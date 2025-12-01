Getty
イングランド代表OBが来年のW杯で母国が優勝候補の一角であると断言「誰もイングランドと対戦したくないだろう」
イングランドは予選を順調に進み、8試合で最大勝ち点を獲得した。これらの試合で22ゴールを挙げながら無失点を記録。明らかに勝利の方程式が見つかっており、さらなる活躍が期待されている。
トゥヘル監督は、重要な選手選考に関してプレッシャーに屈することはないと明言しており、チェルシー、バイエルン、パリ・サンジェルマンの元指揮官は、必要であれば不人気な決断を下す覚悟があるようだ。
監督は十分な才能を自由に使える状況にあり、誰が代表に選ばれようとも、最も名誉ある賞が授与される際には、その近くにいるだろうことを示唆している。イングランド代表は欧州選手権で2大会連続決勝進出を果たしたが、イタリアとスペインに敗れた。また、2018年ワールドカップでは準決勝に進出している。
ガレス・サウスゲート監督は惜敗の時代を指揮したが、現在その重責は実直なドイツ人戦術家トゥヘルが担っている。彼は監督として、リーグ・アン、チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップを制覇している。ハリー・ケイン、ジュード・ベリンガム、コール・パーマー、ブカヨ・サカ、デクラン・ライス、マーカス・ラッシュフォードといった選手たちが意欲満々であることから、トゥヘル監督が60年間の苦しみに終止符を打つ人物になれると信じる十分な理由がある。
イングランドは誰も恐れる必要がないのかと問われたブラウン氏は、『BetWrightカジノ』のインタビューで『GOAL』に次のように述べた。
「私たちは恐れられるべきチームの一つだと思う。唯一言えることは、今まで非常に惜しいところまで来ていて、できることは分かっているけれど、あと一歩のところまで来ているということ。どんな形で到達しようとも、できることは分かっている。人々は『相手を見てみろ』とか『こっちの方がずっと強い』と言うが、それは問題ではない。なぜなら私たちはそこまで到達し、勝利を重ねてきたんだからね」
「チームの質を見てください。年齢は関係ない。これらは確立された選手たちで、恐れを知らない。彼らは何をすべきか知っているし、セットアップも分かっている。以前そこに到達したことがあり、ほぼ成し遂げたのだから、できることは分かっているんだ。あともう一歩だ。監督が変わっても、チーム内の絆は素晴らしいと感じている。良い雰囲気が漂っているのが分かるよ」
「様々な選手の多様性は十分にある。特定の方法で何かを変えるために誰かを投入する必要があるかもしれない。それができる選手がいるだろうか？いると思うよ。それらすべてを除いても、グループとして持っている経験、その大部分が彼らはできると理解するだろう。次の段階に到達したとき、『これで決まりだ』というポイントに達したとき、もう少しだけ必要なんだ。できるか？多くの選手がそれを経験してきた。今は信じて、団結して、やり遂げようとしなければならない。再び困難になるでだろう。すべてのチームとその質を見てください。しかし信じてください、誰もイングランドと対戦したくないはずだ」
トゥヘル監督は期待を抑えるために最善を尽くしており、イングランドの現在の立場について次のように述べた。
「私たちは何十年も優勝していないので、ワールドカップにはアンダードッグとして到着することになる。その間に何度も優勝したチームと対戦するのですから、チームとして到着しなければチャンスはない」
「ウィンブルドンで優勝したことがなければ、優勝候補の一人かもしれないが、本命ではない。挑戦して、もし良いところまで行けたら、候補の中にいるが、本命ではない。それが現実だ。ブラジルがいて、アルゼンチンがいて、スペイン、フランスがいて、彼らは最近優勝したばかりだ。それは私たちにチャンスがないという意味ではなく、それは十分に理解しているということだ」
イングランド代表は、他のワールドカップ出場を目指すチームとともに、グループステージで誰と対戦するかを、12月5日にワシントンDCのケネディセンターで行われる抽選で知ることになる。
