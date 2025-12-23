元ブラジル代表DFダニエウ・アウベス、42歳で衝撃復帰？

アウベスに対する渡航禁止令や接近禁止命令を含む全ての制限が解除された。当時、彼の弁護士イネス・グアルディオラ氏はこう述べた。

「アウベスは非常に喜んでいる。彼は無実であり、それが証明された。正義が下した判断だ」

アウベスはバルセロナでラ・リーガ6回、UEFAチャンピオンズリーグ3回、FIFAクラブワールドカップを制覇。ユヴェントスとPSGでは国内タイトルを獲得し、セビージャではUEFAカップを2度制覇した。さらに2021年には38歳でオリンピック金メダリストとなった。

『ESPN』によれば、刑務所から釈放されたアウベスは「サッカー界、特にヨーロッパでエージェントとして裏方として活動しているが、常にピッチに戻ることを念頭に置いており、最終的には指導者ライセンスを取得するつもりだ」という。

個人でトレーニングプログラムに取り組むアウベスは「試合出場に必要なコンディションを回復し、新チームでプレーできるようになるには30日しかかからない」と断言している。ポルトガルでの新たな挑戦が待ち構えているようだ。