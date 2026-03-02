Getty Images
翻訳者：
FIFA会長ジャンニ・インファンティーノ、ヴィニシウス・ジュニオールの差別騒動を受け「口を覆う行為」で退場処分を要求か大規模なルール変更が迫る？
FIFAの対応を引き起こした発火点
この規則変更の可能性を引き起こしたきっかけは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメントプレーオフのレアル・マドリード対ベンフィカ戦の第1戦で起きた醜い事件だった。ジャンルカ・プレスティアーニがヴィニシウス・ジュニオールに対して人種差別的な暴言を吐いたとされるが、アルゼンチン人選手がシャツで口を覆ったため、実際に使われた言葉は激しい議論の的となっている。試合直後、ブラジル人スター選手は声明を発表し、ユニフォームに隠れて暴言を吐いた者たちを「卑怯者」と呼んだ。
- AFP
インファンティーノが「有罪推定」を推進
スカイニュースの取材に対し、FIFA会長はこの件について自身の立場を明確にした。「選手が口元を覆い何かを言い、それが人種差別的な結果を招いた場合、明らかに退場処分となるべきだ。 口を覆う必要がなければ、言うべきでないことを口にしたと推定されるべきだ。我々が予見できなかった状況もある。もちろん、規律問題に対処する際には状況を分析し、証拠が必要だが、今後もそれだけで満足するわけにはいかない」
インファンティーノ会長はさらに、ピッチ上で発言を隠す者の動機を疑問視することで強硬姿勢を正当化した。「隠すものがないなら、発言時に口を隠す必要などない。それだけのことだ。人種差別との戦いを真剣に考えるなら、こうした措置は取らねばならない。 我々は行動し、断固たる姿勢を示す必要がある。抑止効果を持たせねばならない。罰則だけでなく、何らかの形で許容し、文化を変えることも考えるべきだろう。選手や行為者が謝罪する機会を与えるのだ」と付け加え、悔悟を通じた贖罪の道を示唆した。
IFAB、口元を覆う習慣に関する協議を発表
国際サッカー評議会（IFAB）は、会長の懸念に耳を傾けていることを確認した。年次総会後、同評議会は差別対策に関する正式な協議を開始すると発表。特に現代のサッカー選手に広まった口元を覆う習慣に焦点を当てる。競技規則の変更は2026年ワールドカップに間に合うよう承認・実施される見込みで、審判によるピッチ上での対話監視方法に大きな転換をもたらす。
インファンティーノ会長は、サッカー界が社会問題を行動しない言い訳にするのではなく、社会変革の先導役となるべきだと強く主張している。同会長は次のように付け加えた。「怒りの瞬間に行いたくない行為をして謝罪するだけでは不十分だ。制裁は一歩進んだものにする必要がある。我々もそうした方向性を考えるべきだろう。 人種差別を止めなければならない。『社会の問題だから現状の対策以外には手が出せない』という言い訳で満足してはいけない」
- Getty
モウリーニョは「無罪の推定」を強調する
この疑惑について、ベンフィカのジョゼ・モウリーニョ監督がコメントした。当初、モウリーニョ監督はヴィニシウスのゴールセレブレーションが観客を煽ったと示唆したことで批判を浴びていた。最近の記者会見でモウリーニョ監督は自身の立場を明確にし、疑惑が立証されればプレスティアーニに対し厳しい処分を下すと約束すると同時に、適正手続きの重要性を強調した。
「私は弁護士ではないが、無知でもない。無罪の推定は人権か否か？」とモウリーニョは述べた。「もし選手が実際に有罪なら、以前と同じ目で見ることなど決してない。私との関係は終わりだ。だがその前に多くの『もし』を付け加えねばならない」
広告