出身高校：前橋育英

コメント：「この度、2026シーズンよりFC今治に加入することが決まりました、前橋育英高校の柴野快仁です。

幼い頃からのプロサッカー選手という夢をFC今治という素晴らしいクラブで実現できることを嬉しく思います。自分らしく、見ている人を楽しませるプレーをしていきたいです。ここまでこられたのは、自分だけの力ではなく、指導者や家族、そして一緒に高め合ってきたチームメイトのおかげです。常に感謝の気持ちを忘れず、FC今治の力になれるよう頑張ります。FC今治のサポーターの皆様、応援よろしくお願いします！」

