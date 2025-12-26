アデバヨールがキャラガーのサラーへの扱いを痛烈批判「私にとっては信じられないこと」

「試合後の彼の行動は恥ずべきものだと思った。一部の人々はそれを感情的な爆発として描いているが、私はそうは思わないね。サラーがミックスゾーンで立ち止まるたびにね。リヴァプールでの8年間で4回やっているけどさ」とキャラガー氏は12月初旬に述べた。

「それは彼とエージェントの間で最大のダメージを与え、自分自身の立場を強化するために振り付けされている。最近の彼らのモハメド・サラーへの扱い方は単に不公平だ。私にとって際立っているのは『バスの下に投げ込まれた』という一文だ。彼は過去12ヶ月で2回クラブをバスの下に投げ込んだ。今の監督と一緒に、彼は1950年代以来最悪の連敗からクラブを抜け出すために全力を尽くすべきなのに、彼はそれをしていない」

これに対し、アデバヨール氏はキャラガー氏のコメントが「無礼」だと示唆し、サラーは歴代のプレミアリーグの偉大な選手の一人だと信じている。

「一部の選手は特定の地域に生まれることができて幸運だった。キャラガーは、リヴァプールに生まれることができて幸運だったと思う。だから彼は『私は何かを勝ち取った』と宣言できる。モー・サラーはリーグを勝ち取り、モー・サラーは彼らと共にチャンピオンズリーグを勝ち取った。モー・サラーは何年も彼らのトップスコアラーだった。彼はプレミアリーグでプレーした史上最高の選手の議論にさえ入っていると思う。それは凄いことだ。そしてキャラガーが出てきて、その人物を放送中に無礼に扱うというのは、私にとっては信じられないことだ」