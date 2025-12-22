ケインの完璧なクリスマスプレゼント！バイエルンでブンデスリーガ通算100得点目となるゴール関与を記録

ケインは2023年夏にドイツへ移籍しバイエルンと契約する以前から、世界トップクラスのストライカーとしての地位を確立していた。

プレミアリーグのトッテナムで数々の記録を塗り替え、イングランドの象徴的FWアラン・シアラー氏を破りリーグ歴代最多得点者となる道を歩んでいた。

しかし、ケインにとって唯一手が届かなかったのがタイトルだった。

トッテナムでもイングランド代表でも、主要なトロフィーを一度も獲得したことがなかったのだ。その結果、ケインはトロフィー獲得を目指して、バイエルンへの移籍を決断した。

バイエルン移籍初年度、ケインはドイツでの得点記録を幾つも更新したが、トロフィー獲得には至らなかった。レヴァークーゼンが国内2冠を達成する中、バイエルンはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝で敗退したのだ。2年目の今夏、ケインはついに主要タイトル獲得の夢を実現し、ブンデスリーガ優勝盾を手にした。

バイエルンのリーグ優勝に貢献し、自身のタイトル獲得のジンクスを打ち破ったケインは、キッカー誌より「ドイツ年間最優秀サッカー選手」に選出された。さらに日曜日には、ブンデスリーガ通算78試合で81得点19アシストの計100得点に関与するという新たな偉業も成し遂げている。