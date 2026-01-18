Getty/GOAL
退団説が浮上のレアル・マドリーFWヴィニシウス、チェルシー移籍には「年を取りすぎている」？
ヴィニシウスはレアル・マドリーでの契約最終年を迎えつつあり、重大な決断が迫られている。ブラジル代表選手の契約延長は否定されておらず、特に彼と対立していたシャビ・アロンソ監督が解任されたことが追い風となっている。
レアル・マドリーではヴィニシウスとの新たな交渉が計画されており、すべての関係者が納得できる妥協点を見いだせることを期待している。しかしヴィニシウスは自身の将来計画についてほとんど明かしておらず、選択肢を広く開いた状態を維持している。
サウジ・プロリーグからは巨額のオファーが準備されていると伝えられており、その莫大な報酬は無視できないものとなっている。一方、イングランドの強豪クラブもヴィニシウスの獲得を視野に入れていると報じられている。
チェルシーもその候補の一つだが、選手とコーチとして同クラブで過ごした経験を持つモリス氏は、高額移籍が成立するとは見ていない。
同氏は『AceOdds』にこう語った。
「個人的にはヴィニシウスが大好きだ。スペインスーパーカップでの彼のプレーは傑出していた。あのゴールは圧巻だった。ジュール・クンデを完全に翻ろうしたじゃないか」
「個人的に獲得したいか？ もちろんそうだ。 だが、いまのオーナー体制では年を取りすぎていると思う。もうすぐ26歳だ。彼を獲得するために必要な金額がどれほどか、私にはわからない。ホテルや女子チーム、駐車場か何かを売却したとは聞くが、会計担当者にヴィニシウス獲得の資金を捻出する余地がまだあるとは思えない」
「チェルシーにほしいか？もちろんほしい。でも獲得可能か疑問だ。仮にヴィニシウス本人がチェルシー移籍を望むかって？いまの我々の状況では、彼も来ないだろうね。理想は理想だが、おとぎ話レベルの話だ。実現は難しい」
モリス氏はまた、スペイン人ゴールキーパーのロベルト・サンチェスに代わる新たな正ゴールキーパーを2026年夏に獲得する可能性について、チェルシーが動いているとの憶測にも言及した。
ACミランのGKマイク・マイニャンは、フリーエージェントとなるため、チェルシーが関心を示していると言われている。これについてモリス氏は、国内ライバルのマンチェスター・シティが、パリ・サンジェルマンからGKジャンルイジ・ドンナルンマを獲得したことを許したことが失敗だったと考えているようだ。
「チェルシーがマイク・メイニャンを獲得するためにあらゆる手を尽くすべきだと必ずしも考えているわけではない。しかし、ドンナルンマが夏に移籍可能になったとき、チェルシーは彼を獲得すべきだったと思うね」
「ロベルト・サンチェスは今シーズン、大きく成長した。しかし、次のレベルに到達したいなら、彼が今後の3、4年間でチームを支えるゴールキーパーになるかどうかを考えるべきだ。そして私は確信が持てない。しかしロベルト・サンチェスを交代させるなら、彼と競争するだけでなく、明らかにサンチェスよりも優れた選手を望みたい」
「サンチェスはクロスからフリーキックまで、ゴールエリアを完全に支配している。ボールを確実にキャッチし、素早く攻撃を組み立てる能力は抜群だ。もしメニャンがサンチェスの後継者となるなら、彼は桁違いのレベルでなければならない。なぜならドンナルンマは世界クラスのゴールキーパーであり、基準を確立し、チームを新たな次元へ導く存在だからだ」
サンチェスは今シーズン、エンツォ・マレスカ前監督と新チェルシー監督リアム・ローゼニオ氏にとって頼れる選択肢となっている。
しかしチェルシーは常に戦力補強を模索しており、いずれヴィニシウスとメニャンの獲得に動くのではないだろうか。
