リヴァプールのエキティケがフラム戦を欠場。イサクに続き、攻撃陣にさらなる打撃か

直近のウルヴァーハンプトン戦とリーズ戦でノーゴールに終わったエキティケだが、チームにとって彼の不在は大きな痛手だ。特にリーズ戦では、ペナルティエリア内でパスカル・ストライクと接触しながらも、倒れずにプレーを続行した場面があった。

スロット監督は試合後の会見で、この「正直すぎる姿勢」がPKの機会を逃した可能性について言及した。「彼は立ったままプレーを続けた。もし倒れていればおそらくペナルティだっただろうが、今季の我々はファウルを受けてもPKを得られない場面が何度もあった。以前のブレントフォード戦でもガクポが同じように倒れず、審判に流された後にVARが介入するのも難しくなった」

さらに指揮官は、リヴァプールというクラブのアイデンティティについても誇りを持って語った。 「私は、今シーズンこれだけボールを保持しているチーム（リヴァプール）が、PKを一度しか得られていないという事実に驚いている。だが、私は選手たちに『わざと倒れろ』と促すつもりはない。我々は自分たちらしく、立ったまま戦い続ける。短期的には報われないかもしれないが、長期的な視点で見れば、それが正しい道だと信じている」