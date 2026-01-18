退団説が浮上のレアル・マドリーFWヴィニシウス、チェルシー移籍には「年を取りすぎている」？

モリス氏はまた、スペイン人ゴールキーパーのロベルト・サンチェスに代わる新たな正ゴールキーパーを2026年夏に獲得する可能性について、チェルシーが動いているとの憶測にも言及した。

ACミランのGKマイク・マイニャンは、フリーエージェントとなるため、チェルシーが関心を示していると言われている。これについてモリス氏は、国内ライバルのマンチェスター・シティが、パリ・サンジェルマンからGKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得したことを許したことが失敗だったと考えているようだ。

「チェルシーがマイク・メイニャンを獲得するためにあらゆる手を尽くすべきだと必ずしも考えているわけではない。しかし、ドンナルンマが夏に移籍可能になったとき、チェルシーは彼を獲得すべきだったと思うね」

「ロベルト・サンチェスは今シーズン、大きく成長した。しかし、次のレベルに到達したいなら、彼が今後の3、4年間でチームを支えるゴールキーパーになるかどうかを考えるべきだ。そして私は確信が持てない。しかしロベルト・サンチェスを交代させるなら、彼と競争するだけでなく、明らかにサンチェスよりも優れた選手を望みたい」

「サンチェスはクロスからフリーキックまで、ゴールエリアを完全に支配している。ボールを確実にキャッチし、素早く攻撃を組み立てる能力は抜群だ。もしメニャンがサンチェスの後継者となるなら、彼は桁違いのレベルでなければならない。なぜならドンナルンマは世界クラスのゴールキーパーであり、基準を確立し、チームを新たな次元へ導く存在だからだ」