バルセロナのハイラインは「自殺行為」？OBが批判「守備に関しては批判的にならざるを得ない」

【欧州・海外サッカー ニュース】バルセロナ（ラ・リーガ）OBジェラール・ロペス氏は、ハンジ・フリック監督が採用する戦術を批判している。

  • 昨季ラ・リーガとコパ・デル・レイを制したバルセロナ。王者として臨んだ今季だが、1日のチャンピオンズリーグではパリ・サンジェルマンに1-2と逆転負けを喫すると、5日にはセビージャに1-4と敗れた。ハンジ・フリック監督就任後、ラ・リーガでは初の4失点敗戦となったが、OBジェラール・ロペス氏が厳しく批判している。

    ジェラール・ロペス氏は、バルセロナの守備的弱点を以下のように指摘した。

    「バルセロナの成績低下は明らかだね……。私が感じるのは、この敗戦が守備面の再考につながる可能性があるということだ」

    「彼らはハイラインで何度も成功してきた。だが……自殺行為は別物だ。ボールへのプレッシャーをかけられなければ、ね。（フリックは）就任して1年半が経つが、バルサの守備に関しては批判的にならざるを得ない。プレスに強度が足りず、タイミングも悪い。セビージャに何度もチャンスを与えていたよ」

    バルセロナの次戦はインターナショナルウィーク明けの18日、ホームでジローナと対戦する。

