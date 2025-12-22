Getty Images Sport
ドイツ代表OBがヴィルツにリヴァプールで時間切れになりつつあると警告「彼はまだ得点していない」
ヴィルツは確かにリヴァプールで一貫して印象を与えることができておらず、初ゴールを待っている状況だ。ドイツのプレーメーカーはアルネ・スロット監督のチームで公式戦通算3アシストを記録しているが、リヴァプールは彼をブンデスリーガからクラブに連れてくることを選んだときに、それよりもはるかに多くのものを期待していただろう。スロット監督は高額な契約選手がアンフィールドで成功することを支持しており、最近、彼がどのように改善していると感じているかを説明した。
「もちろん、すべての選手はゴールとアシストなどで華々しいスタートを切りたいと思うだろうが、常にそうなるわけではない。彼はプレミアリーグに適応しなければならない最初の選手でも最後の選手でもない。ここでプレーした最高の選手の多くは、今のスターになるまでに時間がかかり、おそらくもっと長くかかった。フロリアンは大きく改善した。彼のボール扱いの能力について話しているのではない。なぜなら、最初からそれがトップレベルであることがわかっていたからだ。しかし、ブライトン戦である瞬間を見た。彼がドム[ドミニク・ソボスライ]からボールを奪い、ドリブルして選手が彼に近づいてきたとき、彼は押しのけてドリブルを続けた。その後、彼はユーゴ[エキティケ]にカットバッククロスを提供し、彼はバーの上にシュートした。その後、彼は[ヤン・ポール・]ファン・ヘッケとのデュエルに勝ち、モー[サラー]のシュートでカウンターアタックに繋がった。そのような瞬間に、彼にとってそれが容易になっていることがわかる。この強度でプレーするには多くの努力が必要だが、彼は慣れてきている。それが私の見方だ」
かつてリヴァプールやドイツ代表で活躍したハマン氏は、『Sky90』で現在の状況について考えを共有した。
「今はクリスマスなのに、彼はまだゴールを決めていない。私は彼の試合をほぼすべて見た。彼の最高のパフォーマンスはチャンピオンズリーグだった。そこではサッカーが少し違う。それほど慌ただしくなく、ペースが速くなく、フィジカルではない。フランクフルト戦では、良くプレーしたわけではないが、まあまあのプレーをした。人々は彼が実際よりも優れていると思い込んでいる。どのくらい待つつもりか？彼はクラブに保護されている。スロット監督は彼が素晴らしい仕事をしている、彼に満足していると言っている。ある時点で彼らは言わなければならないと思う。『見て、君、あと6週間か8週間しかない。今、君が私たちのためにプレーできることを示さなければならない』と。今のところ彼にはできない。サラーが3週間不在になることが彼の助けになるかもしれない」
ハマン氏はまた、ヴィルツが1月に去る可能性はないと主張したが、彼の調子がワールドカップ2026を前にドイツにとって懸念材料になることを認めた。
「彼には何もできない。冬には去らないだろう。シャビ・アロンソが『私は絶対にヴィルツが欲しい』と言わない限りね。もしこれが2月か3月まで続くなら、それは良くないだろう。代表戦で彼が自信を欠いており、現在彼の潜在能力をはるかに下回るパフォーマンスをしていることがわかったからね」
ヴィルツは、リヴァプールが苦戦中のウルブズと対戦する次の試合で、初ゴールを決める絶好の機会があると感じるかもしれない。ロブ・エドワーズ監督のチームは今シーズンこれまでわずか勝ち点2しか獲得しておらず、プレミアリーグの17試合で37失点している。リヴァプールがモー・サラーとアレクサンデル・イサクなしで試合に臨むため、この対戦はヴィルツにとってステップアップしてついにスロット監督のチームで初ゴールを決め、現在の連勝を延ばすチャンスを提供したいところだ。
