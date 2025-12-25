Getty Images
【2026年】高校サッカー（選手権）Jリーグ内定選手一覧
GK松田駿(→ファジアーノ岡山)
出身高校：青森山田
コメント：「来季よりファジアーノ岡山に加入することが決まりました、青森山田高校の松田駿です。
幼い頃から兄の背中を追いかけ、夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、熱狂的で素晴らしいサポーターの皆さまがいるファジアーノ岡山でスタートできることを、大変嬉しく思います。
これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、自分の持ち味であるユーモアを活かしながら、1日でも早くチームの勝利に貢献できるよう全力を尽くします。
そして、自分がかつて兄の背中を追いかけてきたように、今度は子どもたちが自分の背中を追いかけてくれるような選手を目指します。よろしくお願いいたします」
DF久保遥夢(→名古屋グランパス)
出身高校：前橋育英
コメント：「このたび、2026シーズンより名古屋グランパスに加入することになりました、前橋育英高校の久保遥夢です。幼い頃から目指していたプロサッカー選手という夢を叶えることができ、そしてそのスタートが名古屋グランパスという歴史ある素晴らしいクラブで実現できることを大変うれしく思います。これまで応援し支えてくださった先生方やチームメイト、指導者の皆さま、関わっていただいた全ての方々、そして家族に深く感謝しています。
これからも感謝と謙虚な気持ちを忘れず、たくさんの人から応援される選手になれるよう自覚と責任を持って日々努力していきたいと思います。自分の特長である対人守備、ヘディングの強さを存分に発揮し、名古屋グランパスの勝利に貢献できるよう全身全霊で闘います。グランパスファミリーの皆さま、応援よろしくお願いします」
MF竹ノ谷優駕スベディ(→モンテディオ山形)
出身高校：前橋育英
コメント：「この度、2026シーズンよりモンテディオ山形に加入することになりました、前橋育英高校の竹ノ谷優駕スベディです。プロサッカー選手になるという夢を、モンテディオ山形という素晴らしいクラブで叶えることができ、大変嬉しく思います。今までお世話になった江南南サッカー少年団、クマガヤSCジュニアユース、そして前橋育英高校の指導者の方々、先生方、喜怒哀楽を共にしたチームメイト、友人、そして常に支えてくれた家族に助けられてここまで成長することができました。サッカーを続けられたのは皆様のおかげであり、その感謝の気持ちをピッチで表現し、恩返ししていきたいと思います。自分の持ち味である情熱あるプレー、予測力、ユーティリティ性を発揮して、モンテディオ山形を応援してくださっているファンの方々と共に熱く闘い勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします」
MF柴野快仁(→FC今治)
出身高校：前橋育英
コメント：「この度、2026シーズンよりFC今治に加入することが決まりました、前橋育英高校の柴野快仁です。
幼い頃からのプロサッカー選手という夢をFC今治という素晴らしいクラブで実現できることを嬉しく思います。自分らしく、見ている人を楽しませるプレーをしていきたいです。ここまでこられたのは、自分だけの力ではなく、指導者や家族、そして一緒に高め合ってきたチームメイトのおかげです。常に感謝の気持ちを忘れず、FC今治の力になれるよう頑張ります。FC今治のサポーターの皆様、応援よろしくお願いします！」
MF山口豪太(→湘南ベルマーレ)
出身高校：昌平高
コメント：「この度、2026シーズンから湘南ベルマーレに加入することになりました、昌平高校の山口豪太です。
幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、湘南ベルマーレという素晴らしいクラブでスタートできることを、とても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、そして共に練習してきたチームメイトのおかげです。支えてくださった皆様への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるように頑張ります。自分の特徴であるチャンスメイクを活かし、チームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。湘南ベルマーレに関わるすべての皆様、どうぞよろしくお願いいたします！」
DF増田大空(→ジュビロ磐田)
出身高校：流経大柏
コメント：「この度、2026年よりジュビロ磐田に加入させていただくことになりました、流通経済大学付属柏高校の増田大空です。幼い頃から追いかけてきた夢、プロサッカー選手としてのキャリアをジュビロ磐田という伝統ある素晴らしいクラブで始められることを大変嬉しく、光栄に思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして家族、関わってくださった全ての方々に感謝しています。一つでも多く恩返しができるよう日々努力してまいります。1日でも早くピッチに立ち、ジュビロ磐田の勝利に貢献できるようこれまで以上に覚悟と責任を持ち戦います。応援よろしくお願いします」
