【2025-26】海外サッカーを無料で見る方法はある？欧州5大リーグの視聴方法・配信予定まとめ

前述の通り、ラ・リーガはネット『U-NEXTサッカーパック』と『DAZN』の両方で視聴が可能。両配信局の料金やその他サッカーコンテンツなど、比較は以下の通り。

DAZNとU-NEXTの料金比較

比較 U-NEXTサッカーパック DAZN(DMM×DAZNホーダイ) DAZN(月額プラン) DAZN(年間プラン/一括払い) DAZN(年間プラン/月々払い) 配信コンテンツ プレミアリーグ

ラ・リーガ

エールディヴィジ

FAカップ

FAコミュニティ・シールド

コパ・デル・レイ

スーペルコパ・デ・エスパーニャ

ウィメンズ・スーパーリーグ 明治安田Jリーグ

SOMPO WEリーグ

AFCチャンピオンズリーグエリート

AFCチャンピオンズリーグ2

ブンデスリーガ

セリエA

ラ・リーガ

ラ・リーガ2部

リーグ・アン

リーグ・ドゥ

ポルトガルリーグ

ベルギーリーグ

EFL：チャンピオンシップ

EFL：リーグ1

EFL：リーグ2

EFL Trophy

コッパイタリア

スーペルコッパ・イタリアーナ

トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)

カラバオカップ

DFBポカール

DFLスーパーカップ

ベルギーカップ

UEFAネーションズリーグ

ブンデスリーガ女子(無料)

リーガF(無料)

Northern Ireland League 料金(税込) 月額2,600円 ※ 月額3,480円 月額4,200円 年間30,000円

月々換算2,500円 月額3,000円

年間総額36,000円

※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

ラ・リーガ2025-26のお得な視聴方法

【DAZN】ラ・リーガ1部／2部

DAZN

DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

【U-NEXT】ラ・リーガ／コパ・デル・レイ／スーペルコパ

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

なお、『U-NEXT』にはドラマや映画・アニメなどが見られる「月額プラン」とサッカーに特化したプラン「サッカーパック」の2種類があるが、ラ・リーガやプレミアリーグなどのサッカーコンテンツが視聴できるのは「サッカーパック」のみだ。

U-NEXT

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。