James Westwood

GOALが選ぶ2025-26シーズンの欧州ベストイレブン：エンバペやヤマルら選出の一方で漏れたのは…

シーズンの中盤を迎え、欧州主要リーグで最も大きな影響を与えた選手たちにスポットライトを当てる時が来た。まずは現状を整理しよう。

ドイツでは、ブンデスリーガで再び一強の展開となっており、ヴァンサン・コンパニ率いるバイエルン・ミュンヘンが、ボルシア・ドルトムントに 9 ポイントの差をつけて首位を独走。しかし、リーグ・アンでは予想通りの展開にはなっていない。パリ・サンジェルマンが、予想外の活躍を見せるランスに覇権を脅かされており、マルセイユとリールも、フランス王者の座を争うために必要な安定性をこれまで見せている。

しかし、最大のドラマはセリエAだ。トップ5チームはわずか4ポイント差で、インテルが宿敵ミラン、イタリアの覇者ナポリ、大きく力をつけたローマ、復活したユヴェントスを抑えて首位を走っている。

一方、リーガでは2チームが優勝争いを繰り広げており、バルセロナがレアル・マドリーを抑えて首位。プレミアリーグでは、アーセナルが再び序盤の首位に躍り出て、今回はその勢いを維持しているが、マンチェスター・シティが最高の状態に近づき、そのすぐ後ろを追っている。また、アストン・ヴィラも、ウナイ・エメリ監督の下で年々力をつけ、上位争いを続けている。

アーセナルはチャンピオンズリーググループステージでも首位に立ち、バイエルンに2ポイント差をつけている。その背後では、トップ8入りと決勝トーナメント16強への自動出場権を懸けた争いが2試合を控え依然として混戦状態。リヴァプール、ドルトムント、チェルシー、バルサらがすべてそのラインの直下にひしめいている。

では、今シーズン最も輝いた選手は誰か？ GOALが2025-26シーズンの欧州ベストイレブンを選出。各選手の個人成績と、タイトル争いを繰り広げるチームにおいて卓越した基準を確立する能力を基に選出した。

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    GK：ティボー・クルトワ（レアル・マドリー）

    ティボー・クルトワは今シーズン、望んでいた以上に多忙を極めている。守備陣の負傷者が相次ぐ悪夢のような状況の中、レアル・マドリーはシャビ・アロンソ監督の下ですぐに迷走してしまったからだ。しかしその状況こそが、33歳の彼がなぜ今も世界最高のゴールキーパーであるかを世界に再認識させる機会となった。

    特にチャンピオンズリーグでは圧倒的な活躍を見せ、5試合で28セーブを記録。これは同大会で同数の試合に出場したゴールキーパーの中で最高の記録であり、そのうち8セーブはアンフィールドでのリヴァプール戦で見せた驚異的なパフォーマンスによるものだ。

    レアル・マドリーが今なおタイトル争いに残っているのはクルトワのおかげだ。彼の偉大さには最も手強いライバルさえも敬意を表しており、アスレティック・クラブかつスペイン代表の正GKウナイ・シモンは11月に『ディアリオAS』にこう語っている。「クルトワが届かないボールは、我々にも届かない。彼より優れた選手を見つけるのは不可能だ」。

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    RB：ユリエン・ティンバー（アーセナル）

    ユリエン・ティンバーは今シーズン、ピッチの両端でアーセナルの躍進に不可欠な存在だ。攻撃的なオランダ人右サイドバックは、前進的なパスとボール運びでチームを牽引し、1対1の局面では卓越した能力を発揮する。今シーズンのプレミアリーグでタックル成功数トップ10にランクインしている事実がそれを証明している。

    「彼はあらゆる面で驚異的な活躍を見せている」とミケル・アルテタ監督は、ティンバーがチャンピオンズリーグのスラヴィア・プラハ戦（3-0勝利）で主役級の活躍を披露した後、語った。「彼のレベルとチームのレベルを新たな次元へと引き上げたと確信している」。

    監督からこのような称賛を得たことは、その価値を雄弁に物語っている。アーセナルはピッチのあらゆる領域で質の高い選手を擁しているが、チームとしての機能においてティンバーほど重要な存在はいない。

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    CB：ダヨ・ウパメカノ（バイエルン・ミュンヘン）

    バイエルン・ミュンヘン在籍中、ダヨ・ウパメカノは多くの批判に直面してきた。主な不満は、彼の巨大な潜在能力を十分に解き放てていない点にあった。しかしこのフランス人センターバックは、ここ数か月で懐疑論者を黙らせた。バイエルンが三つのタイトルを懸けた最新攻勢の基盤となる、揺るぎない土台を提供しているのだ。

