・バルデラマも続いた。

    しかし、MLSは投資家資本の不足やチーム所在地・スタジアム契約に関する運営上の課題など様々な問題により、1995年から1996年へ開幕を延期した。結局、初戦は1996年4月6日に開催される。メオラは『GOAL』にこう語ってくれた。

    「ワールドカップ開幕前からメジャーリーグサッカーの創設計画は知っていた。94年ワールドカップを足掛かりにする構想だった。我々は常に冗談交じりに『二つの仕事』を抱えていたと言っていたね。プレーする義務と、フットボール普及活動だ。当時は明らかに現在のレベルには達していなかったからね。試合の準備と代表入りを目指す準備を同時に進めなければならなかった。同時にサッカーの普及活動も必要だった。当時は今のような人気スポーツではなかったからね」

    MLSが即座に成功したかどうかは議論の余地がある。初年度の観客動員数は好調で、全10チームが競争力を発揮した。創設5年以内に2つのチームが加わったことも追い風となった。しかしリーグが基盤を固める過程では苦戦もあり、チームの解散やトップ選手の他リーグ移籍も発生した。だが10年目を迎えた2006年、デイヴィッド・ベッカムがLAギャラクシーに加入したことで、当時30チーム体制となったリーグは飛躍的に成長し、その後も着実に発展を続けている。

    レガシー

    こうして、アメリカにおいて「フットボール」は正当化された。1994年ワールドカップの数字は、今日に至るまで驚異的な記録として残っている。総観客動員数3587538人は、4年後に大会が24チームから32チームに拡大したにもかかわらず、未だに破られていない。平均観客動員数約69000人も記録として残っている。

    商業的成功も、高額なスポンサー契約のおかげで計り知れないものだった。しかし、おそらくより広く記憶されているのは、この夏にアメリカの多くの人々がフットボールに恋をしたこと。たとえそれを予想していた者がほとんどいなかったとしても、だ。

    もちろん、ワールドカップ以前からアメリカにフットボール文化は存在していたと主張する者もいる。しかし1994年、この競技は初めてアメリカの主流文化に躍り出た。そして来年6月に開幕する2026年大会で、さらなる飛躍を遂げようとしている。

    『ESPN』のアナリストで元アメリカ代表のエルキュレス・ゴメスは、『GOAL』で「史上最も成功した大会である1994年ワールドカップが前例なら、今回の大会は状況を一変させるだろう。あの大会が国内リーグ誕生の契機となり、現在のサッカー環境の基盤は全て94年大会に由来する。今回の大会はそれをさらに飛躍させる可能性を秘めている。まさにロケット燃料となり得るよ」と予想している。

    1994年ワールドカップのスローガンは、「フットボールの歴史を刻む」だった。そして32年経った今、アメリカはその約束を十二分に果たしたと言えるだろう。

