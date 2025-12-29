待望の初ゴールを記録したヴィルツ。プレミアの激しさに適応すべく「特別増量プログラム」を遂行

アンフィールドでの活躍を受け、リヴァプールのアルネ・スロット監督は『Sky Sports』の取材に対し、「チームは彼（ヴィルツ）が既に我々のためにどれほど尽くしてきたかを見てきた。これまでもチャンスを作り、ゴールまであと一歩のところまで迫っていた。彼はこれから我々のために、1点にとどまらない多くのゴールを決めるだろう。今日のフロリアンは単にゴールを決めるだけでなく、それ以上の貢献をしたと思う」と語った。

また、ヴィルツ本人も同メディアに対し、胸の内を明かしている。

「ファンに囲まれたピッチでの感覚は素晴らしく、今もこの喜びを噛み締めている。いつか必ずゴールを決められるという自信はあった。もっと早くゴールやアシストを量産したかったが、ここまでの結果を受け入れなければならない。チャンスが来ることは分かっていたし、このまま続けていきたい。前半は素晴らしいプレーができたし、一度失いかけた主導権を取り戻すこともできた。全員が懸命に戦ったが、最後の20分間は自分たちで試合を難しくしてしまった。なぜそうなったのかは説明できないが、変えていかなければならない。我々は順位表の頂点にいたいんだ。簡単なスタートではなかったが、状態は良くなっているし、勝ち点も獲得できている」

キャプテンのフィルジル・ファン・ダイクも、この若き才能を称賛した。「彼のゴールは本当に嬉しい。非常に良い試合をしたし、前半は全員が突出していた。彼のさらなる活躍を願っている。彼はリヴァプールでのプレーや、我々がチームとして何をしたいのか、そしてこのリーグの激しさに慣れてきているところだ。70分を過ぎたあたりで足がつっていたようだが、それも試合の一部だ。彼はそのまま走り続けるだけだ。我々にとって重要なゴールだったし、良い形で元旦の試合に向かうことができる」

さらにファン・ダイクは、ヴィルツのプレースタイルについても言及した。「彼は左へ、中央へと、ほぼどこにでも顔を出して走り回っている。ボールを持つと非常に落ち着いていて、極めて賢い選手だ。ラインの間にスペースを見つける能力があり、チームにとって非常に重要な存在になれる。彼はゴールやアシストの面で貢献したいと強く願っているが、彼が費やすハードワークの量や、作り出すチャンスの質はそれ以上に重要だと僕は思う。チームの誰もが彼を祝福していた。全員が彼の成功を喜んでいるんだ」