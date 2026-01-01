AFP
ガボン政府が代表チームの活動停止を発表。オーバメヤンらをチームから追放
ガボンにとって、今回のAFCONは悪夢のような大会となった。グループステージで戦った3試合すべてに敗戦したのだ。初戦でカメルーンに0-1で敗れると、続くモザンビーク戦では乱打戦の末に2-3で屈した。さらに最終戦のコートジボワール戦でも、後半アディショナルタイムにバズマナ・トゥーレに劇的な一撃を許し、再び2-3で敗れた。
この事態を重く見たガボン政府は、ティエリー・ムユマ監督の解任を発表。同時に、ピエール=エメリック・オーバメヤンとベテランDFのブルーノ・エケレ・マンガの2名を、代表から追放することを認めた。
ムユマ監督は、予選で成功を収めたハイプレスかつ高強度のプレースタイルを掲げ、ガボンをAFCON本大会に導いた史上2人目の指揮官だった。しかし、本大会でのガボンは守備が緩慢であり、得意のハイプレスを勝利に結びつけることができなかった。
大会期間中、ムユマ監督とオーバメヤンの関係は、後者のコンディション（フィットネス）を巡る疑念からメディアの格好の標的となっていた。
こうした批判に対し、ムユマ監督は次のように反論していた。「こうした軽蔑はやめるべきだ。我々が戦っているのはアフリカ・ネーションズカップであり、ここはリハビリキャンプではない。選手は我々の医療スタッフおよびアフリカサッカー連盟（CAF）の医療委員会によってテストを受け、検査をクリアしているのだ。FIFA（国際試合）期間中、選手は国に属する。私は単に、我々の仕事、決断、そして野心に対する敬意を求めているだけだ」
- AFP
コートジボワール戦での敗北から24時間後、ガボンのスポーツ大臣代行であるシンプリス＝デジール・マンブーラ氏が公開声明を行った。その内容は極めて厳しいものだった。
「モロッコで開催された2025年アフリカ・ネーションズカップにおけるパンサーズ（ガボン代表の愛称）の恥ずべきパフォーマンス、および第五共和国が提唱する倫理と規範、価値観に真っ向から反する多面的な影響を考慮し、政府は以下の決定を下した。テクニカルスタッフの解散、追って通知があるまでの代表チームの活動停止、ならびにブルーノ・エケレ・マンガとピエール＝エメリック・オーバメヤンのチームからの除外である。さらに、政府はガボンサッカー連盟に対し、すべての責任を負うよう求める」
モザンビーク戦でゴールを挙げたオーバメヤンはこの決定に対し、「チームが抱える問題は、私という個人よりもはるかに深いところにある」と反論した。なお、彼は負傷のためコートジボワール戦を欠場していた。
ガボンはAFCONで一度も優勝したことがなく、準々決勝の壁を突破したこともない。1996年、および自国開催だった2012年のベスト8進出が最高成績だ。
オーバメヤンへの「選出禁止処分」は、彼の長い代表キャリアに終止符を打つことになるかもしれない。2009年から2025年まで祖国のためにプレーし、通算49試合で28ゴールを記録した英雄だが、再び代表のユニフォームを着ることはないだろう。現在37歳のエクエレ・マンガも同様だ。カーディフ・シティやロリアンなどで活躍したベテランは、通算118試合という偉大な記録を保持しているが、彼もまた代表から姿を消すこととなる。
- AFP
現在、ガボンの代表チームは完全に停止された状態にある。彼らは2026年ワールドカップへの初出場を夢見ていたが、予選グループで2位に終わり、プレーオフではナイジェリアに1-4で大敗を喫した。代表チームがいつ再編されるかは、現時点では不明だ。FIFA（国際サッカー連盟）は通常、政府が代表チームを一方的に解散させる行為に対して厳しい制裁を下す姿勢を取っており、現在のアフリカサッカー界において、このような事態は極めて異例である。
広告