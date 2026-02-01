FIFAワールドカップ歴代開催国まとめ 2030・2034年はどこ？

1930年にウルグアイで第1回大会が開催され、今ではスポーツ界のビッグイベントの1つともされるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月から7月にわたってカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となる。これまでに22回開催されたFIFAワールドカップはどこがホスト国を務めたのだろうか。また、今後の大会はどこで開催されるのだろうか。
本記事では、FIFAワールドカップの歴代開催国を紹介する。
|開催年
|開催国
|大陸
|1930
|ウルグアイ
|南米
|1934
|イタリア
|欧州
|1938
|フランス
|欧州
|1950
|ブラジル
|南米
|1954
|スイス
|欧州
|1958
|スウェーデン
|欧州
|1962
|チリ
|南米
|1966
|イングランド
|欧州
|1970
|メキシコ
|北中米
|1974
|ドイツ
|欧州
|1978
|アルゼンチン
|南米
|1982
|スペイン
|欧州
|1986
|メキシコ
|北中米
|1990
|イタリア
|欧州
|1994
|アメリカ
|北中米
|1998
|フランス
|欧州
|2002
|日本・韓国
|アジア
|2006
|ドイツ
|欧州
|2010
|南アフリカ
|アフリカ
|2014
|ブラジル
|南米
|2018
|ロシア
|欧州
|2022
|カタール
|アジア
|2026
|カナダ・メキシコ・アメリカ
|北中米
|2030
|モロッコ・ポルトガル・スペイン
※アルゼンチン・パラグアイ・ウルグアイ
|欧州
南米
|2034
|サウジアラビア
|アジア
|開催回数
|初開催
|他候補国
|イタリア
ハンガリー
|優勝国
|ウルグアイ(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|スウェーデン
|優勝国
|イタリア(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|アルゼンチン
ドイツ
|優勝国
|イタリア(2)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|なし
|優勝国
|ウルグアイ(2)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|なし
|優勝国
|西ドイツ(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|なし
|優勝国
|ブラジル(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|アルゼンチン
西ドイツ
|優勝国
|ブラジル(2)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|西ドイツ
スペイン
|優勝国
|イングランド(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|アルゼンチン
コロンビア
日本
ペルー
|優勝国
|ブラジル(3)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|スペイン
イタリア
オランダ
|優勝国
|西ドイツ(2)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|コロンビア
イラン
メキシコ
|優勝国
|アルゼンチン(初)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|西ドイツ
イタリア
|優勝国
|イタリア(3)
|開催回数
|2回目
|他候補国
|アメリカ
カナダ
|優勝国
|アルゼンチン(2)
|開催回数
|2回目
|他候補国
|ソビエト
オーストリア
イングランド
フランス
ギリシャ
イラン
西ドイツ
ユーゴスラビア
|優勝国
|ブラジル(4)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|モロッコ
ブラジル
チリ
|優勝国
|ブラジル(4)
|開催回数
|2回目
|他候補国
|モロッコ
スイス
イングランド
ドイツ
|優勝国
|フランス(初)
|開催回数
|日本(初)
韓国(初)
|他候補国
|メキシコ
|優勝国
|ブラジル(5)
|開催回数
|2回目
|他候補国
|南アフリカ
イングランド
モロッコ
|優勝国
|イタリア(4)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|モロッコ
エジプト
リビア＆チュニジア
ナイジェリア
|優勝国
|スペイン(初)
|開催回数
|2回目
|他候補国
|アルゼンチン＆チリ
コロンビア
|優勝国
|ドイツ(4)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|ポルトガル＆スペイン
ベルギー＆オランダ
イングランド
|優勝国
|フランス(2)
|開催回数
|初開催
|他候補国
|アメリカ
アメリカ
韓国
日本
オーストラリア
|優勝国
|アルゼンチン(3)
|開催回数
|カナダ(初)
メキシコ(3)
アメリカ(2)
|他候補国
|モロッコ
|優勝国
|-
※100年記念大会でもあり、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイでも開催
|開催回数
|モロッコ(初)
ポルトガル(初)
スペイン(2)
|他候補国
|なし
|優勝国
|-
|開催回数
|初開催
|他候補国
|なし
|優勝国
|-
FIFAワールドカップはこれまで22大会が開催され、18カ国が大会ホストを務めた。そのうち、開催国の優勝は6度に上り、準優勝は2度、3位決定戦進出は5度。2010年大会の南アフリカ代表、2022年大会のカタール代表を除き、すべての開催国がグループステージを突破してきた。
|大会年
|開催国
|開催国成績
|1930
|ウルグアイ
|優勝
|1934
|イタリア
|優勝
|1938
|フランス
|準々決勝
|1950
|ブラジル
|準優勝
|1954
|スイス
|準々決勝
|1958
|スウェーデン
|準優勝
|1962
|チリ
|3位
|1966
|イングランド
|優勝
|1970
|メキシコ
|準々決勝
|1974
|西ドイツ
|優勝
|1978
|アルゼンチン
|優勝
|1982
|スペイン
|2次ラウンド
|1986
|メキシコ
|準々決勝
|1990
|イタリア
|3位
|1994
|アメリカ
|ラウンド16
|1998
|フランス
|優勝
|2002
|日本
|ラウンド16
|韓国
|4位
|2006
|ドイツ
|3位
|2010
|南アフリカ
|グループステージ
|2014
|ブラジル
|4位
|2018
|ロシア
|準々決勝
|2022
|カタール
|グループステージ
