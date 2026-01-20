アーセナルのヌワネリがマルセイユへのローン移籍に合意。グリーンウッドやオーバメヤンと共闘へ

アーセナルにとって、フランスリーグを「育成の場」として活用し成功を収めた例は枚挙にいとまがない。その筆頭がウィリアム・サリバだ。彼はニースやマルセイユでのローン生活を通じて、リーグ・アン最優秀若手選手賞を受賞するまでの成長を遂げ、プレミアリーグの先発にふさわしい実力を備えてアーセナルへ帰還した。クラブはヌワネリに対しても、リーグ・アンのフィジカルの強さと技術レベルの高さを活用し、アカデミーとトップチームのギャップを埋める同様の軌跡を期待している。

プレミアリーグ史上最年少出場記録を持つヌワネリは、すでにユースレベルのフットボールは卒業しているが、熾烈なタイトル争いを繰り広げる現在のアーセナルでは出場時間の確保が大きな壁となっていた。一時はイングランド国内のチャンピオンシップ（2部）への移籍も取り沙汰されたが、彼の卓越したスキルセットにはリーグ・アンの技術レベルがより適していると判断された。マルセイユという、結果がすべてを左右する高圧的な環境、そして世界で最も情熱的なファンベースの前でプレーすることは彼にとって大きな糧となるはずだ。