リヴァプール対マンチェスター・シティの勝者と敗者：ハーランドはまだ終わらない！劇的展開にアーセナルファン落胆、マン・Uは歓喜？

アンフィールドのファンの前でマンチェスター・シティが最後に勝利した時、本拠地はまだメイン・ロードで、監督はケヴィン・キーガン、守護神はピーター・シュマイケルだった。ジョゼップ・グアルディオラにとってはトッテナム・ホットスパー・スタジアムよりも唯一成績が悪いスタジアムであり、彼が本当に今季限りで退任するのであれば、これが最後の訪問だった可能性もある。

そうしたことも考慮すると、ペップにとってこれ以上の試合はないだろう。ドミニク・ソボスライのスーパーゴールで一気に劣勢に立たされ、今季頻発する後半の失速により、逆転優勝への望みは絶たれたかに思われた。しかし、主将ベルナルド・シウバとエースFWアーリング・ハーランドの奮闘により、2-1でリヴァプールを下したのである。これでシティは、1937年以来初めてリバプール相手にシーズンダブルを達成した。

一方でリヴァプールにとっては、トップ4フィニッシュを目指す上で大きな打撃となった。さらに終盤の物議を醸す判定により、ソボスライを出場停止で欠く可能性が高い。後半に奮闘してスタジアムを巻き込んだ彼らにとって、非常に厳しい結果となった。

今回は、この試合で生まれた勝者と敗者を分析する。