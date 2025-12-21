コヴェントリーとサウサンプトンの試合で乱闘を引き起こした？ランパード監督が謝罪

コヴェントリー・シティがサウサンプトンとのアウェイ戦で1-1の引き分けに持ち込んだ後、試合終了時に緊張が爆発した。

後半早々に10人となったコヴェントリーは、見事な粘りで勝ち点1を守り抜き、クリスマス期間を控えたチャンピオンシップ首位を6ポイント差でキープした。

サウサンプトンで試合終了の笛が鳴ると、感情が高ぶった様子のランパード監督がピッチに足を踏み入れた。指揮官は、試合終盤からホームサポーターの一部から繰り返し挑発を受けており、試合終了後もそれは続いた。

ランパード監督がサウサンプトンのサポーターに向けて皮肉たっぷりに親指を立てた仕草は、ピッチ上の選手たちの反発を引き起こしたようだ。セインツのフォワード、レオ・シエンツァがランパード監督に詰め寄り、両チームの多数の選手やスタッフが巻き込まれた短時間ながら激しい乱闘が発生。審判団と係員が介入して秩序を回復するまで続いた。