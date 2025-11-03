Gian Piero GasperiniGetty Images
ガスペリーニ監督、ローマ戦に満足「決定力以外は質的な飛躍を遂げた。結果には残念だ」

ローマの監督はチームのパフォーマンスには満足しているが、結果に対する悔しさを隠さない。また、ディバラの負傷を懸念している。

ローマはミランのホームで敗れ、順位表でミランとインテルに並ばれた。

ジャロロッシは前半は素晴らしいプレーを見せたが、ハーフタイム前にパブロヴィッチにゴールを決められた。

以下は、ミラン対ローマ戦終了後、『DAZN』のマイクに向かってガスペリーニ監督が語った言葉である。

  • ガスペリーニ監督は、サン・シーロでのローマの試合内容に満足していると語った

    「何がうまくいかなかったかを無理に探そうとするのは難しい。多くのことがうまくいった。これが私が歩みたい道だ。この種の試合を終えた後は、結果には非常に悔しいが、同時に自信も持てる今夜は、決定力以外は質的な飛躍を遂げたと考えている。 我々は、彼らのホームで、偉大なチームと対戦し、非常に個性の強い前半戦を戦った。残念ながら、PKを失敗し、チャンスを逃したが、チームは試合中の様々な局面をうまく解釈していた」

  • また、ガスペリーニはディバラの負傷を懸念した。

    PK？最も深刻なのはディバラの負傷だ。 今は様子を見なければならないが、間違いなく中断期間後に復帰するだろう。 残念なのは、ディバラが素晴らしい選手としてのプレーを続けていたことだ。これがこの試合で最も大きな損失だ」

  • ガスペリーニは最後に、ローマに欠けているものを指摘している

    「我々が負けたこれらの試合では、決定的な要素をいくつか改善しなければならない。全体的にはチームは存在している。リーグ戦とヨーロッパカップで5回のPKのうち4回を失敗したことは、確かに我々に不利に働いた。 また、多くのチームが試合終盤に猛攻を仕掛け、ヘディングや混戦の中で得点のチャンスをつかんでいる。我々はビッグクラブと比べて、試合を支配しながら勝利を収めるという部分で不足している」

