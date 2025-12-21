Getty Images Sport
コヴェントリーとサウサンプトンの試合で乱闘を引き起こした？ランパード監督が謝罪
コヴェントリー・シティがサウサンプトンとのアウェイ戦で1-1の引き分けに持ち込んだ後、試合終了時に緊張が爆発した。
後半早々に10人となったコヴェントリーは、見事な粘りで勝ち点1を守り抜き、クリスマス期間を控えたチャンピオンシップ首位を6ポイント差でキープした。
サウサンプトンで試合終了の笛が鳴ると、感情が高ぶった様子のランパード監督がピッチに足を踏み入れた。指揮官は、試合終盤からホームサポーターの一部から繰り返し挑発を受けており、試合終了後もそれは続いた。
ランパード監督がサウサンプトンのサポーターに向けて皮肉たっぷりに親指を立てた仕草は、ピッチ上の選手たちの反発を引き起こしたようだ。セインツのフォワード、レオ・シエンツァがランパード監督に詰め寄り、両チームの多数の選手やスタッフが巻き込まれた短時間ながら激しい乱闘が発生。審判団と係員が介入して秩序を回復するまで続いた。
事件後、『スカイスポーツ』の取材に応じたランパード監督は、その対立について言及し、自身の関与について謝罪した。
「問題はない…大丈夫だ。自チームのファンの前で選手が状況を擁護するのは理解できる」と、ランパード監督は語った。
彼は自身の行動の背景にある感情を説明し、スタンドから向けられたチャントに言及した。
「しかし現代では、試合終了10分前ならファンは何でも言えるのに、感情が高ぶった時にピッチに歩み寄ることは許されないという現象がある」
ランパードは事態の展開について責任を受け入れる形で締めくくった。
「感情を露わにしたが、今は少し落ち着いた。自分の言葉遣いは謝罪する。おそらくあのスタンドも彼らの言葉遣いを謝罪するだろう。 あの件は完全に終わった。確かに熱くなったが、99分間耐え忍び、選手たちのプレーを見守ることもある。私は彼らと共に生きている。1点を獲得した。それが重要だった」
コヴェントリーにとってこの引き分けは重要な結果だった。
チーム内でインフルエンザが蔓延し、ピッチ上でも逆境に直面していたからだ。後半開始直後に10人となったスカイブルーズは、セント・メリーズの観客の前で勝利を狙うサウサンプトンに対し、深く守りを固める形を余儀なくされた。
ランパード監督率いるチームは、これまでのチャンピオンシップでの強さを支えてきた粘り強さを見せた。持続的なプレッシャーにもかかわらず、コヴェントリーは決定的なチャンスを許さず、効果的に試合をコントロール。サウサンプトンを苛立たせるとともに、クリスマスを控えた昇格候補としての地位を確固たるものにした。しかし、試合後の光景がその成果を覆い隠す恐れがあった。
コヴェントリーは昇格争いに再び焦点を戻す。
ランパード監督はこの出来事がチームの集中力を乱すことのないよう注力する。スカイブルーズはチャンピオンシップ首位を6ポイント差でキープしており、年末年始の過密日程でも勢いを維持したいところだ。
ランパード監督は自身の行動についてフットボールリーグの調査を受ける可能性が高いが、迅速な謝罪が事態の収拾に役立つかもしれない。内部ではピッチ外での対立ではなく、この反応を原動力とした情熱をピッチ上のパフォーマンスに注ぐことに重点が置かれるだろう。
コヴェントリーの次戦はボクシングデーのホームゲーム、スウォンジー・シティ戦だ。ランパード監督と選手たちは、ここで結果を示すことを望むだろう。昇格が目前に迫る中、シーズンが最終局面を迎えるにあたり、焦点は安定性と冷静さを維持することに移っている。
