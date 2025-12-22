ドイツ代表OBがヴィルツにリヴァプールで時間切れになりつつあると警告「彼はまだ得点していない」

ヴィルツは確かにリヴァプールで一貫して印象を与えることができておらず、初ゴールを待っている状況だ。ドイツのプレーメーカーはアルネ・スロット監督のチームで公式戦通算3アシストを記録しているが、リヴァプールは彼をブンデスリーガからクラブに連れてくることを選んだときに、それよりもはるかに多くのものを期待していただろう。スロット監督は高額な契約選手がアンフィールドで成功することを支持しており、最近、彼がどのように改善していると感じているかを説明した。

「もちろん、すべての選手はゴールとアシストなどで華々しいスタートを切りたいと思うだろうが、常にそうなるわけではない。彼はプレミアリーグに適応しなければならない最初の選手でも最後の選手でもない。ここでプレーした最高の選手の多くは、今のスターになるまでに時間がかかり、おそらくもっと長くかかった。フロリアンは大きく改善した。彼のボール扱いの能力について話しているのではない。なぜなら、最初からそれがトップレベルであることがわかっていたからだ。しかし、ブライトン戦である瞬間を見た。彼がドム[ドミニク・ソボスライ]からボールを奪い、ドリブルして選手が彼に近づいてきたとき、彼は押しのけてドリブルを続けた。その後、彼はユーゴ[エキティケ]にカットバッククロスを提供し、彼はバーの上にシュートした。その後、彼は[ヤン・ポール・]ファン・ヘッケとのデュエルに勝ち、モー[サラー]のシュートでカウンターアタックに繋がった。そのような瞬間に、彼にとってそれが容易になっていることがわかる。この強度でプレーするには多くの努力が必要だが、彼は慣れてきている。それが私の見方だ」