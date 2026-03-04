Goal.com
EA Sports FC 26 best young players wonderkids Lamine Yamal EndrickEA Sports/GOAL composite
Ryan Kelly

翻訳者：

EA Sports FC 26 最優秀若手選手：キャリアモードにおける潜在能力最高の若手ストライカー、ミッドフィールダー、ディフェンダー＆ゴールキーパー

EA Sports FC 26で王朝を築いているなら、若き才能への投資が不可欠だ——GOALがサポートする。

EA Sports FC 26のキャリアモードで新規セーブを始めるなら、将来を見据えることが重要です。つまり、入手可能な最高の若手選手を獲得することです。次世代のリオネル・メッシ級の才能を確保しようとするビッグクラブであれ、ステップアップの場として利益を得ようとする小規模チームであれ、高い潜在能力を持つ若手選手を獲得することはゲームの重要な要素です。

ここではGOALが、キャリアモードで飛躍的なスタートを切るために、ストライカーやミッドフィールダーからディフェンダー、ゴールキーパーまで、各ポジションで獲得すべき最高の若手選手を紹介します。

キー：POS＝ポジション｜CR＝現在の評価｜PR＝潜在能力評価

  • endrickGetty Images

    EA Sports FC 26で最高の若手ストライカー＆フォワード：有望株センターフォワード＆ストライカー

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    エンドリックレアル・マドリード19ST7791
    フランチェスコ・カマルダレッチェ17ST6587
    マティス・テルトッテナム20ST7786
    エリ・ジュニア・クロウピボーンマス19ST7485
    コンラッド・ハーダーRBライプツィヒ20ST7485
    ハラランボス・コストウラスブライトン18ST7285
    チド・オビマンチェスター・ユナイテッド17ST6584
    クリスチャン・コファネバイエル・レバークーゼン19ST6884
    マルク・ギウチェルシー19ST7184
    フランチェスコ・ピオ・エスポジトロンバルディア20ST7284
    ヘロニモ・ドミナユニオン・サンタフェ19ST7084
    ネルソン・ウェイパーマインツ20ST7084
    サンティアゴ・カストロボローニャ20ST7684
    ケイ・フーロクラブ・ブルージュ18ST6383
    カウア・エリアスシャフタール・ドネツク19ST7183

    レアル・マドリードのブラジル人ストライカー、エンドリックは、EAスポーツFC 26において最高の若手ストライカーであり続け、FC 25でも最も潜在能力の高いフォワードと評価されている。ゲーム開始時の評価は77だが、91という非常に高い上限値を持っている。この評価に到達すれば、キリアン・ムバッペやウスマン・デンベレといった選手と同等の地位に立つことになる。

    ACミランの若手フランチェスコ・カマルダ（ゲーム内ではレッチェにレンタル移籍中）は潜在能力ランキングでエンドリックに次ぐ87のポテンシャルを秘めており、86のトッテナム所属マティス・テルをわずかに上回る。マンチェスター・ユナイテッドのファンは、ゲーム内で84の潜在能力値を誇るティーンエイジャー、チド・オビの成長に期待を寄せている。

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    EA Sports FC 26で最高の若手ミッドフィルダー：有望株CAM、RW、LW、CM、CDM

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ラミン・ヤマルバルセロナ18レアル・マドリード8995
    デシレ・ドゥエPSG20RW8591
    ジョアン・ネヴェスPSG20CM8590
    エステバンチェルシー18RM7889
    ジョシー・モキオアヤックス17CDM7089
    ケナン・イルディズユヴェントス20CAM7989
    アルダ・ギュレルレアル・マドリード20レアル・マドリード8189
    ロドリゴ・モラポルト18CAM7689
    リオ・ングモハリバプール17LM6888
    フランコ・マスタントゥオーノレアル・マドリード18CAM7788
    ジョバンニ・クエンダスポルティング18RM7688
    アントニオ・ヌサRBライプツィヒ20LM7688
    パブロ・ガルシアレアル・ベティス19右サイドバック6887
    アサネ・ディアオ・ディアウネコモ20LM7687
    ルーカス・ベルグヴァルトッテナム19CM7787
    イーサン・ヌワネリアーセナル18RW7687
    ウォーレン・ザイール＝エメリPSG19CM8087
    アーサー・フェルメレンマルセイユ20CM7787
    ジュリアン・デュランヴィルボルシア・ドルトムント19右サイドバック7287
    キース・スミットAZ19CAM7287
    レナート・カールバイエルン・ミュンヘン17攻撃的ミッドフィルダー6386
    アユーブ・ブアディLOSCリール17CM7586
    コンスタンティノス・カレツァスゲンク17CAM7086
    マヘル・カリッツォベレス19RM7286
    ジョアン・コスタアル・イティファク20RM7186

