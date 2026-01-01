ガボン政府が代表チームの活動停止を発表。オーバメヤンらをチームから追放

ガボンにとって、今回のAFCONは悪夢のような大会となった。グループステージで戦った3試合すべてに敗戦したのだ。初戦でカメルーンに0-1で敗れると、続くモザンビーク戦では乱打戦の末に2-3で屈した。さらに最終戦のコートジボワール戦でも、後半アディショナルタイムにバズマナ・トゥーレに劇的な一撃を許し、再び2-3で敗れた。

この事態を重く見たガボン政府は、ティエリー・ムユマ監督の解任を発表。同時に、ピエール=エメリック・オーバメヤンとベテランDFのブルーノ・エケレ・マンガの2名を、代表から追放することを認めた。

ムユマ監督は、予選で成功を収めたハイプレスかつ高強度のプレースタイルを掲げ、ガボンをAFCON本大会に導いた史上2人目の指揮官だった。しかし、本大会でのガボンは守備が緩慢であり、得意のハイプレスを勝利に結びつけることができなかった。

大会期間中、ムユマ監督とオーバメヤンの関係は、後者のコンディション（フィットネス）を巡る疑念からメディアの格好の標的となっていた。

こうした批判に対し、ムユマ監督は次のように反論していた。「こうした軽蔑はやめるべきだ。我々が戦っているのはアフリカ・ネーションズカップであり、ここはリハビリキャンプではない。選手は我々の医療スタッフおよびアフリカサッカー連盟（CAF）の医療委員会によってテストを受け、検査をクリアしているのだ。FIFA（国際試合）期間中、選手は国に属する。私は単に、我々の仕事、決断、そして野心に対する敬意を求めているだけだ」