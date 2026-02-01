Goal.com
world cup trophyGetty Images
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ歴代開催国まとめ 2030・2034年はどこ？

【FIFAワールドカップ】1930年に創設されたFIFAワールドカップは、2026年6月に第23回目の大会が開幕する。今大会はカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となるが、これまでのワールドカップはどこで開催されたのだろうか。また、今後の大会はどこで開催されるのだろうか。

1930年にウルグアイで第1回大会が開催され、今ではスポーツ界のビッグイベントの1つともされるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月から7月にわたってカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となる。これまでに22回開催されたFIFAワールドカップはどこがホスト国を務めたのだろうか。また、今後の大会はどこで開催されるのだろうか。

本記事では、FIFAワールドカップの歴代開催国を紹介する。

  • World Cup TrophyGetty Images

    FIFAワールドカップ開催国一覧

    開催年開催国大陸
    1930ウルグアイ南米
    1934イタリア欧州
    1938フランス欧州
    1950ブラジル南米
    1954スイス欧州
    1958スウェーデン欧州
    1962チリ南米
    1966イングランド欧州
    1970メキシコ北中米
    1974ドイツ欧州
    1978アルゼンチン南米
    1982スペイン欧州
    1986メキシコ北中米
    1990イタリア欧州
    1994アメリカ北中米
    1998フランス欧州
    2002日本・韓国アジア
    2006ドイツ欧州
    2010南アフリカアフリカ
    2014ブラジル南米
    2018ロシア欧州
    2022カタールアジア
    2026カナダ・メキシコ・アメリカ北中米
    2030モロッコ・ポルトガル・スペイン
    ※アルゼンチン・パラグアイ・ウルグアイ    		欧州
    南米
    2034サウジアラビアアジア

  • 1930 uruguay Getty Images

    1930年：ウルグアイ

    開催回数初開催
    他候補国イタリア
    ハンガリー
    優勝国ウルグアイ(初)
  • 1934 italyGetty Images

    1934年：イタリア

    開催回数初開催
    他候補国スウェーデン
    優勝国イタリア(初)
  • 1938 franceGetty Images

    1938年：フランス

    開催回数初開催
    他候補国アルゼンチン
    ドイツ
    優勝国イタリア(2)
  • 1950 uruguayGetty Images

    1950年：ブラジル

    開催回数初開催
    他候補国なし
    優勝国ウルグアイ(2)
  • 1954 swissGetty Images

    1954年：スイス

    開催回数初開催
    他候補国なし
    優勝国西ドイツ(初)
  • 1958 swedenGetty Images

    1958年：スウェーデン

    開催回数初開催
    他候補国なし
    優勝国ブラジル(初)
  • 1962 chileGetty Images

    1962年：チリ

    開催回数初開催
    他候補国アルゼンチン
    西ドイツ
    優勝国ブラジル(2)
  • 1996 englandGetty Images

    1966年：イングランド

    開催回数初開催
    他候補国西ドイツ
    スペイン
    優勝国イングランド(初)
  • 1970 mexicoGetty Images

    1970年：メキシコ

    開催回数初開催
    他候補国アルゼンチン
    コロンビア
    日本
    ペルー
    優勝国ブラジル(3)
  • 1974 germanyGetty Images

    1974年：西ドイツ

    開催回数初開催
    他候補国スペイン
    イタリア
    オランダ
    優勝国西ドイツ(2)
  • 1978 argentinaGetty Images

    1978年：アルゼンチン

    開催回数初開催
    他候補国コロンビア
    イラン
    メキシコ
    優勝国アルゼンチン(初)
  • 1982 spainGetty Images

    1982年：スペイン

    開催回数初開催
    他候補国西ドイツ
    イタリア
    優勝国イタリア(3)
  • 1986 mexicoGetty Images

    1986年：メキシコ

    開催回数2回目
    他候補国アメリカ
    カナダ
    優勝国アルゼンチン(2)

  • 1990年：イタリア

    開催回数2回目
    他候補国ソビエト
    オーストリア
    イングランド
    フランス
    ギリシャ
    イラン
    西ドイツ
    ユーゴスラビア
    優勝国ブラジル(4)
  • 1994 usaGetty Images

