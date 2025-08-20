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【2025-26】海外サッカーを無料で見る方法はある？欧州5大リーグの視聴方法・配信予定まとめ

ラ・リーガ
プレミアリーグ
リーグ・アン
ブンデスリーガ
セリエ A

【2025-26】海外サッカーを無料で見る方法はある？欧州5大リーグ(プレミアリーグ、ラ・リーガ、ブンデスリーガ、セリエA、リーグ・アン)まとめ

欧州サッカーの5大リーグは、2025年8月下旬に続々と新シーズンの開幕を迎えている。

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本記事では、各リーグごとの日本での視聴方法、無料配信の有無について紹介する。

  • プレミアリーグを無料で視聴する方法は？

    世界最高峰のリーグと称されるプレミアリーグは、日本ではU-NEXTが独占配信を行っている。全試合をライブで見られるのはU-NEXTサッカーパックのみで、サッカーパック単体のみ購入だと月額2,600円(税込)だが、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

    プレミアリーグを無料で視聴できる手段はなく、テレビ中継もハイライト番組が一部地上波で流れる程度に限られる。日本でプレミアをフルで楽しむには、U-NEXTサッカーパックへの加入が不可欠だ。
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    U-NEXTサッカーパック全試合ライブ配信月額2,600円(税込)なし

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  • プレミアリーグ2025-26のおすすめ視聴方法

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    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

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    U-NEXTサッカーパックの登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
    ※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

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  • ラ・リーガを無料で視聴する方法は？

    スペインのラ・リーガは、日本国内ではU-NEXTとDAZNが全試合配信を行っており、いずれも有料契約が必要となる。無料視聴方法はなく、公式に楽しむためにはこれらサービスの利用が必須だ。U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント。また、『DMM×DAZNホーダイ』に加入すると、月額3,480円(税込)で利用可能だ。

    サービス配信内容料金無料配信
    U-NEXTサッカーパック全試合配信月額2,600円(税込)なし
    DAZN全試合配信月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイなし

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  • ラ・リーガ2025-26のおすすめ視聴方法

    前述の通り、ラ・リーガはネット『U-NEXTサッカーパック』と『DAZN』の両方で視聴が可能。両配信局の料金やその他サッカーコンテンツなど、比較は以下の通り。

    DAZNとU-NEXTの料金比較

    比較U-NEXTサッカーパックDAZN(DMM×DAZNホーダイ)DAZN(月額プラン)DAZN(年間プラン/一括払い)DAZN(年間プラン/月々払い)
    配信コンテンツプレミアリーグ
    ラ・リーガ
    エールディヴィジ
    FAカップ
    FAコミュニティ・シールド
    コパ・デル・レイ
    スーペルコパ・デ・エスパーニャ
    ウィメンズ・スーパーリーグ    		明治安田Jリーグ
    SOMPO WEリーグ
    AFCチャンピオンズリーグエリート
    AFCチャンピオンズリーグ2
    ブンデスリーガ
    セリエA
    ラ・リーガ
    ラ・リーガ2部
    リーグ・アン
    リーグ・ドゥ
    ポルトガルリーグ
    ベルギーリーグ
    EFL：チャンピオンシップ
    EFL：リーグ1
    EFL：リーグ2
    EFL Trophy
    コッパイタリア
    スーペルコッパ・イタリアーナ
    トロフェ・デ・シャンピオン(スーパーカップ)
    カラバオカップ
    DFBポカール
    DFLスーパーカップ
    ベルギーカップ
    UEFAネーションズリーグ
    ブンデスリーガ女子(無料)
    リーガF(無料)
    Northern Ireland League
    料金(税込)月額2,600円 ※月額3,480円月額4,200円年間30,000円
    月々換算2,500円    		月額3,000円
    年間総額36,000円

    ※2025年8月15日(金)から、決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

    ラ・リーガ2025-26のお得な視聴方法

    【DAZN】ラ・リーガ1部／2部

    DAZN bundes 202526DAZN

    DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

    【U-NEXT】ラ・リーガ／コパ・デル・レイ／スーペルコパ

    U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常500ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

    このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（税込2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円(税込)で楽しめるのでおすすめだ。

    なお、『U-NEXT』にはドラマや映画・アニメなどが見られる「月額プラン」とサッカーに特化したプラン「サッカーパック」の2種類があるが、ラ・リーガやプレミアリーグなどのサッカーコンテンツが視聴できるのは「サッカーパック」のみだ。

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    U-NEXTサッカーパックの登録手順

    1. U-NEXTサッカーパック特設ページ」へアクセス
    2. 「サッカーパックを始める」をタップ
    3. 「お得なセットで登録（初月1,400円）」をタップ
    4. 必要情報を入力して登録完了！

    ※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円(税込)。
    ※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、サッカーパックの月額料金は税込3,000円となります。

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  • ブンデスリーガを無料で視聴する方法は？

    日本人選手が数多くプレーするブンデスリーガは、DAZNが全試合を配信。その他、ABEMAが毎節2試合を無料配信する。全試合を網羅するには『DAZN』有料契約が必要だが、一部の試合であれば『ABEMA』を通じて無料で視聴できる。

    サービス配信内容料金無料配信
    DAZN全試合配信月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイなし
    ABEMA毎節2試合無料あり
    DAZNがブンデス全試合配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり
    最安値で視聴開始

  • ブンデスリーガ2025-26のおすすめ視聴方法

    DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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  • セリエAを無料で視聴する方法は？

    鈴木彩艶が活躍するセリエAは、『DAZN』がライブ配信している。加えて、『ABEMA』でも不定期で無料中継(日本人選手所属クラブの試合中心)している。

    サービス配信内容料金無料配信
    DAZN試合配信月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイなし
    ABEMA不定期無料あり
    DAZNがセリエAを配信！DMM×DAZNホーダイなら月額最安値＆ポイント還元あり
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  • セリエA2025-26のおすすめ視聴方法

    DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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  • リーグ・アンを無料で視聴する方法は？

    フランスのリーグ・アンは、日本では『DAZN』が配信している。。加えて、『ABEMA』でも不定期で無料中継(日本人選手所属クラブの試合中心)している。

    サービス配信内容料金無料配信
    DAZN試合配信月額3,480円(税込)※DMM×DAZNホーダイなし
    ABEMA不定期無料あり
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  • リーグ・アン2025-26のおすすめ視聴方法

    DAZNを視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

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    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

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    ※本ページの情報は2025年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。