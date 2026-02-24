FIFAは最近の騒乱を受けてメキシコにおける安全対策に関するブリーフィングを要請した

グアダラハラとモンテレイは、3月のFIFA国際試合期間において重要な役割を担う。両都市ではワールドカップ最終予選出場権をかけた大陸間プレーオフが開催される。

グアダラハラでは、ニューカレドニア、ジャマイカ、コンゴ共和国の代表チームが本大会出場権を懸けて争う見込みだ。一方モンテレイでは、スリナム、ボリビア、イラクが予選突破を目指す試合が開催される予定である。