Getty Images
待望の初ゴールを記録したヴィルツ。プレミアの激しさに適応すべく「特別増量プログラム」を遂行
リヴァプールがレヴァークーゼンから当時の英国史上最高額となる移籍金を投じて獲得したヴィルツは、プレミアリーグ挑戦の序盤に関して期待外れのスタートを切ったと言わざるを得なかった。現在22歳のヴィルツは先週の土曜日にゴールを記録するまで、イングランドのトップリーグで16試合無得点という苦しい時期を過ごした。試合はリヴァプールがライアン・フラーフェンベルフのゴールで先制。ヴィルツが極めて重要な2点目を追加した。後半開始早々にウルヴズが1点を返したため、結果としてヴィルツの一撃が勝負を決する決定打となった。
- Getty Images Sport
『Daily Mail』によると、マージーサイド到着後の初期の苦戦を受け、リヴァプールのコーチングスタッフはヴィルツを体重増加を目的とした特別プログラムに参加させた。プレミアリーグの物理的な激しさに対応するためだ。ジムでのハードなトレーニングと過酷なウェイトトレーニングは着実に成果を上げており、ヴィルツの体重は2キログラム増加。その効果は先週末のアンフィールドでのウルヴズ戦で、彼の能力が最大限に発揮されたことで証明された。
この試合でのヴィルツは、アタッキングサードで圧倒的な存在感を示してゲームをコントロールし、前半終了間際のゴールでチームに貢献した。リヴァプールのファンは、ヴィルツがドイツ時代のパフォーマンスを取り戻し、プレミアリーグを席巻する準備が整ったことに、ようやく安堵の吐息を漏らすことができる。
アンフィールドでの活躍を受け、リヴァプールのアルネ・スロット監督は『Sky Sports』の取材に対し、「チームは彼（ヴィルツ）が既に我々のためにどれほど尽くしてきたかを見てきた。これまでもチャンスを作り、ゴールまであと一歩のところまで迫っていた。彼はこれから我々のために、1点にとどまらない多くのゴールを決めるだろう。今日のフロリアンは単にゴールを決めるだけでなく、それ以上の貢献をしたと思う」と語った。
また、ヴィルツ本人も同メディアに対し、胸の内を明かしている。
「ファンに囲まれたピッチでの感覚は素晴らしく、今もこの喜びを噛み締めている。いつか必ずゴールを決められるという自信はあった。もっと早くゴールやアシストを量産したかったが、ここまでの結果を受け入れなければならない。チャンスが来ることは分かっていたし、このまま続けていきたい。前半は素晴らしいプレーができたし、一度失いかけた主導権を取り戻すこともできた。全員が懸命に戦ったが、最後の20分間は自分たちで試合を難しくしてしまった。なぜそうなったのかは説明できないが、変えていかなければならない。我々は順位表の頂点にいたいんだ。簡単なスタートではなかったが、状態は良くなっているし、勝ち点も獲得できている」
キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクも、この若き才能を称賛した。「彼のゴールは本当に嬉しい。非常に良い試合をしたし、前半は全員が突出していた。彼のさらなる活躍を願っている。彼はリヴァプールでのプレーや、我々がチームとして何をしたいのか、そしてこのリーグの激しさに慣れてきているところだ。70分を過ぎたあたりで足がつっていたようだが、それも試合の一部だ。彼はそのまま走り続けるだけだ。我々にとって重要なゴールだったし、良い形で元旦の試合に向かうことができる」
さらにファン・ダイクは、ヴィルツのプレースタイルについても言及した。「彼は左へ、中央へと、ほぼどこにでも顔を出して走り回っている。ボールを持つと非常に落ち着いていて、極めて賢い選手だ。ラインの間にスペースを見つける能力があり、チームにとって非常に重要な存在になれる。彼はゴールやアシストの面で貢献したいと強く願っているが、彼が費やすハードワークの量や、作り出すチャンスの質はそれ以上に重要だと僕は思う。チームの誰もが彼を祝福していた。全員が彼の成功を喜んでいるんだ」
- AFP
ヴィルツの視線は今、2026年へと向かっている。シーズン終了時にリヴァプールがタイトルを獲得するための原動力となり、その移籍金に見合う決定的な役割を果たすことを目指す。アンフィールドでのキャリアはまだ始まったばかりだが、このプレイメーカーがプレミアリーグで試合をコントロールし、なぜ彼が夏に世界中の注目を集めた選手だったのかを証明する機会は、これからいくらでもあるはずだ。
