GOALが選ぶ2025-26シーズンの欧州ベストイレブン：エンバペやヤマルら選出の一方で漏れたのは…

ドイツでは、ブンデスリーガで再び一強の展開となっており、ヴァンサン・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンが、ボルシア・ドルトムントに 9 ポイントの差をつけて首位を独走。しかし、リーグ・アンでは予想通りの展開にはなっていない。パリ・サンジェルマンが、予想外の活躍を見せるランスに覇権を脅かされており、マルセイユとリールも、フランス王者の座を争うために必要な安定性をこれまで見せている。

しかし、最大のドラマはセリエAだ。トップ5チームはわずか4ポイント差で、インテルが宿敵ミラン、イタリアの覇者ナポリ、大きく力をつけたローマ、復活したユヴェントスを抑えて首位を走っている。

一方、リーガでは2チームが優勝争いを繰り広げており、バルセロナがレアル・マドリーを抑えて首位。プレミアリーグでは、アーセナルが再び序盤の首位に躍り出て、今回はその勢いを維持しているが、マンチェスター・シティが最高の状態に近づき、そのすぐ後ろを追っている。また、アストン・ヴィラも、ウナイ・エメリ監督の下で年々力をつけ、上位争いを続けている。

アーセナルはチャンピオンズリーググループステージでも首位に立ち、バイエルンに2ポイント差をつけている。その背後では、トップ8入りと決勝トーナメント16強への自動出場権を懸けた争いが2試合を控え依然として混戦状態。リヴァプール、ドルトムント、チェルシー、バルサらがすべてそのラインの直下にひしめいている。

では、今シーズン最も輝いた選手は誰か？ GOALが2025-26シーズンの欧州ベストイレブンを選出。各選手の個人成績と、タイトル争いを繰り広げるチームにおいて卓越した基準を確立する能力を基に選出した。