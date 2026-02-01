FIFAワールドカップ歴代開催国まとめ 2030・2034年はどこ？

1930年にウルグアイで第1回大会が開催され、今ではスポーツ界のビッグイベントの1つともされるFIFAワールドカップ。4年1度の世界一の国を決める大会は、2026年6月から7月にわたってカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共同開催となる。これまでに22回開催されたFIFAワールドカップはどこがホスト国を務めたのだろうか。また、今後の大会はどこで開催されるのだろうか。

本記事では、FIFAワールドカップの歴代開催国を紹介する。