    1994年：アメリカ

    開催回数初開催
    他候補国モロッコ
    ブラジル
    チリ
    優勝国ブラジル(4)
  • 1998 franceGetty Images

    1998年：フランス

    開催回数2回目
    他候補国モロッコ
    スイス
    イングランド
    ドイツ
    優勝国フランス(初)
  • 2002 japan koreaGetty Images

    2002年：日本・韓国

    開催回数日本(初)
    韓国(初)
    他候補国メキシコ
    優勝国ブラジル(5)
  • 2006 germanyGetty Images

    2006年：ドイツ

    開催回数2回目
    他候補国南アフリカ
    イングランド
    モロッコ
    優勝国イタリア(4)
  • 2010 south africaGetty Images

    2010年：南アフリカ

    開催回数初開催
    他候補国モロッコ
    エジプト
    リビア＆チュニジア
    ナイジェリア
    優勝国スペイン(初)
  • 2014 brazilGetty Images

    2014年：ブラジル

    開催回数2回目
    他候補国アルゼンチン＆チリ
    コロンビア
    優勝国ドイツ(4)
  • 2018 russiaGetty Images

    2018年：ロシア

    開催回数初開催
    他候補国ポルトガル＆スペイン
    ベルギー＆オランダ
    イングランド
    優勝国フランス(2)
  • 2022 qatarGetty Images

    2022年：カタール

    開催回数初開催
    他候補国アメリカ
    アメリカ
    韓国
    日本
    オーストラリア
    優勝国アルゼンチン(3)
  • 2026 canada mexico usaGetty Images

    2026年：カナダ・メキシコ・アメリカ

    開催回数カナダ(初)
    メキシコ(3)
    アメリカ(2)
    他候補国モロッコ
    優勝国-
  • 2030 morocco portugal spainGetty Images

    2030年：モロッコ・スペイン・ポルトガル

    ※100年記念大会でもあり、アルゼンチン、パラグアイ、ウルグアイでも開催

    開催回数モロッコ(初)
    ポルトガル(初)
    スペイン(2)
    他候補国なし
    優勝国-
  • 2034 saudiGetty Images

    2034年：サウジアラビア

    開催回数初開催
    他候補国なし
    優勝国-
  • france 1998Getty Images

    FIFAワールドカップ開催国の結果は？

    FIFAワールドカップはこれまで22大会が開催され、18カ国が大会ホストを務めた。そのうち、開催国の優勝は6度に上り、準優勝は2度、3位決定戦進出は5度。2010年大会の南アフリカ代表、2022年大会のカタール代表を除き、すべての開催国がグループステージを突破してきた。

    ■開催国の過去成績

    大会年開催国開催国成績
    1930ウルグアイ優勝
    1934イタリア優勝
    1938フランス準々決勝
    1950ブラジル準優勝
    1954スイス準々決勝
    1958スウェーデン準優勝
    1962チリ3位
    1966イングランド優勝
    1970メキシコ準々決勝
    1974西ドイツ優勝
    1978アルゼンチン優勝
    1982スペイン2次ラウンド
    1986メキシコ準々決勝
    1990イタリア3位
    1994アメリカラウンド16
    1998フランス優勝
    2002日本ラウンド16
    韓国4位
    2006ドイツ3位
    2010南アフリカグループステージ
    2014ブラジル4位
    2018ロシア準々決勝
    2022カタールグループステージ

  • DAZN FIFA World Cup 2026 JapanDAZN

    FIFAワールドカップ2026はDAZNが全試合配信！

    日本代表戦を含む全104試合を『DAZN』がライブ配信。日本戦以外は通常の有料プラン「DAZN Standard」での配信となる見込みだが、チャンネル切り替えなどの必要もなく全試合を確実に見られる点は魅力だ。

    FIFAワールドカップ2026のおすすめ視聴方法

    『DAZN』を視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなったプラン『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

    同プランに加入すれば、DMM関連コンテンツのレンタル・購入などに使える「DMMポイント」を新規入会月から3ヵ月間、毎月550ポイントが付与される。

    「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能。

    現在DAZNに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

    ▶DMM×DAZNホーダイに登録はこちらから！DAZN加入中でも切り替えOK

    ※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可

  • World Cup 2026 guideGOAL

    FIFAワールドカップ2026 最新情報

    W杯 関連情報

    日本代表 関連情報