    夏の移籍で加入したヨナタン・ターとの強力な新コンビを築き、ウパメカノは1対1の局面で怪物のような強さを見せ、判断力においても大幅な進歩を遂げた。コンパニが築く高い守備ラインの中で、彼は真価を発揮している。 契約最終6か月を目前に控えた彼の去就を巡る憶測は渦巻いている。バイエルンがドイツとチャンピオンズリーグで再び支配的な勢力となることを真剣に考えるなら、彼が不可欠な存在となった今、残留を確実にする必要がある。

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CB：ガブリエウ・マガリャンイス（アーセナル）

    アーセナルはシーズン前半、セットプレーを巧みに活用してライバルを圧倒したことから「セットプレーFC」と称されている。ガブリエウ・マガリャンイスはその新たな戦術の象徴だ。デクラン・ライスやブカヨ・サカがペナルティエリアにボールを蹴り込むたび、このブラジル人選手がターゲットとなる。彼の天性の身体能力と闘志に対抗できる選手はほとんどいない。

    ガブリエウはニューカッスル戦でのロスタイム決勝ゴールのように決定的な得点を挙げると同時に、後方では最も高く跳んで空中戦での脅威を遮断する。ラインを突破する配球でビルドアップにも重要な役割を担っている。 その好例が、今季最高のパフォーマンスを見せたアトレティコ・マドリー戦（4-0）だ。先制点をヘディングで決めただけでなく、パス成功率89％を記録し、決定的なチャンスを1つ生み出した。

  • Nuno Mendes PSG 2025Getty Images

    LB：ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）

    ヌーノ・メンデスは、2025年のバロンドール投票で、ハリー・ケイン、ヴィニシウス、ロベルト・レヴァンドフスキといったスーパースターたちを抑えて10位にランクインした。また、チャンピオンズリーグ決勝でインテルを5-0で撃破し、2得点を挙げたPSGのチームメイト、デジレ・ドゥエよりも4つ上の順位だった。 しかし、メンデスがその順位にふさわしいことは間違いない。昨シーズン、ヨーロッパで彼以上の左サイドバックは存在しなかったから。8月から12月にかけても、その状況は変わらない。

    23歳の彼のスピードと運動能力は、守備でも攻撃でも、PSGのサイドにとって非常に重要であり、彼は内側に切り込んでプレーをつなぎ、ハーフスペースで最高の働きをする技術とバランスを備えている。 メンデスは今シーズンすでに全大会通算8ゴールに関与しており、その内2点はレヴァークーゼン戦での7-2の大勝で、もう1点はバルセロナでの2-1の重要な勝利で記録した。この試合では、通常は止められないラミン・ヤマルを完全に封じ込めた。この一戦を制した事実だけでも、メンデスの実力がどれほど高いかを物語っている。

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    CM：ペドリ（バルセロナ）

    バルサの選手の中で、今シーズンヤマルと同等に輝いているのは、小柄な天才ペドリただ一人だ。彼はラ・リーガにおいて、ミッドフィルダーのパス成功数と最終ラインへのパス数でトップに立ち、ドリブル突破数では2位につけている。

    ペドリはフリック監督のチームの心臓部であり、プレッシャーのかかる状況でも冷静さと品格をもって模範を示している。 バルサ監督はオサスナ戦での彼の最新のマスタークラス後、彼を「まったくもって驚異的な選手」と評したが、これは全くの正確な表現だ。アンドレス・イニエスタが全盛期を迎えて以来、カタルーニャの巨人はこれほど優雅で知性的なミッドフィルダーを擁したことはなく、ペドリのボールを持たない時の執拗な働きも、チームの守備的限界を相殺するのに極めて重要となっている。

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    CM：ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）

    現時点では、ペドリはヴィティーニャに次ぐ欧州屈指の深い位置からのプレーメーカーとして2位に名を連ねている。PSGのポルトガル人指揮官はルイス・エンリケ監督の下で再び最も安定した選手であり、トッテナムのトーマス・フランク監督は、かつてウルブスで不振だった彼がチャンピオンズリーグで自チームを翻弄する姿を見て「彼は次期バロンドール受賞者となるだろう」と予測した。

    ヴィティーニャはPSGがトッテナムを5-3で下した熱戦でのハットトリックでソファスコア9.9の評価を得たが、得点こそ彼の真骨頂ではない。欧州王者チームのテンポを支配する男であり、常に新たなパスコースを開拓し、ボールを前線へ運ぶことを追求している。

    ヴィティーニャの足元にはボールが張り付いているかのようで、ボールを失うことは極めて稀だ。25歳の彼はチャンピオンズリーグとリーグ・アンの両方で、パス成功数において他を大きく引き離している。また、試合の流れを読む能力にも長け、プレーを断ち切ることに優れており、ルイス・エンリケ監督のカウンタープレス戦術の基調を築いている。

