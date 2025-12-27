(C)GettyImages
エンドリッキのリヨン移籍がインターネットを席巻。ローン移籍でクラブ記録を樹立
先週、リヨンはレアル・マドリーのエンドリッキをシーズンローンで獲得することで合意に達した。昨夏にフォワードのアレクサンドル・ラカゼットとジョルジュ・ミカウタゼが退団した後、リーグ・アンのチームは攻撃の補強を必要としており、今それが若いブラジル人という形で実現した。移籍が発表されたとき、9番のシャツを着用する10代の彼は、リヨンのソーシャルメディアの投稿で「クリスマスが早く来た!」と叫んだ。今シーズン、シャビ・アロンソ監督のチームで公式戦通じてわずか4試合しか出場していないエンドリッキは、到着への期待が高まっているリヨンで好スタートを切ることを望んでいる。
『RMCスポルト』によると、エンドリッキの到着を発表するリヨンのインスタグラム投稿は1700万回以上再生されており、クラブ史上最も視聴された投稿となった。参考までに、これまでの記録は今夏リヴァプールから加入したタイラー・モートンの動画に関連したもので、再生回数は300万回未満だった。もし彼がフランストップリーグのチームで活躍すれば、今後数週間から数ヶ月でさらに記録が破られる可能性がある。
ローン移籍が確定した際、リヨンはクラブのウェブサイトに次のように記した。
「わずか19歳で、エンドリッキはすでに最高レベルでの確かな経験と、要求の厳しい競争環境で培われた成熟性を持ってリヨンに加わる。彼の攻撃的なプロフィール、決定的エリアでの影響力、そしてエネルギーは、まだ達成すべき多くの目標を抱えてシーズン後半に向かうチームにとって大きな資産だ」
リヨンはまた、彼を「彼の世代で最も有望な才能の一人」と表現し、この移籍を可能にしたレアル側に感謝した。
「オリンピック・リヨンは、12月29日からプロスカッドに合流するエンドリッキを迎えることを喜んでおり、彼の到着を可能にした質の高い話し合いと協力についてレアル・マドリーに感謝したい」
レアル・マドリーのヴィニシウス・ジュニオールが同胞のリヨンでの活躍を願った一方、クラブのレジェンドであるシドニー・ゴブーはこの契約に疑問符を付けている。
前者はインスタグラムに次のように書いた。「兄弟のボブ、頑張れ。ここで大いに君を待っているよ」
しかしゴブーは、エンドリッキのような選手がこれほど出場機会を得ていないとすれば、何か問題があるに違いないと考えた。
「エンドリッキに何ができるか十分に知っている人はいない。間違いなく良い選手ではあるがね。しかし注意が必要だ。全くプレーしない控え選手は、しばしば問題を示している。エンドリッキはチームの集団的目標と一致しない可能性のある個人的目標を持つだろうし、それが私を悩ませている」
リヨンが確認したように、エンドリッキは月曜日にファーストチームのトレーニングに合流するが、クラブデビューはもう少し待たなければならない。それは、1月3日のモナコとの対戦に間に合うように登録されなかったためだ。しかし、8日後のリールとのクープ・ドゥ・フランス準々決勝でフランスチームでの初出場を果たす可能性がある。ちなみに、リヨンは16試合を終えてリーグ・アン5位に位置し、サプライズの首位ランスから10ポイント差、チャンピオンズリーグ保持者で王者のパリ・サンジェルマンから9ポイント差となっている。次の試合でモナコに勝利すれば、結果次第で4位リールとの5ポイント差を縮めることができる。
