ガスペリーニ監督、ローマ戦に満足「決定力以外は質的な飛躍を遂げた。結果には残念だ」

ローマはミランのホームで敗れ、順位表でミランとインテルに並ばれた。

ジャロロッシは前半は素晴らしいプレーを見せたが、ハーフタイム前にパブロヴィッチにゴールを決められた。

以下は、ミラン対ローマ戦終了後、『DAZN』のマイクに向かってガスペリーニ監督が語った言葉である。