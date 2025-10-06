バルセロナのハイラインは「自殺行為」？OBが批判「守備に関しては批判的にならざるを得ない」

ジェラール・ロペス氏は、バルセロナの守備的弱点を以下のように指摘した。

「バルセロナの成績低下は明らかだね……。私が感じるのは、この敗戦が守備面の再考につながる可能性があるということだ」

「彼らはハイラインで何度も成功してきた。だが……自殺行為は別物だ。ボールへのプレッシャーをかけられなければ、ね。（フリックは）就任して1年半が経つが、バルサの守備に関しては批判的にならざるを得ない。プレスに強度が足りず、タイミングも悪い。セビージャに何度もチャンスを与えていたよ」