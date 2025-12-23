Getty
元ブラジル代表DFダニエウ・アウベス、42歳で衝撃復帰？
『ESPN』によると、元ブラジル代表DFダニエウ・アウベスが「ポルトガルの3 部リーグ、スポルティング・クルーベ・デ・サン・ジョアン・デ・ヴェルを買収する詳細を最終決定した」という。
セビージャ、バルセロナ、ユヴェントス、パリ・サンジェルマンなどで活躍し、数々の栄誉に輝くサイドバックが6カ月間のプレー契約に署名する準備が整っているというのだ。
このアウベスは、性的暴行容疑で逮捕されたことを受け、メキシコのプーマスUNAMとの契約が解除され、2023年1月以来公式戦に出場していない。
- AFP
アウベスは2023年1月20日から2024年3月まで収監された。控訴審の結果待ちの間、100万ユーロの保釈金が支払われたため保釈された。カタルーニャ高等裁判所は満場一致で控訴を支持し、アルベスの無罪推定を排除するには「証拠が不十分」と判断した。
裁判所は判決について「事実認定、法的評価及びその結果に関する一連の欠落、不正確さ、矛盾、不整合が理由の随所に存在する」と指摘。さらに「より厳密な検証が求められるべきだった告発者の供述は、弁護側の主張を裏付ける指紋及び生物学的証拠と照合されていない」と述べた。
- Getty
アウベスに対する渡航禁止令や接近禁止命令を含む全ての制限が解除された。当時、彼の弁護士イネス・グアルディオラ氏はこう述べた。
「アウベスは非常に喜んでいる。彼は無実であり、それが証明された。正義が下した判断だ」
アウベスはバルセロナでラ・リーガ6回、UEFAチャンピオンズリーグ3回、FIFAクラブワールドカップを制覇。ユヴェントスとPSGでは国内タイトルを獲得し、セビージャではUEFAカップを2度制覇した。さらに2021年には38歳でオリンピック金メダリストとなった。
『ESPN』によれば、刑務所から釈放されたアウベスは「サッカー界、特にヨーロッパでエージェントとして裏方として活動しているが、常にピッチに戻ることを念頭に置いており、最終的には指導者ライセンスを取得するつもりだ」という。
個人でトレーニングプログラムに取り組むアウベスは「試合出場に必要なコンディションを回復し、新チームでプレーできるようになるには30日しかかからない」と断言している。ポルトガルでの新たな挑戦が待ち構えているようだ。
『ESPN』によれば、アウベスは「アヴェイロ地方を本拠地とするスポルティング・クルーベ・デ・サン・ジョアン・デ・ヴェル買収を最終決定するため、ブラジル人投資家グループの支援を得ている」という。同クラブには現在、元パルメイラスのウインガーFWワシントンを含むブラジル人選手が3名在籍している。
買収が成立すれば、アウベスは同胞ヴィニシウス・ジュニオールの後を追う形でポルトガルサッカークラブの株主になる。レアル・マドリーのスーパースターであるヴィニシウスは、今年にアルヴェーカを買収した投資家の一人だ。
買収当時2部リーグに所属していた同クラブは、2024-25シーズン終了時に昇格を果たした。現在はポルトガル1部リーグで中位をキープし、リオ・アヴェやサンタ・クララといった古参クラブを上回る成績を収めている。アウベスはこの新たな挑戦でも同様の成功を収めることを望んでいる。
広告