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    RW：ラミン・ヤマル（バルセロナ）

    ヤマルは、ここ数か月慢性的な鼠径部の問題に悩まされているにもかかわらず、依然として世界で最も衝撃的な選手である。100％の状態ではない時でさえ、この18歳の選手はバルサの決定的な違いを生み出す存在として前面に立ち、20試合で合計20得点関与を記録。特にチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ戦での驚異的な単独プレーは特筆に値する。

    おなじみの守備面の課題が依然としてバルサのさらなる飛躍を阻んでいるが、ヤマルの輝きはしばしばそれらを無意味なものにしている。彼は絶え間ない魔法の源であり、リーガで80回以上ものシュートチャンスを創出した実績（この数字を上回るのはキリアン・エンバペのみ）がそれを物語る。さらに2025-26シーズン現在、リーグ最多となる8アシストを記録している。

    2025年後半、ヤマルは負傷や私生活での騒動、そしてこれまで以上に厄介なリオネル・メッシとの比較に直面しながらも、どうにかしてサッカー界の頂点への上昇を続けてきた。彼は限界のない、真に特別な才能の持ち主だ。

  • luis diaz(C)Getty images

    LW：ルイス・ディアス（バイエルン・ミュンヘン）

    ルイス・ディアスは2025年夏の移籍市場における最高の補強選手としての地位を確固たるものにしている。バイエルンはレロイ・サネがガラタサライへ移籍した際の後継者探しに苦戦したが、ディアスは元マンチェスター・シティのウインガーを上回る活躍を見せている。ドイツの強豪で出場22試合で13得点を挙げ、さらに7アシストを記録。ケインとの間にはテレパシーのような連携が生まれている。

    今シーズンのブンデスリーガで、ケインとドルトムントのセルー・ギラシのみがディアスを上回るゴール期待値（xG）を記録している。これは彼の直接的なプレースタイルと、シュート・パスの正確さを反映している。振り返れば、リヴァプールは今、この勤勉なコロンビア人選手を手放さなければよかったと後悔しているかもしれない。彼はバイエルンのプレスを牽引し、攻守の切り替え局面における主要な起点ともなっている。

    コンパニはディアスの「混沌とした創造性」がバイエルンの攻撃陣に新たな要素をもたらしたと確信しており、PSG戦で2得点を挙げつつ退場処分を受けたプレーがその最たる例だろう。この混沌が長く続くことを願うばかりだ。

  • Haaland CityGetty

    ST: アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

    ハーランドの高水準から見れば、2024-25シーズンのマンチェスター・シティでのプレミアリーグ22得点という成績は物足りないものだった。しかし今シーズンはまだ21試合を残し、その記録まであと3得点に迫っている。ペップ・グアルディオラ率いるチームが極めて稀な不振の年を経て再び調子を上げ始めた今、自身のシーズン最多得点記録である36得点を更新する可能性すらある。

    チャンピオンズリーグの得点王もハーランドの射程圏内だ。現在6得点で2位タイに立つ彼は、ボデ/グリムトとガラタサライとの有利な最終節を控えている。元ドルトムントのストライカーは純粋な得点能力において比類なき存在だが、それは周知の事実だ。

    さらに印象的なのは、ボールコントロールとパス能力の進歩だ。これらはグアルディオラが提唱するティキタカ戦術に近づきつつある。守備面での努力も顕著で、特にマンチェスター・ユナイテッドを3-0で破ったダービー戦では、フィル・フォーデンの言葉を借りれば 「完璧なパフォーマンス」と評される活躍を見せた。6回のクリア、2回のボール奪取、1本の決定的なパスに加え、お馴染みの2得点を記録したのだ。

  • Kylian Mbappe celebrationGetty

    ST：キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）

    最後に、決して軽視できないのがレアル・マドリーの新エース、キリアン・エンバペだ。ルカ・モドリッチは夏に退団したクリスティアーノ・ロナウドが着用したあの象徴的な背番号10をムバッペに託した。元PSGのスーパースターはそれに見合う活躍を見せ、24試合で29得点を叩き出し、ラ・リーガとチャンピオンズリーグの両得点ランキングで首位に躍り出た。

    ベルナベウでのデビューシーズン、バラバラだったチームを背負いながら全大会通算44得点を記録したエンバペは、マドリーがさらに後退したにもかかわらず、どういうわけかさらに得点力を増している。だからこそ、同様に得点力はあるものの、最適に機能しているバイエルンに所属するケインではなく、このポジションで彼を推すのだ。エンバペがいなければ、ロス・ブランコスは今なお最大のトロフィーを争う立場にはいなかっただろう。

    彼の貢献は得点だけではない。26歳の彼はスペインで最高のアシスト期待値（xA）を記録し、最多のチャンスを創出している。全盛期のロナウドのように、マドリーを救うべく全力を尽くしており、周囲からのさらなる支援に値する存在だ。

