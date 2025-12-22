AFP
ケインの完璧なクリスマスプレゼント！バイエルンでブンデスリーガ通算100得点目となるゴール関与を記録
ケインは2023年夏にドイツへ移籍しバイエルンと契約する以前から、世界トップクラスのストライカーとしての地位を確立していた。
プレミアリーグのトッテナムで数々の記録を塗り替え、イングランドの象徴的FWアラン・シアラー氏を破りリーグ歴代最多得点者となる道を歩んでいた。
しかし、ケインにとって唯一手が届かなかったのがタイトルだった。
トッテナムでもイングランド代表でも、主要なトロフィーを一度も獲得したことがなかったのだ。その結果、ケインはトロフィー獲得を目指して、バイエルンへの移籍を決断した。
バイエルン移籍初年度、ケインはドイツでの得点記録を幾つも更新したが、トロフィー獲得には至らなかった。レヴァークーゼンが国内2冠を達成する中、バイエルンはUEFAチャンピオンズリーグ準決勝で敗退したのだ。2年目の今夏、ケインはついに主要タイトル獲得の夢を実現し、ブンデスリーガ優勝盾を手にした。
バイエルンのリーグ優勝に貢献し、自身のタイトル獲得のジンクスを打ち破ったケインは、キッカー誌より「ドイツ年間最優秀サッカー選手」に選出された。さらに日曜日には、ブンデスリーガ通算78試合で81得点19アシストの計100得点に関与するという新たな偉業も成し遂げている。
ケインは全大会通算で既に30得点3アシストを記録しているが、最近自身の「Cleats Club」チャンネルで2025年のバイエルンでの軌跡について語った。
「2025年で最も印象的な瞬間はブンデスリーガ優勝でしょう。キャリア初の個人タイトル、そしてチームタイトルを獲得できたことは、私自身はもちろん、チームメイトや友人、家族にとっても特別な瞬間でした。 あの瞬間を乗り越えられたのは本当に良かった。特別な祝福もあり、とても楽しめたし、これからの数年間でさらに多くのことを成し遂げるためのモチベーションにもなった」
2026年の抱負について問われると、バイエルンが国内と欧州の栄誉を争い、イングランドが再び世界の頂点を目指す中、彼はこう続けた。「新年の願いは、さらに成長を続け、ワールドカップを含むいくつかのチームトロフィーを勝ち取ることです」
ケインは、バイエルン・ミュンヘンで2025-26年シーズンを好調なスタートで切り、ロベルト・レヴァンドフスキの驚異的なブンデスリーガ得点記録を視野に入れていることを先に認めていた。レヴァンドフスキは2021年にバイエルンで驚異的な41得点を記録し、その名を歴史に刻んだことで有名だが、今シーズンすでに19得点を挙げているケインは、その記録を打ち破ることができることを望んでいる。
彼は『スカイ・スポーツ・ドイツ』に、「特に今年のこれまでのスタートを考えると、それは可能だと思います。まだ長い道のりがあります。このレベルをあと4、5カ月維持できなければなりません。サッカーにおいて、最も難しいのは、長期間にわたって安定したパフォーマンスを維持することです。この記録は信じられないほど素晴らしいものであり、破るのは難しいだろうことは分かっています。私は、こうした野心を持つことをいつも楽しんでいます」と語った。
ケインとバイエルンは1月の短いウィンターブレイクで、十分に報われる休暇を享受する。
ケインは1月11日、ブンデスリーガでホームのヴォルフスブルク戦に臨むクラブの試合で復帰する。ヴァンサン・コンパニ監督率いるチームは2025-26シーズン、年明けの休みに突入する時点で無敗を維持し、首位を9ポイント差で独走している。
