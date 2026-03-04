EA Sports FC 26 最優秀若手選手：キャリアモードにおける潜在能力最高の若手ストライカー、ミッドフィールダー、ディフェンダー＆ゴールキーパー

プレイヤー クラブ 年齢 ポジション CR PR ラミン・ヤマル バルセロナ 18 レアル・マドリード 89 95 デシレ・ドゥエ PSG 20 RW 85 91 ジョアン・ネヴェス PSG 20 CM 85 90 エステバン チェルシー 18 RM 78 89 ジョシー・モキオ アヤックス 17 CDM 70 89 ケナン・イルディズ ユヴェントス 20 CAM 79 89 アルダ・ギュレル レアル・マドリード 20 レアル・マドリード 81 89 ロドリゴ・モラ ポルト 18 CAM 76 89 リオ・ングモハ リバプール 17 LM 68 88 フランコ・マスタントゥオーノ レアル・マドリード 18 CAM 77 88 ジョバンニ・クエンダ スポルティング 18 RM 76 88 アントニオ・ヌサ RBライプツィヒ 20 LM 76 88 パブロ・ガルシア レアル・ベティス 19 右サイドバック 68 87 アサネ・ディアオ・ディアウネ コモ 20 LM 76 87 ルーカス・ベルグヴァル トッテナム 19 CM 77 87 イーサン・ヌワネリ アーセナル 18 RW 76 87 ウォーレン・ザイール＝エメリ PSG 19 CM 80 87 アーサー・フェルメレン マルセイユ 20 CM 77 87 ジュリアン・デュランヴィル ボルシア・ドルトムント 19 右サイドバック 72 87 キース・スミット AZ 19 CAM 72 87 レナート・カール バイエルン・ミュンヘン 17 攻撃的ミッドフィルダー 63 86 アユーブ・ブアディ LOSCリール 17 CM 75 86 コンスタンティノス・カレツァス ゲンク 17 CAM 70 86 マヘル・カリッツォ ベレス 19 RM 72 86 ジョアン・コスタ アル・イティファク 20 RM 71 86

ラミン・ヤマルが EA Sports FC 26 で最高の若手ミッドフィールダーであることは、驚くことではありません。彼はまだ 18 歳なので、今後数年間はそうあり続けるでしょう。バルセロナの天才少年は、すでにゲーム内で最高の選手の一人であり、潜在能力は 95 と高く、リオネル・メッシやクリスティアーノ・ロナウドなどの才能に匹敵する能力があると言えます。

パリ・サンジェルマンのデュオ、デシレ・ドゥエとジョアン・ネベスが、それぞれ 91 と 90 の潜在能力評価でヤマルに続いています。一方、チェルシーのエステバオ（PR：89）やアヤックスの守備的ミッドフィールダー、ジョシー・モキオ（PR：89）などは、特に大クラブを指揮しているなら、求められている才能となるでしょう。 リバプールのエキサイティングなウイング、リオ・ングモハが、17 歳の才能ある選手たちの中でトップの潜在能力 88 を誇っています。

この17歳世代の注目すべき才能には、バイエルン・ミュンヘンの若手レンナート・カール（PRL 86）、リールのセントラルミッドフィルダー、アユブ・ブアディ（PR: 86）、そしてゲンクのギリシャ人攻撃的ミッドフィルダー、コンスタンティノス・カレツァス（PR: 86）などが含まれる。