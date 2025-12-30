2025年のサッカー界を彩った18大ニュース：メッシ＆ロナウドの大成功、リヴァプール激動の1年、ヴィニシウスの凋落も

11月のノルウェー戦を控えたイタリアのジェンナーロ・ガットゥーゾ監督は、欧州予選ではグループ1位のみが本大会出場権を獲得し、2位はプレーオフ進出を余儀なくされる現状に不満を表明した。
「我々は18ポイントを獲得し、6試合に勝利したにもかかわらず、本大会出場のためにあと2試合を戦わねばならない。これは正しくないね」
確かに、ワールドカップ出場枠は大陸間で明らかに欠陥がある。しかし、彼は沈黙を守るべきだった。ノルウェーに2試合連続で完敗した結果が示すように、まだ彼がワールドカップ出場のチャンスを持てていること自体が幸運だからだ。
思い出してほしい。ルチアーノ・スパレッティ前監督はオスロでの0-3敗戦後に解任された（奇妙なことに、3日後のモルドバ戦では指揮を執ることを許された）。ガットゥーゾ就任後は結果が改善したものの、11月のサン・シーロでのリベンジマッチはさらに恥ずかしいほどの崩壊を経験している。
プレーオフの組み合わせはイタリアに有利だと言えるかもしれない。3月26日にベルガモで行われる準決勝、相手は北アイルランドだ。だが勝ち進んだ場合、次はカーディフでのウェールズ戦かゼニツァでのボスニア・ヘルツェゴビナ戦を戦うことになる。3大会連続のワールドカップ出場を逃す恐怖に震える彼らにとって、非常に困難な任務になるだろう。
2006年優勝メンバー、ダニエレ・デ・ロッシは「欧州の強豪国とその他国との差は縮まった。数年前なら代表の10番と言えばトッティ、デル・ピエロ、バッジョを連想しただろう。今やノルウェーと対戦すれば世界最強のストライカー、あるいは世界最強のウインガー2人に直面する。 現代にはイタリアより強い代表チームが存在することを認めねばならない。20年前には存在しなかったチームだ」と語っている。それは確かなことだろう。
しかし問題は、この20年でそうなってしまった理由だ。イタリアサッカー連盟（FIGC）のガブリエーレ・グラヴィーナ会長は、若手育成への組織全体のアプローチ変更が必要だと認めつつ、代表資格を持つ選手がセリエAでプレーする97名しかいない事実も指摘している。
『コリエレ・デロ・スポルト』のインタビューでは、「イタリアのトップクラブが事実上の“敵”になっているのか？」と問われると、グラヴィーナは「意図的ではないにせよ、客観的にはそうなっている。 各クラブは自クラブの利益を優先するからだ」と述べた。この状況が変わらなければ、イタリア代表の成績も変わらない。現段階では、たとえワールドカップに裏口から滑り込めたとしても、イタリアサッカーの構造全体を解体し、再構築する必要があるように感じられる。