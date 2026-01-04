ケインがドイツ語習得は「非常に困難」と認める。一方で残留に向けた力強い意志を表明

ここ数ヶ月、ケインにはバルセロナへの移籍やプレミアリーグ復帰の噂が絶えない。現行契約は2027年夏まで残っているが、周囲の関心に関わらず、ケイン自身はバイエルン退団を検討していないようだ。

昨年12月、ケインは自身の去就について次のように述べている。「どのクラブとも接触はしていないし、誰からも連絡はない。現在の状況に非常に満足している。バイエルンと将来について話し合ってはいないが、急ぐ必要もない。ミュンヘンでの生活は本当に幸せであり、それは僕のプレーにも表れている。もし接触があればその時に考えるが、今は新シーズンのことなど考えていない。まずは夏のワールドカップがある。今シーズン終了後に何かが変わる可能性は極めて低い」

さらに今週、彼はこう付け加えた。「ミュンヘンは今や我々の家だ。僕と家族はここでとても快適に過ごしている。クラブもファンも素晴らしい存在であり、ミュンヘンは常に僕の心の中にあり続けるだろう」

バイエルンのスポーツディレクター（SD）であるマックス・エベル氏も、ケインを当面の間クラブに留めておく意向だ。「ハリーは自分が何を望んでいるかを正確に理解しており、我々も彼のための計画を持っている。関係を継続したいと考えており、それは十分に想像可能なことだ。基本的にはすべてをハリーと話し合っていく」