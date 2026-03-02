FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ、ヴィニシウス・ジュニオールの差別騒動を受け「口を覆う行為」で退場処分を要求か大規模なルール変更が迫る？

国際サッカー評議会（IFAB）は、会長の懸念に耳を傾けていることを確認した。年次総会後、同評議会は差別対策に関する正式な協議を開始すると発表。特に現代のサッカー選手に広まった口元を覆う習慣に焦点を当てる。競技規則の変更は2026年ワールドカップに間に合うよう承認・実施される見込みで、審判によるピッチ上での対話監視方法に大きな転換をもたらす。

インファンティーノ会長は、サッカー界が社会問題を行動しない言い訳にするのではなく、社会変革の先導役となるべきだと強く主張している。同会長は次のように付け加えた。「怒りの瞬間に行いたくない行為をして謝罪するだけでは不十分だ。制裁は一歩進んだものにする必要がある。我々もそうした方向性を考えるべきだろう。 人種差別を止めなければならない。『社会の問題だから現状の対策以外には手が出せない』という言い訳で満足してはいけない」