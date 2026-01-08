ライスがバロンドールの噂に謙虚な反応。アルテタの熱血指導も告白

飽くなき成功を求めるスーパースター軍団の一員となったライスにとって、ミケル・アルテタ監督は個人の完成度を追求する上で最高のパートナーとなっているようだ。ライスは、指揮官とのエピソードを次のように語っている。

「今シーズンの開幕直後、監督は僕をかなり厳しく追い込んだ。開幕から2試合が終わった後だったかな、僕は彼のオフィスに呼び出されたんだ。彼はいくつかのプレーについて納得していなかったんだよ」

その会談の内容を問われると、ライスは詳細を明かした。「いくつかのビデオクリップを見せられたんだ。ランニングの仕方やマークの追い方といった基本的なこと、それからボール保持時のポジショニングについて、彼が満足していない点があった。正直、僕自身も開幕当初はベストなレベルにないと感じていたんだ。 この監督の素晴らしいところは、僕を刺激するためにいつ『ナイフを突き立てる』べきかを知っていることだ。僕が耳を傾けるのが好きで、すべてを吸収しようとする性格だと分かっているからね。監督の指摘を悪いことだとは思わない。そう言われた瞬間、『よし、もっとレベルを上げなきゃな！』と自分に言い聞かせたよ」