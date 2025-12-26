Getty/GOAL
アデバヨールがキャラガーのサラーへの扱いを痛烈批判「私にとっては信じられないこと」
アデバヨール氏は、リヴァプールのレジェンドであるキャラガー氏がサラーのメディア出演のタイミングと意図に疑問を呈した後、サラーに関する最近のコメントについて公に批判した。論争は、今月初めのエランド・ロードでのサラーの率直な試合後インタビューを受けて激化した。
そのインタビューで、サラーはリヴァプールに「バスの下に投げ込まれた」と示唆し、この発言はすぐに注目を集めた。キャラガー氏は、フォワードがミックスゾーンで立ち止まる決断は計算されたものだったと主張して応酬し、それは混乱を引き起こした。また、アンフィールドでの自身の役割をめぐる不確実性の中でサラーの個人的な立場を強化するために設計されたものだと論じた。
アーセナル、マンチェスター・シティ、トッテナム、クリスタルパレスなどのクラブで長いプレミアリーグキャリアを楽しんだアデバヨール氏は、その評価に異議を唱えた。引退したトーゴ代表は、キャラガー氏の枠組みがサラーの功績と地位を無視していると感じ、リヴァプールの最も栄誉ある現代選手の一人に対する敬意の欠如と認識したものを批判することをためらわなかった。
「試合後の彼の行動は恥ずべきものだと思った。一部の人々はそれを感情的な爆発として描いているが、私はそうは思わないね。サラーがミックスゾーンで立ち止まるたびにね。リヴァプールでの8年間で4回やっているけどさ」とキャラガー氏は12月初旬に述べた。
「それは彼とエージェントの間で最大のダメージを与え、自分自身の立場を強化するために振り付けされている。最近の彼らのモハメド・サラーへの扱い方は単に不公平だ。私にとって際立っているのは『バスの下に投げ込まれた』という一文だ。彼は過去12ヶ月で2回クラブをバスの下に投げ込んだ。今の監督と一緒に、彼は1950年代以来最悪の連敗からクラブを抜け出すために全力を尽くすべきなのに、彼はそれをしていない」
これに対し、アデバヨール氏はキャラガー氏のコメントが「無礼」だと示唆し、サラーは歴代のプレミアリーグの偉大な選手の一人だと信じている。
「一部の選手は特定の地域に生まれることができて幸運だった。キャラガーは、リヴァプールに生まれることができて幸運だったと思う。だから彼は『私は何かを勝ち取った』と宣言できる。モー・サラーはリーグを勝ち取り、モー・サラーは彼らと共にチャンピオンズリーグを勝ち取った。モー・サラーは何年も彼らのトップスコアラーだった。彼はプレミアリーグでプレーした史上最高の選手の議論にさえ入っていると思う。それは凄いことだ。そしてキャラガーが出てきて、その人物を放送中に無礼に扱うというのは、私にとっては信じられないことだ」
サラーの事実上手つかずの地位は、今シーズン厳しい精査を受けている。かつてアンフィールドで外せない存在だったエジプト人フォワードは、戦術的変化、出場時間の減少、そして将来に関する絶え間ない憶測によって特徴づけられる困難なキャンペーンに耐えてきた。彼のアウトプットは以前のシーズンと比較して大幅に低下しており、この低下はアルネ・スロット監督の下でのリヴァプールの広範な不一貫性と一致している。
キャラガー氏の批判は異例なほど直接的で、サラーのパフォーマンスだけでなく、彼の認識されたリーダーシップとメディア戦略にも焦点を当てている。元ディフェンダーは、サラーは自分に都合が良いときだけ公に発言すると示唆し、そのアプローチを困難な時期に定期的に前面に出る選手たちと対比させた。その角度は一部のサポーターに響いたが、他の人々はそれがサラーの長年のプロフェッショナリズムと貢献を見落としていると信じている。
2026年にサラーがリヴァプールに残るかどうかについての憶測が高まり続ける中、彼は今年のアフリカ・ネーションズカップでそのすべてを脇に置いている。エジプトのトーナメント開幕戦で決勝ゴールを決めた後、サラーは再びスコアシートに名を連ね、今回は南アフリカに対する1-0の辛勝だった。サラーは前半のペナルティを獲得し、それを決めて10人のエジプトが大会で2連勝を飾り、それによってノックアウトステージへの進出を保証した。
