2025年のサッカー界を彩った18大ニュース：メッシ＆ロナウドの大成功、リヴァプール激動の1年、ヴィニシウスの凋落も

インターナショナルウィークを愚痴るほど厄介な人間もいない。『スカイスポーツ』のカーヴェ・ソルヘコルは9月、「なぜサッカーの楽しみが、退屈なもののために中断されるのか？」と問いかけた。この驚くほど傲慢な発言には不信と怒りを覚えたが、やがて「国際試合が退屈だ」と主張する男に同情しか感じられなくなった。なぜならば、今年のサッカー界で起きたどんな出来事よりも、11月のインターナショナルウィークのドラマに匹敵するものなどなかったからだ。最初から最後まで、純粋な感情の渦だったのだ。

アイルランドは、まずダブリンでポルトガルを撃破。続いてブダペストでは、ラスト数秒でトロイ・パロットがハットトリックを達成してハンガリーに勝利。劇的な連勝でワールドカップ欧州予選プレーオフに進出している。パロットは『RTE』に対し、「ポルトガル戦では『これが夢の実現だ』と言ったけど、人生でこれ以上の夜は二度とないよ！。もうおとぎ話だね。こんなことは夢にも思わなかった。正直、今のこの感動を言葉で表すことはできないよ。これは喜びの涙。何年も泣いたことがなかったけど、今日は泣いてしまったね」と素晴らしい言葉を残している。

一方では、スコットランドが1998年以来となるワールドカップ出場決定。アンディ・ロバートソンは夢を叶えた後、亡き親友ジョタに思いを馳せた。「彼はケガでカタール大会に出場できなかった。そして僕は、スコットランドが出場権を逃したから行けなかった。だから今夜、彼はどこかで僕を見て微笑んでいるだろうね」、『BBC』でこう語っている。

またハイチの予選通過は、長い苦難に耐えてきた国民に喜びをもたらした。セバスチャン・ミグネ監督は、130万人の国民が自宅を追われる紛争が続いているため、カリブ海のこの国に足を踏み入れることはできなかったにもかかわらず、1974年以来2度目のワールドカップ出場へと導いた。

キュラソーの予選突破はさらに驚くべきもので、ジャマイカとの0-0の引き分けを死守。史上最小のワールドカップ出場国となった。ケンジ・ゴレは『ガーディアン』で、「不可能を可能にしたんだ。人口わずか15万人の小さな島国が、サッカー界の頂点と呼ぶべき大会に立つなんて、文字通り不可能だった。信じられないよ！」と感情を爆発させている。

ここで断言しよう。サッカーをプレーする者、観戦する者にとって、ワールドカップは究極の目標である。祖国を代表することは、想像し得る最高の栄誉だからだ。だからこそ、メッシは今もアルゼンチンを率い、クリスティアーノ・ロナウドは「可能ならポルトガル代表としてだけプレーするよ」と語っているのである。

イングランドの一部のサポーターにとって、インターナショナルウィークは退屈に映るかもしれない。だが、世界中の何百万もの人々にとって、これ以上のものはないのだ。パロットは国中を熱狂の渦に巻き込んだ後、「これがサッカーをする理由だ」と語った。そして、それが我々全員が今も観戦し続ける理由でもあるのだ。