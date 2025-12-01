イングランド代表OBが来年のW杯で母国が優勝候補の一角であると断言「誰もイングランドと対戦したくないだろう」

ガレス・サウスゲート監督は惜敗の時代を指揮したが、現在その重責は実直なドイツ人戦術家トゥヘルが担っている。彼は監督として、リーグ・アン、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップを制覇している。ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、コール・パーマー、ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、マーカス・ラッシュフォードといった選手たちが意欲満々であることから、トゥヘル監督が60年間の苦しみに終止符を打つ人物になれると信じる十分な理由がある。

イングランドは誰も恐れる必要がないのかと問われたブラウン氏は、『BetWrightカジノ』のインタビューで『GOAL』に次のように述べた。

「私たちは恐れられるべきチームの一つだと思う。唯一言えることは、今まで非常に惜しいところまで来ていて、できることは分かっているけれど、あと一歩のところまで来ているということ。どんな形で到達しようとも、できることは分かっている。人々は『相手を見てみろ』とか『こっちの方がずっと強い』と言うが、それは問題ではない。なぜなら私たちはそこまで到達し、勝利を重ねてきたんだからね」

「チームの質を見てください。年齢は関係ない。これらは確立された選手たちで、恐れを知らない。彼らは何をすべきか知っているし、セットアップも分かっている。以前そこに到達したことがあり、ほぼ成し遂げたのだから、できることは分かっているんだ。あともう一歩だ。監督が変わっても、チーム内の絆は素晴らしいと感じている。良い雰囲気が漂っているのが分かるよ」

「様々な選手の多様性は十分にある。特定の方法で何かを変えるために誰かを投入する必要があるかもしれない。それができる選手がいるだろうか？いると思うよ。それらすべてを除いても、グループとして持っている経験、その大部分が彼らはできると理解するだろう。次の段階に到達したとき、『これで決まりだ』というポイントに達したとき、もう少しだけ必要なんだ。できるか？多くの選手がそれを経験してきた。今は信じて、団結して、やり遂げようとしなければならない。再び困難になるでだろう。すべてのチームとその質を見てください。しかし信じてください、誰もイングランドと対戦したくないはずだ」

Getty Images