MF島谷義進(→水戸ホーリーホック)
出身高校：流通経済大柏
コメント：「この度、2026シーズンより水戸ホーリーホックに加入させていただくことになりました、流通経済大学付属柏高校の島谷義進です。小さい頃からの憧れであったプロサッカー選手を水戸ホーリーホックという歴史あるクラブでスタートできることを本当に嬉しく思います！自分の武器は中盤でのデュエルやセカンドの回収、ピッチを駆け回る運動量と熱いプレーです！その武器を水戸ホーリーホックの勝利のために全力で発揮したいと思います！水戸ホーリーホックのファン・サポーターの皆様、そしてこれまで自分を支えてくださった全ての方への感謝の気持ちを忘れず全力でプレーしますので応援お願いします！！」
MF安藤晃希(→水戸ホーリーホック)
出身高校：流経大柏
コメント：「この度、2026シーズンから水戸ホーリーホックに加入することになりました流通経済大柏付属高校の安藤晃希です。まずはプロサッカー選手というスタートラインに立てることを本当に嬉しく思います！これまで関わってくださった指導者の方々、チームメイト、友人そしてここまで支えてくれた家族には感謝しかないです！ですが、プロになれたことは自分にとってのゴールではないです。ここから水戸ホーリーホックで自分の武器であるドリブルとスピードを発揮して、チームの勝利に貢献します！現状に満足せず高みを目指し、今まで支えてくださった方々に恩返しをします！これから応援よろしくお願いします！」
FW大藤颯太(→東京ヴェルディ)
出身高校：流経大柏
コメント：「2026年より東京ヴェルディに加入することになりました、流通経済大学附属柏高校の大藤颯太です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを東京ヴェルディという伝統のあるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして自分を支えてくれた家族、関わってくださった全ての方々に感謝しています。これから、結果で恩返しができるよう謙虚に日々努力していきます。応援よろしくお願いします」
MF久保恵音(→FC今治)
出身高校：帝京
コメント：「この度、2026シーズンからFC今治に加入することになりました 帝京高校の久保恵音です。FC今治という素晴らしいチームでプロサッカー選手としてのスタートをきれることを、とても嬉しく思います。ここまで来ることができたのは、家族をはじめ今まで携わってきてくれた指導者の方々やチームメイトのおかげです。携わってくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに日々努力します。帝京高校の先輩の横山夢樹選手と梅木怜選手のように、1日でも早くピッチに立ち、FC今治の勝利に貢献できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」
MF佐藤凜弥(→ザスパ群馬)
出身高校：桐光学園
コメント：「2026シーズンよりザスパ群馬に加入することになりました、桐光学園の佐藤凜弥です。幼い頃からの夢であったプロの世界へ、覚悟を持って挑戦します。父の故郷の地、そしてザスパ群馬を原点にスタートを切れることを、心からうれしく思います。私がここまで来られたのは、家族、恩師、仲間、そして自分を信じ道を開いてくださった方々のおかげです。結果で自分を証明するため貪欲に戦います。自分の武器であるスピードをこの地で爆発させ、チームの勝利に貢献できるよう誠心誠意頑張ります。群馬の皆さん、応援よろしくお願いします！」
FW山崎絢心(→藤枝MYFC)
出身高校：富士市立
コメント：「この度2026シーズンから藤枝MYFCに加入することが決まりました、富士市立高等学校の山﨑絢心です。目標だったプロサッカー選手になれたのも、家族や指導者、仲間達のおかげだと思います。早く試合に出られるように日々の生活から意識を変え、藤枝の超超超攻撃的サッカーで自分の武器を出してチームの勝利に貢献できるように頑張ります。そして藤枝MYFCのファン・サポーターの皆様、応援よろしくお願いします」
MF山下翔大(→水戸ホーリーホック)
出身高校：名古屋高
コメント：「このたび、2026シーズンより水戸ホーリーホックに加入することが決定いたしました、名古屋高校サッカー部所属の 山下翔大です。練習参加を通じて、選手やスタッフの雰囲気、そしてサッカーに打ち込める素晴らしい環境に強く魅力を感じ、このクラブでプロとしてのキャリアをスタートできることを大変嬉しく思っております。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手という舞台に立つことができたのは、家族をはじめ、監督・コーチの方々、そしてともに切磋琢磨してきた仲間たちを含め、これまで支えてくださった多くの方々のおかげです。この感謝の気持ちを忘れることなく、全力で取り組んでまいります。ここがゴールではなく、新たなスタートラインです。自分の武器である スピードを活かした突破を磨き続け、チームの勝利に貢献できるよう努力を重ねてまいります。今後ともご声援のほど、よろしくお願い申し上げます」