    ラミン・ヤマルが EA Sports FC 26 で最高の若手ミッドフィールダーであることは、驚くことではありません。彼はまだ 18 歳なので、今後数年間はそうあり続けるでしょう。バルセロナの天才少年は、すでにゲーム内で最高の選手の一人であり、潜在能力は 95 と高く、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドなどの才能に匹敵する能力があると言えます。

    パリ・サンジェルマンのデュオ、デシレ・ドゥエジョアン・ネベスが、それぞれ 91 と 90 の潜在能力評価でヤマルに続いています。一方、チェルシーのエステバオ（PR：89）やアヤックスの守備的ミッドフィールダー、ジョシー・モキオ（PR：89）などは、特に大クラブを指揮しているなら、求められている才能となるでしょう。 リバプールのエキサイティングなウイング、リオ・ングモハが、17 歳の才能ある選手たちの中でトップの潜在能力 88 を誇っています。

    この17歳世代の注目すべき才能には、バイエルン・ミュンヘンの若手レンナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルミッドフィルダー、アユブ・ブアディ（PR: 86）、そしてゲンクのギリシャ人攻撃的ミッドフィルダー、コンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）などが含まれる。

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    EA Sports FC 26で最高の若手ディフェンダー：有望株CB、LB、RB

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ディーン・ホイセンレアル・マドリード20CB8289
    ジョレル・ハトチェルシー19左サイドバック7889
    パウ・クバルシバルセロナ18CB8288
    ギヴァイロ・リードフェイエノールト19RB7588
    フィン・イェルチシュトゥットガルト19CB7287
    マイルズ・ルイス＝スケリーアーセナル18左サイドバック7887
    ルカ・ヴスコヴィッチハンブルク18CB7287
    エル・シャダイユ・ビチアブRBライプツィヒ20CB7587
    ピエトロ・コムッツォフィオレンティーナ20CB7486
    レニー・ヨロマンチェスター・ユナイテッド19CB7886
    ホアキン・セイスクラブ・ブルージュ20RB7386
    ジョアン・ガドゥRBザルツブルク18CB6685
    ヤレクPSV20CB7385
    パウ・ナヴァロビジャレアル20CB7085
    ヤン＝カルロ・シミッチアル・イテハド20CB7085
    ディエゴ・レオンマンチェスター・ユナイテッド18左サイドバック6485
    マルティン・フェルナンデスポルト19RB7585
    ジョシュ・アチェンポンチェルシー19RB7085
    トビアス・パラシオアルヘンティノス・ジュニアーズ18CB6985
    エイデン・ヘブンマンチェスター・ユナイテッド18CB6984

    EA Sports FC 26で最高の若手センターバック2人は、どちらもスペイン代表だが、クラシコを挟んで対峙する立場だ。レアル・マドリードのディーン・ホイセン（PR:89）とバルセロナのパウ・クバルシ（PR:88）は、今後数年にわたりラ・ロハの守備の基盤を形成する見込みだ。 ドイツの若手フィン・イェルチとクロアチアのセンターハーフ、ユスコ・ヴスコヴィッチも潜在能力87と、その差はわずかだ。

    チェルシーのヨレル・ハトはゲーム内最高の若手左サイドバックであり、最優秀若手右サイドバックはフェイエノールトのギヴァイロ・リードだ。レニー・ヨロディエゴ・レオンエイデン・ヘヴンら、ゲーム内で最も有望な若手守備的才能を擁するマンチェスター・ユナイテッドは将来に向けて万全の体制を整えている。

  • EA Sports FC 25で最高の若手ゴールキーパー：有望な若手GKたち

    プレイヤークラブ年齢ポジションCRPR
    ギヨーム・レストトゥールーズ20GK7886
    マチュー・エポロスタンダール・リエージュ20GK7385
    デニス・ザイメンパーダーボルン19GK6684
    マイク・ペンダースストラスブール20GK7384
    ルッカ・ブルグマンスゲンク17GK5982
    ティアゴ・ペレイラ・カルドーゾボルシア・メンヒェングラートバッハ19GK6782
    ロビン・リッサーレンズ20GK7282
    エウェン・ジャウエンランス19GK6882
    マティス・ニフロールダンケルク18GK6381
    ヨエリ・ヘールケンスアヤックス19GK6480

    ギヨーム・レストは若手有望株としては年齢的に高めだが、依然として最高の若手ゴールキーパーである。しかしEA Sports FC 26では、トゥールーズの守護神の潜在能力が88から86に低下した。マティユー・エポロも同様の天井値（PR:85）を持ち、ドイツ人GKデニス・ザイメンは依然として世界トップクラスの若手守護神の一人だ。

    フランスはゴールキーパーの才能が育つ肥沃な土壌のようで、ロビン・リッサーエウェン・ジャウエンマティス・ニフロールらが同国で活躍している。

  • EA Sports FC & FIFAにおける歴代ベスト若手選手リスト

