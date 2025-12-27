エンドリッキのリヨン移籍がインターネットを席巻。ローン移籍でクラブ記録を樹立

『RMCスポルト』によると、エンドリッキの到着を発表するリヨンのインスタグラム投稿は1700万回以上再生されており、クラブ史上最も視聴された投稿となった。参考までに、これまでの記録は今夏リヴァプールから加入したタイラー・モートンの動画に関連したもので、再生回数は300万回未満だった。もし彼がフランストップリーグのチームで活躍すれば、今後数週間から数ヶ月でさらに記録が破られる可能性がある。

ローン移籍が確定した際、リヨンはクラブのウェブサイトに次のように記した。

「わずか19歳で、エンドリッキはすでに最高レベルでの確かな経験と、要求の厳しい競争環境で培われた成熟性を持ってリヨンに加わる。彼の攻撃的なプロフィール、決定的エリアでの影響力、そしてエネルギーは、まだ達成すべき多くの目標を抱えてシーズン後半に向かうチームにとって大きな資産だ」

リヨンはまた、彼を「彼の世代で最も有望な才能の一人」と表現し、この移籍を可能にしたレアル側に感謝した。

「オリンピック・リヨンは、12月29日からプロスカッドに合流するエンドリッキを迎えることを喜んでおり、彼の到着を可能にした質の高い話し合いと協力についてレアル・マドリーに感謝したい」