DF藤田准也(→FC岐阜)
出身高校：近江
コメント：「この度、2026シーズンからFC岐阜に加入することになりました。近江高校の藤田准也です。小さい頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、FC岐阜という素晴らしいクラブでスタートできることをとても嬉しく思います。自分がここまで来ることができたのは、今までお世話になった監督、コーチ、喜怒哀楽を共にしたチームメイト、そして何よりも一番近くで支えてくれた家族のおかけです。その感謝の気持ちを1日でも早くピッチで表現し、結果で恩返ししたいと思います。自分の持ち味である、守備力やロングパス、スピードを武器にFC岐阜の勝利に貢献できるように頑張ります。FC岐阜のファン・サポーターの皆様応援よろしくお願いします」
FW伊藤湊太(→ヴィッセル神戸)
出身高校：京都橘
コメント：「この度、2026シーズンからヴィッセル神戸に加入することになりました、京都橘高等学校の伊藤湊太です。目標であったプロサッカー選手としてのキャリアを、ヴィッセル神戸という歴史あるクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。このクラブの一員としてプレーできることを誇りに感じ、日々成長していきたいと考えています。これまで関わってくださった全ての方々への感謝を忘れず、チームの勝利に貢献できるように全力を尽くし、夢や希望を与えられる選手になれるように頑張ります。応援よろしくお願いします」
MFオラスカンミ・アブドゥルワヒード・ダヨ(→奈良クラブ)
出身高校：福知山成美
コメント：「みなさん、こんにちは。私の名前はオラスカンミ アブドゥルワヒード ダヨです。ナイジェリア出身です。福知山成美高等学校に来てFWとして3年間練習してきました。私と私の可能性を信じてくださった、福知山成美高等学校の監督やスタッフ、学校の先生方にとても感謝しています。私の夢が叶いとても幸せです。私のストロングポイントは、スピードとドリブル、力強いシュートです。早くピッチに立って勝利のためにプレーしたいです。
この機会を与えてくださった奈良クラブにも感謝を述べたいです。サポーターのために全力を尽くし、自分がさらに成長するように頑張ります。奈良クラブでプレーすることを楽しみにしています。私の持っているもの全てを奈良クラブとそのサポーターに捧げます。応援よろしくお願いします」
MF鳥山陽斗(→FC大阪)
出身高校：履正社
コメント：「この度、FC大阪に加入することが決まりました、鳥山陽斗です。幼い頃からの憧れであったプロサッカー選手をFC大阪という素晴らしいクラブでキャリアスタートできることに感謝の気持ちでいっぱいです。今まで自分を支え、成長させてくれた家族、監督、コーチ、チームメイトに感謝し、謙虚にこれからも日々感謝の気持ちを忘れることなく、サッカーを見ている人すべてに夢や希望、元気を与えられるような選手になります。FC大阪に関わるすべての皆様、これからよろしくお願いします。サポーターの皆様、1年でＪ2に昇格しましょう！精一杯頑張るので応援よろしくお願いします！」
DF松岡敏也(→アルビレックス新潟)
出身高校：興國高
コメント：「このたび、2026シーズンからアルビレックス新潟への加入が内定いたしました、興國高校の松岡敏也です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、アルビレックス新潟という素晴らしいクラブでスタートできることを、非常に嬉しく思います。いち早くピッチに立って自分の特徴を発揮し、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。ここまで来られたのは、支えてくれた家族や監督、コーチ、先生方、そして共に切磋琢磨してきたチームメイトのおかげです。いつも応援してくれている方々への感謝の気持ちを忘れず、結果で恩返しできるよう頑張ります。アルビレックス新潟に関わるすべての皆様、これからよろしくお願いいたします！」
MF川田太陽(→FC大阪)
出身高校：近大附
コメント：「2026シーズンからFC大阪に加入させていただくことになりました、近畿大学附属高等学校の川田太陽です。自分はFC大阪のホームである東大阪で育ち、地元のクラブから夢であったプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできることを心より嬉しく思っております。家族をはじめ、これまで支えていただいた指導者、仲間、そして多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、これからはFC大阪とともに成長していけるよう全力で取り組んでいきます！応援よろしくお願いいたします」
DF咲本大(→FC大阪)
出身高校：近大附
コメント：「2026シーズンからFC大阪に加入することになりました、近畿大学附属高等学校の咲本大です。プロサッカー選手になるという夢を、地元に愛され、今まさに成長を続けるクラブで実現できることに大きな喜びを感じています。ここまで来られたのは、家族をはじめ支えてくださった方々のおかげです。その感謝の気持ちをプレーで示し、1日でも早くチームの力になれるよう努力していきます。FC大阪に関わる全ての皆様、どうぞよろしくお願いいたします」
