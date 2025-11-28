wags(C)Getty images
Ryo Mika

サッカー選手の彼女・妻(WAGs)まとめ｜メッシやクリスティアーノ・ロナウド、ヴィニシウスらを支える美人パートナーたち

【サッカー選手の妻・嫁・彼女特集】世界屈指のスター選手を支える美人パートナーを特集。プレミアリーグ、ラ・リーガ、セリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンなどで活躍する選手のパートナーまとめ。

  • リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アルゼンチン）

    Antonela Roccuzzo

  • クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／ポルトガル）

    Georgina Rodriguez

  • ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー／ブラジル）

    Virginia Fonseca

  • アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ／ノルウェー）

    Isabel Haugseng Johansen

  • ブカヨ・サカ（アーセナル／イングランド）

    Tolami Benson

  • ラミン・ヤマル（バルセロナ／スペイン）

    Anna Gegnoso

  • フロリアン・ヴィルツ（リヴァプール／ドイツ）

    Aaliyah Mohamed

  • エドゥアルド・カマヴィンガ（レアル・マドリー／フランス）

    Denait Tesfay

  • フェデリコ・キエーザ（リヴァプール／イタリア）

    Lucia Bramani

  • フェデリコ・バルベルデ（レアル・マドリー／ウルグアイ）

    Mina Bonino

  • ルカ・モドリッチ（ミラン／クロアチア）

    Vanja Bosnic

  • カイ・ハヴァーツ（アーセナル／ドイツ）

    Sophia Weber

  • ガブリエウ（アーセナル／ブラジル）

    Gabrielle Figueiredo

  • マルク・ククレジャ（チェルシー／スペイン）

    Claudia Rodríguez

  • エンソ・フェルナンデス（チェルシー／アルゼンチン）

    VALENTINA CERVANTES

  • ジャンルイジ・ドンナルンマ（マンチェスター・シティ／イタリア）

    Alessia Elefante

  • ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／ポルトガル）

    Maya Jama

  • ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／ポルトガル）

    Ana Pinho

  • ハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン／イングランド）

    Katie Goodland

  • ラウタロ・マルティネス（インテル／アルゼンチン）

    Agustina Gandolfo

  • パウロ・ディバラ（ローマ／アルゼンチン）

    Oriana Sabatini

  • ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／ベルギー）

    Michèle De Bruyne

  • フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリー／アルゼンチン）

    María Emilia Ferrero

  • フレンキー・デ・ヨング（バルセロナ／オランダ）

    Mikky Kiemeney

  • ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ／ポーランド）

    Anna Lewandowska