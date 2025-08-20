【2025-26】海外サッカーを無料で見る方法はある？欧州5大リーグの視聴方法・配信予定まとめ

欧州サッカーの5大リーグは、2025年8月下旬に続々と新シーズンの開幕を迎えている。
本記事では、各リーグごとの日本での視聴方法、無料配信の有無について紹介する。
欧州サッカーの5大リーグは、2025年8月下旬に続々と新シーズンの開幕を迎えている。
本記事では、各リーグごとの日本での視聴方法、無料配信の有無について紹介する。
世界最高峰のリーグと称されるプレミアリーグは、日本ではU-NEXTが独占配信を行っている。全試合をライブで見られるのはU-NEXTサッカーパックのみで、サッカーパック単体のみ購入だと月額2,600円(税込)だが、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。プレミアリーグを無料で視聴できる手段はなく、テレビ中継もハイライト番組が一部地上波で流れる程度に限られる。日本でプレミアをフルで楽しむには、U-NEXTサッカーパックへの加入が不可欠だ。
|サービス
|配信内容
|料金
|無料配信
|U-NEXTサッカーパック
|全試合ライブ配信
|月額2,600円(税込)
|なし
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。U-NEXT
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
スペインのラ・リーガは、日本国内ではU-NEXTとDAZNが全試合配信を行っており、いずれも有料契約が必要となる。無料視聴方法はなく、公式に楽しむためにはこれらサービスの利用が必須だ。U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。また、『DMM×DAZNホーダイ』に加入すると、月額3,480円(税込)で利用可能だ。
|サービス
|配信内容
|料金
|無料配信
|U-NEXTサッカーパック
|全試合配信
|月額2,600円(税込)
|なし
|DAZN
|全試合配信
|月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイ
|なし
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。
前述の通り、ラ・リーガはネット『U-NEXTサッカーパック』と『DAZN』の両方で視聴が可能。両配信局の料金やその他サッカーコンテンツなど、比較は以下の通り。
|比較
|U-NEXTサッカーパック
|DAZN(DMM×DAZNホーダイ)
|DAZN(月額プラン)
|DAZN(年間プラン/一括払い)
|DAZN(年間プラン/月々払い)
|配信コンテンツ
|プレミアリーグ
ラ・リーガ
エールディヴィジ
FAカップ
FAコミュニティ・シールド
コパ・デル・レイ
スーペルコパ・デ・エスパーニャ
ウィメンズ・スーパーリーグ
|明治安田Jリーグ
SOMPO WEリーグ
AFCチャンピオンズリーグエリート
AFCチャンピオンズリーグ2
ブンデスリーガ
セリエA
ラ・リーガ
ラ・リーガ2部
リーグ・アン
リーグ・ドゥ
ポルトガルリーグ
ベルギーリーグ
EFL：チャンピオンシップ
EFL：リーグ1
EFL：リーグ2
EFL Trophy
コッパイタリア
スーペルコッパ・イタリアーナ
トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)
カラバオカップ
DFBポカール
DFLスーパーカップ
ベルギーカップ
UEFAネーションズリーグ
ブンデスリーガ女子(無料)
リーガF(無料)
Northern Ireland League
|料金(税込)
|月額2,600円 ※
|月額3,480円
|月額4,200円
|年間30,000円
月々換算2,500円
|月額3,000円
年間総額36,000円
※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。
DAZN
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！
このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。
なお、『U-NEXT』にはドラマや映画・アニメなどが見られる「月額プラン」とサッカーに特化したプラン「サッカーパック」の2種類があるが、ラ・リーガやプレミアリーグなどのサッカーコンテンツが視聴できるのは「サッカーパック」のみだ。U-NEXT
※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。
日本人選手が数多くプレーするブンデスリーガは、DAZNが全試合を配信。その他、ABEMAが毎節2試合を無料配信する。全試合を網羅するには『DAZN』有料契約が必要だが、一部の試合であれば『ABEMA』を通じて無料で視聴できる。
|サービス
|配信内容
|料金
|無料配信
|DAZN
|全試合配信
|月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイ
|なし
|ABEMA
|毎節2試合
|無料
|あり
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
鈴木彩艶が活躍するセリエAは、『DAZN』がライブ配信している。加えて、『ABEMA』でも不定期で無料中継(日本人選手所属クラブの試合中心)している。
|サービス
|配信内容
|料金
|無料配信
|DAZN
|試合配信
|月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイ
|なし
|ABEMA
|不定期
|無料
|あり
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
フランスのリーグ・アンは、日本では『DAZN』が配信している。。加えて、『ABEMA』でも不定期で無料中継(日本人選手所属クラブの試合中心)している。
|サービス
|配信内容
|料金
|無料配信
|DAZN
|試合配信
|月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイ
|なし
|ABEMA
|不定期
|無料
|あり
DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。
同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。
「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。
現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。
▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK
※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可
※本ページの情報は2025年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。