GK奥原崇陽(→栃木シティ)
出身高校：AIE国際
コメント：「このたび、2026シーズンより栃木シティに加入することになりました、AIE国際高等学校の奥原崇陽です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、栃木シティという素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで支えてくれた家族、指導してくださった監督・スタッフの方々、チームメイト、そして応援してくださったすべての方々に心から感謝しています。その感謝の気持ちを胸に、ピッチで結果を出すことで恩返しができるよう、日々全力で取り組んでいきます。自分のセーブでチームを勝利に導けるよう、責任と誇りを持って戦います。栃木シティに関わるすべてのファン・サポーターの皆様、これからどうぞよろしくお願いいたします」
MF原田高虎(→ザスパ群馬)
出身高校：国見
コメント：「はじめまして、2026シーズンよりザスパ群馬に加入することになりました、国見高校の原田高虎です。夢だったプロサッカー選手のキャリアを、ザスパ群馬という素晴らしいチームでスタートできることをうれしく思います。家族やこれまで熱い指導をしてくれた指導者の方々、そして国見familyには結果として恩返しできるように頑張ります。ザスパ群馬のために精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします」
DF村上慶(→横浜F・マリノス)
出身高校：大津
コメント：「このたび、2026シーズンから横浜F・マリノスに加入することになりました、熊本県立大津高等学校の村上慶です。幼い頃からの夢であるプロサッカー選手としてのキャリアを、横浜F・マリノスという歴史あるクラブでスタートできることをうれしく思います。今の自分があるのはこれまで支えてくれた家族、監督、コーチ、そしてこれまで共に練習してきたチームメイトのおかげです。これまで支えてくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、1日でも早く横浜F・マリノスの勝利に貢献できるように頑張ります。横浜F・マリノスに関わるすべての皆さま、どうぞよろしくお願いいたします」
DF元木漣(→テゲバジャーロ宮崎）
出身高校：鵬翔
コメント：「このたび、テゲバジャーロ宮崎に加入することになりました、元木漣です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを、若く成長途上にあるテゲバジャーロ宮崎でスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで支えてくれた家族をはじめ、これまでご指導いただいた方々、共に戦ってきた仲間や友人など、多くの方々の支えがあったからこそ今日を迎えることができました。心より感謝申し上げます。その恩に報いるためにも、一日でも早くプロの舞台に立ち、結果でチームに貢献できるよう全力を尽くします。そして、若い力が集まるチームの一員として、テゲバジャーロ宮崎の勝利、さらには昇格のために全力で戦います。ファンや地域の皆様のご期待に応えられるよう精進してまいります。これからも応援よろしくお願いいたします」
DF中野陽斗(→いわきFC）
出身高校：神村学園
コメント：「このたび、2026シーズンからいわきFCに加入することが決まりました、中野陽斗です。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。いわきFCのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任を持ち、全力で戦います！応援よろしくお願いします！」
MF福島和毅(→アビスパ福岡）
出身高校：神村学園
コメント：「この度アビスパ福岡に加入することになりました福島和毅です。小さい頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアをアビスパ福岡で始められて嬉しく思います。これまで支えてくださった家族、指導者、チームメイトに感謝します。プロサッカー選手という自覚を持ち、ピッチ内外で行動していきます。応援してくださる皆さんの期待に応えられるように頑張ります。アビスパ福岡のファン、サポーターの皆さんよろしくお願いします」
FW徳村楓大(→FC町田ゼルビア）
出身高校：神村学園
コメント：「来シーズンよりＦＣ町田ゼルビアに加入することが決まりました、徳村楓大です。幼い頃からの目標だったプロサッカー選手としてのキャリアを、歴史と伝統のあるＦＣ町田ゼルビアという素晴らしいクラブでスタートできることを心から嬉しく思います。これまで支えてくれた家族、仲間、指導者の方々、そして自分に関わってくださったすべての方々への感謝を胸に、どんな時も全力で、自分らしいプレーしていきます。ＦＣ町田ゼルビアのファン・サポーターの皆さんと共に、チームの勝利のために全力で戦います。ピッチで結果を残せるよう、ひとつひとつのプレーに魂を込めて頑張ります。応援のほどよろしくお願いします！」
